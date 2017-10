С рэпа по нитке: как зарабатывают мировые хип-хоп-лиги

15 октября в США состоится рэп-баттл между хип-хоп-исполнителями Oxxxymiron и Dizaster. Он может принести площадке-организатору KOTD не меньше $100 тыс.

Баттл KRS-ONE VS DJ GeeSpin (Фото: Dina Rudick /T he Boston Globe via Getty Images)