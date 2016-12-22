Вице-президент Samsung ушел в отставку на фоне «беспрецедентного кризиса»

Вице-президент и исполнительный директор Samsung Electronics Квон О Хьон ушел в отставку. Свое решение он объяснил сложившейся ситуацией вокруг компании и желанием освободить дорогу молодым

Квон О Хьон (Фото: Prensa Internacional / Zuma / ТАСС)

Один из трех исполнительных директоров Samsung Electronics Квон О Хьон стал очередным топ-менеджером компании, решившим уйти в отставку, сообщает «Би-би-си». В написанном им письме он признался, что уже некоторое время размышлял над такой перспективой и «больше не мог откладывать свой уход».

«На фоне беспрецедентного кризиса, с которым столкнулась наша компания, я решил, что компании пришла пора серьезно обновиться. Для борьбы с теми вызовами, которые бросает стремительно изменяющаяся IT-индустрия, нужны новый импульс и молодое руководство», — говорится в заявлении Квон О Хьона.

Пресс-секретарь Samsung сообщил «Би-би-си», что преемник Квон О Хьона будет вскоре назначен, однако затруднился ответить, когда именно это произойдет.

Агентство Reuters указывает, что новость об отставке Квон О Хьона стала сюрпризом для сотрудников, поскольку именно ему отводилась ведущая роль, после того как за решеткой по обвинению в коррупции оказался глава всей Samsung Group Джей Ли, а его ближайшие соратники стали один за другим уходить из компании. При этом Квон О Хьон отвечал в компании за такие важные направления, как создание чипов памяти и дисплеев.

Как отметил глава исследовательской компании CEO Score Ю-Гун Парк, отставка Квон О Хьона удивительна еще и тем, что появилась в день публикации отчетности, показавшей рекордные прибыли компании. Сам менеджер, правда, указывал, что хорошие финансовые показатели были достижением предыдущей команды.