ФНС потребовала от «дочки» Roshen выплатить 150 млн руб. налогов

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области требует от ООО «Рошен» (торговый дом украинской корпорации Roshen) уплатить более 150 млн руб., начисленных по итогам налоговой проверки компании за 2014–2015 годы. Об этом говорится в опубликованном сегодня сообщении Roshen.

Торговый дом ранее получил претензии со стороны налоговых органов в мае 2017 года, рассказали РБК в пресс-службе Roshen.

Как посчитали в управлении ФНС, ООО «Рошен» при выплате дивидендов на Украину не имело права применить льготы, установленные в соглашении об избежании двойного налогообложения доходов и имущества между правительствами России и Украины от 8 февраля 1995 года.

Заключение налоговой в компании считают «неправомерным» и «необоснованным». «Данные претензии являются попыткой взыскать с корпорации дополнительные налоги, которые были надлежащим образом уплачены в бюджет Украины. Корпорация будет использовать все имеющиеся правовые средства с целью защитить свои нарушенные интересы», — говорится в сообщении Roshen.

Дочерние структуры компании Roshen, связанной с президентом Украины Петром Порошенко, не впервые получают претензии со стороны российских органов. Как ранее писал РБК, в апреле 2015 года в отношении липецкой фабрики Roshen было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, при строительстве предприятия было похищено 180 млн руб. бюджетных средств. Тогда же Басманный суд Москвы наложил арест на имущество фабрики до 13 сентября 2015 года. Однако Roshen обжаловала арест и выиграла дело в липецком арбитраже.

7 октября 2016 года прокуратура Октябрьского района Липецка заявила о многочисленных нарушениях требований законодательства по промышленной безопасности на фабрике Roshen. В надзорном ведомстве указали, что по факту случившегося были вынесены постановления об административных правонарушениях, а виновные были оштрафованы.