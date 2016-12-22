Частной медицине предсказали рост из-за низкого качества госуслуг

Низкое качество медицинских услуг и их снизившаяся доступность в госчреждениях — главный фактор дальнейшего роста частных клиник, прогнозирует EY. Не останавливает переток пациентов даже стагнация доходов населения

В 2017 этом году рынок частных клиник вырастет примерно на 5-10%, прогнозирует EY в своем отчете «Исследование рынка коммерческой медицины в России за 2016 год и первую половину 2017 года». В оценке рынка в абсолютном значении авторы доклада ссылаются на данные BusinesStat: в 2016 году совокупный объем рынка легальной коммерческой медицины и сектора добровольного медицинского страхования в России достиг 515 млрд руб.

Частные клиники активно развиваются несмотря на кризис, говорит партнер EY Анна Гусева. По ее словам, 40% игроков открыли новые клиники в рамках своих сетей, 70% планируют скорые открытия и расширения.

Более половины владельцев и топ-менеджеров коммерческих медучреждений, опрошенных EY (исследование проводилось с апреля по июль 2017 года, в нем приняли участие представители более 25 крупнейших частных многопрофильных медицинских организаций всех федеральных округов России), заявили о том, что основным фактом роста их рынка являются проблемы ​в государственной системе здравоохранения. Прежде всего речь идет, по мнению респондентов EY, ​о снижающемся финансировании и сокращение количества государственных медучреждений. Общее число больничных коек в России в прошлом году уменьшилось на 23 тыс., до 1,7 млн. Впрочем, Минздрав настаивает на том, что объем же медицинской помощи не сокращается, а напротив, увеличивается, но перераспределяется в дневные стационары, где человек не остается на ночь.

Среди других проблем госмедицины, которые подстегивают интерес пациентов к частным клиникам, их представили назвали небольшое количество услуг, оказываемых по полису обязательного медицинского страхования, сокращение штата медицинского персонала и низкий уровень сервиса.

Все эти факторы позволят коммерческим клиникам привлечь больше пациентов, считают опрошенные EY игроки. Они утверждают, что россияне уже начали переходить из государственных медучреждений в платные. Пациенты действительно стали меньше ходить в государственные клиники, снижение посещений происходит уже три года подряд, показывает исследование фонда «Здоровье» на основании данных Росстата.

У россиян уже формируется привычка платить за медицинские услуги, делает вывод EY. «Количество пациентов будет расти даже несмотря

на стагнацию доходов, поскольку пациенты уходят из государственных клиник», — приводятся в исследовании слова одного из опрошенных игроков рынка.

В сети медицинских центров «Лечу» действительно наблюдается приток пациентов из государственного сектора, подтверждает гендиректор компании Игорь Жарких. Однако, по его словам, «если просто сидеть и ждать перетекания клиентов из государственного сектора в частный, то можно вообще не заниматься коммерческой медициной».

Недостатки госмедицины — одна из причин роста рынка, но все-таки уже не самая главная, считает управляющий директор «Рэмси Диагностика» Александр Ледовский. По его мнению, качество услуг в госсекторе всегда вызывало много вопросов и в некоторых аспектах ситуация там даже улучшается. Основными факторами дальнейшего развития сегмента частной медицины Ледовский называет возросшую компетенцию частных клиник в построении эффективного бизнеса и, как следствие, интерес инвесторов к отрасли. Кроме того, частники быстрее внедряют новые услуги, что привлекает дополнительный поток пациентов.

На рынок действительно влияют и другие факторы, говорится в исследовании EY. Так, 37% опрошенных игроков считают, что их бизнесу будут способствовать, в частности, увеличение продолжительности жизни и старение населения.

Из коммерческих клиник свои финансовые результаты регулярно сообщают лишь входящая в АФК «Система» сеть «Медси» и «Мать и дитя» Марка Курцера. За первые шесть месяцев этого года выручка «Медси» увеличилась на 16%, до 5,3 млрд руб., «Мать и дитя» — на 14%, до 6,6 млрд руб.