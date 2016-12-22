Киносеть Мамута не покажет фильм с Томом Крузом из-за наценок на билеты

Кинотеатры сети «Формула кино» и «Синема Парк» откажутся от проката нового боевика с Томом Крузом «Сделано в Америке». Поводом для этого стали требования дистрибьютора изменить схему распределения кассовых сборов

Фото: Cтанислав Красильников / ТАСС

Киносеть бизнесмена Александра Мамута, в которую входят «Формула кино» и «Синема Парк», не покажет новый фильм с Томом Крузом «Сделано в Америке». Об этом Forbes сообщила представитель киносети. Фильма нет в расписании кинотеатров, убедился РБК.

Ранее издание Cinemaplex сообщало, что дистрибьютор боевика Universal Pictures (UPI) направил в кинотеатры письмо с требованием изменить схему распределения кассовых сборов — выручки от продажи билетов. Традиционно кинотеатры выплачивают онлайн-сервисам продажи билетов комиссию 10%, а кассовый сбор делят с дистрибьютором по принципу 50/50. UPI хочет включить комиссию онлайн-сервисов в стоимость билета. При такой схеме кинотеатры будут получать от кассовых сборов меньшую сумму, так как выплата комиссии онлайн-сервисам зависит только от них.

После этого «Формула кино» и «Синема Парк», «Монитор», «Люксор», «Мираж Синема» и другие не смогли прийти к соглашению с UPI по прокатному договору на фильм «Сделано в Америке», писал Cinemaplex. Ассоциация владельцев кинотеатров и вовсе заявила, что требования дистрибьюторов внести в расчет кассового сбора наценку за услуги онлайн-сервисов «неприемлемы».

В разговоре с Forbes член совета ассоциации Олег Березин предположил, что, скорее всего, UPI пошли на такие меры после введения сервисом «Рамблер.Кассы», который входит в Rambler&Co Мамута, комиссии 10% на онлайн-продажи билетов. Собеседник издания, близкий к Rambler&Co, заметил, что сервисный сбор за онлайн-продажи — устоявшаяся мировая практика.

В Ассоциации владельцев кинотеатров, передает Cinemaplex, отмечали, что «оплата услуг стороннего сервиса онлайн-продаж является платой зрителя за специальную дополнительную услугу, которую оказывает не кинотеатр, а третье лицо — онлайн-сервис».