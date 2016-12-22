«Яблоко» узнало о школьных контрактах компаний Пригожина на 50 млрд руб.

Контракты по организации питания школьников до 2019 года получили шесть компаний, пять из них связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным. Общая сумма контрактов составила 50 млрд руб, выяснила партия «Яблоко»

Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Контракты на организацию питания московских школьников на 50 млрд руб. получили шесть компаний, пять из которых связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным, говорится в докладе антикоррупционного центра партии «Яблоко», который есть в распоряжении РБК.



По этим данным, контракты предусматривают организацию питания школьников вплоть до 2019 года. По результатам 36 госзакупок, контракты достались ООО «Школьник-ЮЗ», ООО «Московский школьник», ООО «Комбинат питания «Конкорд», ЗАО «Комбинат дошкольного питания», ООО «ВИТО-1» и ООО «Социальное питание «Центр».





Как выяснили в «Яблоке», первые пять компаний контролирует Пригожин — им и достались 94% от общей суммы всех контрактов. Юристы антикоррупционного центра партии увидели в этом нарушение закона о конкуренции.Аналогичная схема распределения контрактов на организацию школьного питания работала и в 2016 году, когда структуры Пригожина разделили между собой 28 млрд руб.

«В сумме торги со сговором составляли 27,7 млрд. Четыре из шести участников представили одинаковые меню, разработанные для компании «Конкорд» Евгения Пригожина. Между участниками были отмечены прямые связи», — говорится в докладе. «Конкорд», «Школьник-ЮЗ», Комбинат дошкольного питания, «Московский школьник» и «ВИТО-1» входят в Ассоциацию предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения. При этом генеральный директор организации Дмитрий Тихонов одновременно является заместителем гендиректора «Конкорда», а главой этой компании является сам Евгений Пригожин.Обслужив​ать московские школы комбинат питания «Конкорд» начал в 2011 году. Несколько лет «Конкорд» делил московский рынок примерно с дюжиной местных конкурентов. Однако в 2015 году было разыграно 43 контракта на полтора года на общую сумму более 30 млрд руб. Победителями стали всего пять компаний, одна из которых — «Конкорд». Так компания заняла почти 21% рынка школьного питания.

Тогда в «Яблоке» не смогли доказать аффилированность участников, в УФАС «признаков нарушения антимонопольного законодательства» также не нашли.

«Конкорд М» Евгения Пригожина поставляет питание для управделами президента. Кроме того, структуры бизнесмена завозят еду в военные части, а также занимаются уборкой. Бизнесмена считают организатором так называемой фабрики троллей, сотрудники которой размещали в социальных сетях лояльные власти комментарии.





