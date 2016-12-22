Путин пообещал разобраться с угольной пылью в порту Находки

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии обещал выяснить, кому принадлежит порт Находки, из-за которого в городе чрезмерное содержание угольной пыли. Он намерен отреагировать на жалобу местных жителей так, чтобы «был минимизирован ущерб» экологии

Находкинский морской торговый порт (Фото: Сергей Бертов / ТАСС)

Во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным мальчик, представившийся Андреем, пожаловался на проблемы с угольной пылью из-за перевалки угля в порту Находка. Крупным оператором по перевалке угля в этом порту владеет структура Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера.

«Давайте посмотрим, кому принадлежит этот порт (Находкинский порт. — РБК) и как он работает, в каком режиме. Посмотрим обязательно, как там организована работа, и постараемся отреагировать таким образом, чтобы людям и экологии ущерб был минимизирован», — ответил Путин. «Андрюш, мы вместе с тобой посмотрим, потом еще свяжемся. Оставь свои данные, потом расскажешь мне, какие меры приняты и заметны ли они для тех, кто проживает рядом», — пообещал мальчику президент.

Крупнейший оператор терминалов в порту Находка, специализирующийся на перевалке угля, — компания «Евраз Находкинский морской торговый порт». До последнего времени она входила в состав группы Evraz, но в мае компания решила продать этого оператора за $354,4 млн своим акционерам — компании Lanebrook Limited. Ее бенефициарами являются Роман Абрамович, Александр Абрамов, Александр Фролов и Евгений Швидлер. Представитель инвесткомпании Millhouse Capital Абрамовича и Швидлера от комментариев отказался, переадресовав вопросы к руководству порта. В приемной Абрамова на запрос РБК пока не ответили. С представителем порта связаться не удалось.

Росприроднадзор в настоящее время проводит проверку 12 предприятий в порту Находка, занимающихся перевалкой угля, сообщил РБК представитель ведомства.

Evraz искал покупателей на терминалы в порту Находки уже несколько лет, считая их непрофильным активом. Жители Находки с января этого года жалуются в соцсетях на угольную пыль. Местные СМИ опубликовали ролик, в котором школьники находкинской школы показывают слой черной пыли на партах и подоконниках в классе. Видео сопровождается таким комментарием: «Черный осадок попросту не отстирывается с вещей, потому их приходится выкидывать». Еще в 2014 году губернатор Приморья Владимир Миклушевский запретил открытую перевалку угля в портах, но этот запрет, похоже, существует только на бумаге, а ситуация день ото дня становится только хуже, говорится в петиции, созданной на сайте Change.org.

Крупнейшими угольными терминалами на территории порта Находка помимо владельцев Evraz владеют «Терминал Астафьева», «Компания «Аттис Энтерпрайс» и «Дальмормонтаж».

Находкинская транспортная прокуратура в феврале проводила проверку угольных терминалов в порту и выявила многочисленные нарушения федерального закона «Об охране окружающей среды».