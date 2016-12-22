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Борис Минц приведет в Россию американскую сеть коворкингов
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Борис Минц приведет в Россию американскую сеть коворкингов
Бизнес, 14:29
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Борис Минц приведет в Россию американскую сеть коворкингов
Международная сеть WeWork в ближайшие полгода может открыть в Москве свой первый коворкинг — офисное пространство нового типа. Партнером американцев выступает миллиардер Борис Минц
Борис Минц (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Пространство нового типа

Сеть WeWork намерена до весны 2018 года выйти на российский рынок, рассказали РБК менеджеры четырех консалтинговых компаний в сфере недвижимости, а также источник, близкий к O1 Properties Бориса Минца. WeWork ищет площадки вместе с O1 Properties, уточняют два собеседника РБК. По их информации, стороны, в частности, обсуждают возможность открытия коворкингов в принадлежащем O1 бизнес-центре «Белая площадь» возле Белорусского вокзала.

Компанию WeWork интересуют помещения преимущественно в пределах Садового кольца площадью от 2,5 тыс. до 4 тыс. кв. м, знает партнер Cushman & Wakefield Михаил Миндлин. По его словам, всего WeWork планирует открыть в Москве до десяти коворкингов.

Принцип работы коворкингов заключается в возможности арендовать не традиционный офис и даже не рабочее место, а купить право на пользование пространством, в котором реализованы различные варианты рабочих зон: переговорные, лобби наподобие гостиничного, кафе и т.п., объясняет директор отдела офисных помещений CBRE Елена Денисова. «Это скорее приятная креативная среда, где работник может выбрать, что ему нужно в конкретный момент, — рассказывает эксперт. — При этом все расходы на обслуживание рабочего пространства берет на себя владелец коворкинга».

«Мы всегда смотрим на все основные рынки, но в настоящее время ничего конкретного про Москву сказать не можем», — заявила РБК представитель WeWork Каппи Вильямсон. В O1 Properties отказались от комментариев.

Партнеры из списка Forbes

WeWork была создана Адамом Ньюманом и Мигелем Маккелви ​в Нью-Йорке в 2010 году. Сегодня в ее управлении 229 офисов в 53 городах и 16 странах мира, говорится на сайте компании. В Восточной Европе WeWork еще не представлена.

За время существования компания, по данным Forbes, привлекла более $2,5 млрд от таких крупных международных инвесторов, как Goldman Sachs и Softbank. Состояние Адама Ньюмана Forbes оценивает в $2,6 млрд (814-е место в глобальном рейтинге миллиардеров), а стоимость WeWork — в $21 млрд. Для сравнения: капитализация базирующейся в Швейцарии International Workplace Group, чьи акции торгуются на Лондонской фондовой бирже, 12 октября 2017 года приближалась к £3 млрд (под одним из своих брендов Regus компания предлагает в том числе и услуги коворкинга в разных странах, включая Россию).

Основной владелец O1 Properties, российского партнера WeWork, — Борис Минц. В последнем рейтинге российского Forbes он занимает 72-е место с состоянием $1,3 млрд.

Фасад WeWork в Торонто (Фото: Arthur Mola / AP)

Коворкинг vs офис

Сейчас в Москве насчитывается около 70 коворкингов на 4 тыс. мест, говорит Константин Королев, руководитель федеральной сети коворкингов GrowUp (входит в Becar Asset Management Group). Коворкинг обычно дешевле офиса сопоставимого качества и локации на 15–50%, утверждают в Becar. Ценность коворкинга не только в более низкой стоимости аренды, но и в том, что резидент получает гораздо больший выбор функциональных зон, добавляет Королев.

В среднем год аренды офиса площадью в 100 кв. м в бизнес-центре класса B+ обойдется компании примерно в 1,3 млн руб., а коворкинг на десять мест — в 1,1 млн руб., следует из расчетов Becar. При этом если инвестиции в бизнес-центр окупаются в среднем, по данным Cushman & Wakefield, за десять лет, то инвестиции в коворкинг, по оценке Becar, — за 2–5 лет за счет большего числа клиентов.

Первый коворкинг открылся в Сан-Франциско в 2005 году. К концу 2017 года в мире будет действовать 13,8 тыс. коворкингов против 11,3 тыс. в 2016-м, количество работающих там людей вырастет с 835 тыс. до 1,2 млн человек, прогнозируют в Becar.

Автор: Алексей Пастушин.
Теги: Борис Минц , O1 Group , O1 Properties , коворкинг
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