Президент Узбекистана арендовал самолет у Алишера Усманова

Узбекская авиакомпания Uzbekistan Airways арендовала самолет Алишера Усманова для нужд президента страны. Речь идет об Airbus 340

Как говорится в официальном сообщении Uzbekistan Airways, компании было дано поручение найти самолет для президента страны Шавката Мирзиеева. В результате был заключен договор аренды на лайнер Airbus 340 M-IABU, предложенный компанией GlobalJet.

«Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» от имени Правительства Республики Узбекистан выражает признательность г-ну Алишеру Бурхановичу Усманову за его согласие сдавать в аренду и готовность оперативно предоставлять самолет Airbus 340 M-IABU для использования Президентом Республики Узбекистан в соответствии с вышеуказанным договором», - говорится в официальном сообщении.

Стоимость договора аренды в сообщении не указана. Uzbekistan Airways ограничились заявлением, что речь идет о «существующих рыночных ценах».

Как отмечает агентство Reuters, Мирзиеев этой осенью уже использовал самолет Усманова, когда летал на заседание Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорк, а также на саммит стран СНГ в Сочи.

Предыдущий президент Узбекистана Ислам Каримов зарубежные поездки совершал на Boeing, который принадлежал государству.

В прошлом году агентство Reuters утверждало, что Усманов якобы имеет влияние на новое руководство Узбекистана, а в сентябре прошлого года летал в Ташкент на встречу с кланами, которые соперничали за власть.

Сам Усманов категорически опроверг эту информацию. «Как уже неоднократно заявлялось, А.Б. Усманов не участвует в политической жизни Узбекистана», — говорилось в заявлении его пресс-службы. В нем отмечалось также, что сообщения на эту тему «носят конъюнктурный характер» и что у Усманова есть «много друзей и родственников в Узбекистане».

При этом пресс-служба Усманова сообщила, что миллиардер «будет рад быть полезным, если руководство Узбекистана обратится за помощью».