Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,05 57,64 EUR Нал. 68,76 68,20 USD Бирж. 57,64 -0,20 EUR Бирж. 68,25 -0,32 USD ЦБ. 57,69 -0,23 EUR ЦБ. 68,45 -0,06 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5302,11 +480,11 ММВБ 2094,96 -0,29% РТС 1143,96 +0,06% Brent 56,29 -0,67% DJIA 22854,90 -0,08% Nasdaq 6601,16 -0,04% FTSE 7556,24 +0,30%
Киносеть Мамута не покажет фильм с Томом Крузом из-за наценок на билеты
Лента новостей
Тиньков назвал «платой за успех» сбои в работе своего банка 21:25, Финансы Андрей Турчак въехал в кабинет Сергея Неверова в офисе «Единой России» 21:19, Политика Bloomberg узнал о предложении США ограничить срок действия договора NAFTA 21:18, Политика Киносеть Мамута не покажет фильм с Томом Крузом из-за наценок на билеты 20:56, Бизнес «Роскосмос» сменил главу Центра подготовки космонавтов 20:51, Общество Бывший спортивный директор ЦСКА перешел в английский футбольный клуб 20:25, Спорт Еврокомиссия подготовит законопроект против «Северного потока-2» 20:17, Бизнес Израиль решил выйти из ЮНЕСКО вслед за США 20:13, Политика В Олимпийском комитете России назвали абсурдом идею чипировать атлетов 20:06, Общество Опубликовано видео подъема арки Крымского моста с плавучих опор 19:55, Технологии и медиа Налог для малого бизнеса решили повысить впервые за три года 19:47, Экономика Скворцова сообщила о первых закупках «КамАЗов» для скорой помощи 19:44, Технологии и медиа «Касперский» на фоне обвинений в шпионаже расширит работу с Интерполом 19:41, Технологии и медиа Трамп подписал указ об изменениях медицинского закона Обамы 19:39, Политика «Барселона» предложила Месси рекордный бонус за продление контракта 19:34, Спорт Один день Алексея Валентиновича и Игоря Ивановича в офисе «Роснефти» 19:31, Бизнес В ПАСЕ раскритиковали украинский закон об образовании 19:10, Политика КНДР назвала легитимным присоединение Крыма к России 19:02, Политика Володина и депутатов пересадили на другой борт из-за поломки самолета 18:56, Общество Facebook разрешит политическую рекламу реальным пользователям из России 18:54, Политика Российские поставщики Ford начали экспорт автокомпонентов в Румынию 18:39, Бизнес В США и Британии расследуют случаи домогательства продюсера Вайнштейна 18:38, Общество Прохладные депозиты: как изменились ставки по вкладам и чего от них ждать 18:29, Деньги Счет за независимость: чем Мадрид ответил Барселоне 18:29, Мнение Порошенко пообещал «поотрубать руки» за воровство в армии Украины 18:19, Политика Итоги осеннего губернаторопада: карта отставок 18:11, Политика В Москве произошел пожар на территории завода «Серп и Молот» 18:08, Общество Lufthansa выкупила две «дочки» Air Berlin 17:43, Бизнес
Киносеть Мамута не покажет фильм с Томом Крузом из-за наценок на билеты
Бизнес, 20:56
0
Киносеть Мамута не покажет фильм с Томом Крузом из-за наценок на билеты
Кинотеатры сети «Формула кино» и «Синема Парк» откажутся от проката нового боевика с Томом Крузом «Сделано в Америке». Поводом для этого стали требования дистрибьютора изменить схему распределения кассовых сборов
Фото: Cтанислав Красильников / ТАСС

Киносеть бизнесмена Александра Мамута, в которую входят «Формула кино» и «Синема Парк», не покажет новый фильм с Томом Крузом «Сделано в Америке». Об этом Forbes сообщила представитель киносети. Фильма нет в расписании кинотеатров, убедился РБК.

Ранее издание Cinemaplex сообщало, что дистрибьютор боевика Universal Pictures (UPI) направил в кинотеатры письмо с требованием изменить схему распределения кассовых сборов — выручки от продажи билетов. Традиционно кинотеатры выплачивают онлайн-сервисам продажи билетов комиссию 10%, а кассовый сбор делят с дистрибьютором по принципу 50/50. UPI хочет включить комиссию онлайн-сервисов в стоимость билета. При такой схеме кинотеатры будут получать от кассовых сборов меньшую сумму, так как выплата комиссии онлайн-сервисам зависит только от них.

После этого «Формула кино» и «Синема Парк», «Монитор», «Люксор», «Мираж Синема» и другие не смогли прийти к соглашению с UPI по прокатному договору на фильм «Сделано в Америке», писал Cinemaplex. Ассоциация владельцев кинотеатров и вовсе заявила, что требования дистрибьюторов внести в расчет кассового сбора наценку за услуги онлайн-сервисов «неприемлемы».

В разговоре с Forbes член совета ассоциации Олег Березин предположил, что, скорее всего, UPI пошли на такие меры после введения сервисом «Рамблер.Кассы», который входит в Rambler&Co Мамута, комиссии 10% на онлайн-продажи билетов. Собеседник издания, близкий к Rambler&Co, заметил, что сервисный сбор за онлайн-продажи — устоявшаяся мировая практика.

В Ассоциации владельцев кинотеатров, передает Cinemaplex, отмечали, что «оплата услуг стороннего сервиса онлайн-продаж является платой зрителя за специальную дополнительную услугу, которую оказывает не кинотеатр, а третье лицо — онлайн-сервис».

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Александр Мамут , Том Круз , «Сделано в Америке»
Главное
Налог для малого бизнеса решили повысить впервые за три года Экономика
Материалы по теме
СМИ узнали о планах структур Мамута продать Price.ru Бизнес
Александр Мамут построит в Москве элитный медицинский центр Бизнес
ФАС обязала кинотеатры Мамута согласовывать повышение цен в двух городах Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку