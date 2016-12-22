Ford Sollers увеличит число сотрудников более чем на 20%

Из-за растущего спроса на автомобили Ford Sollers решил до конца года нанять 700–800 новых работников. Другие автопроизводители также могут начать увеличивать штат и число производственных смен, считают эксперты

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Автопроизводитель Ford Sollers с октября начнет массовый набор сотрудников на производственные площадки в Татарстане. До конца года штат будет увеличен на 700–800 человек. Об этом РБК рассказал представитель автоконцерна.

Общая численность сотрудников Ford Sollers на предприятиях в Татарстане увеличится на 30%, примерно до 3 тыс. человек, в целом по предприятию — на 22%, до 4,3–4,4 тыс. человек. «Спрос на автомобили, производимые в Елабуге, в 2017 году вырос на 53%, поэтому есть необходимость введения второй смены, чтобы удовлетворить растущий спрос в этом и в 2018 году», — сообщил представитель Ford Sollers, уточнив, что вторая смена будет введена в начале декабря.

Вторая смена на площадках компании в Татарстане работала до 2013 года, но из-за снижения спроса на автомобили была ликвидирована. В начале сентября президент Ford Sollers Адиль Ширинов сообщал журналистам, что с начала кризиса в 2014 году предприятие было вынуждено сократить численность персонала с 5 тыс. до 3,6 тыс. человек, основные сокращения пришлись на петербургскую площадку во Всеволожске. По его словам, это была вынужденная мера, связанная с сильным снижением спроса на автомобили. Тогда же Ширинов сообщил, что в будущем планируется принимать новых сотрудников, но конкретных цифр не назвал, подчеркнув, что набор персонала не будет пропорционален увеличению объема производства СП.

Семь моделей и четыре завода Ford Sollers — это совместное предприятие Ford и Sollers, которое выпускает в России семь моделей: Focus и Mondeo на заводе во Всеволожске (под Санкт-Петербургом); Explorer, Kuga и линейку коммерческих автомобилей Transit в Елабуге; Fiesta и EcoSport в Набережных Челнах. Сейчас на трех заводах в Татарстане работают более 2,2 тыс. человек, еще 1,4 тыс. — во Всеволожске.

По словам представителя Ford Sollers, введение второй смены позволяет увеличить текущий объем выпуска вдвое. Абсолютные цифры в компании не раскрывают, но источник в Ford Sollers сообщил РБК, что объем производства и объем продаж бренда в России примерно равны. За январь—август продажи Ford, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), выросли на 10% и составили более 30 тыс. машин.

Ранее «Ведомости» сообщали, что Ford Sollers увеличил план производства на автозаводе во Всеволожске в 2017 году. Новый план предполагает рост на 25–30% вместо прошлых 10%. Но набирать сотрудников на петербургскую площадку пока не планируется, сказал РБК представитель компании.

Аналитик «Атона» Михаил Ганелин отмечает, что Ford демонстрирует хорошие темпы роста продаж на российском рынке. «700–800 человек не так уж и много для крупного автопроизводителя, но важна тенденция. Ford видит перспективы для увеличения производства и роста реализации своей продукции», — добавляет он. Первоначально ввод новой смены приведет к увеличению издержек на один выпущенный автомобиль, но никто не хочет терять долю рынка, поэтому решение Ford вполне оправданно, замечает аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов.

Российский авторынок с начала года растет. По данным АЕБ, продажи автомобилей за восемь месяцев выросли на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли почти 1 млн штук. Основной рост показывают массовые бренды, имеющие собственное производство в России. «Статистика последних месяцев говорит о том, что авторынок начал восстанавливаться, поэтому вполне возможно, что и другие автоконцерны будут дополнительно нанимать персонал из-за увеличившихся объемов производства», — отмечает Ганелин. С ним соглашается Беспалов.

Крупнейший российский автопроизводитель АвтоВАЗ, который ранее сокращал персонал, начал привлекать новых сотрудников. До конца года будет принято на работу 150 молодых инженеров, сказал представитель компании. Новый набор по рабочим специальностям пока не планируется, уточнил он. В июле полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич сообщал, что АвтоВАЗ в 2017 году планирует сократить численность персонала завода на 6 тыс. человек, еще 2,2 тыс. человек будут сокращены в 2018 году. За два года численность работников автоконцерна уменьшится более чем на 8 тыс. человек — на 20%. Сама компания сообщала о сокращении лишь 740 человек.

Представитель Volkswagen сказала РБК, что пока у компании нет планов по увеличению численности сотрудников на российском заводе в Калуге. «Текущая численность позволяет удовлетворять растущий спрос», — добавила она. Представитель «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (завод Hyundai в Петербурге) сообщила, что предприятие работает в три смены и в кризис сокращений не было. «Необходимости в принятии новых сотрудников нет», — сказала она.

Представитель Sollers (производит УАЗ) сказала, что на заводе открыт набор на 300 вакансий в основном и вспомогательном производствах. Основной набор персонала планируется произвести в сентябре-октябре 2017 года, уточнила она.

Пресс-служба группы ГАЗ пока не ответила на вопросы РБК, представитель «ПСМА Рус» отказался от комментариев.