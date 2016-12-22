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ТМК увеличит производство труб в США благодаря сделке ОПЕК
Бизнес, 15:24
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ТМК увеличит производство труб в США благодаря сделке ОПЕК
На фоне замедления роста спроса на нефтегазовые трубы в России ТМК наращивает продажи в США. Компании помогло неприсоединение США к сделке по сокращению добычи нефти с ОПЕК
Фото: ТАСС

Крупнейшая российская трубная компания ТМК Дмитрия Пумпянского в следующем году увеличит мощности по производству нефтегазовых труб (OCTG) в США на 10% или 30-40 тыс. тонн, сказал РБК замгендиректора по международному рынку ТМК Андрей Пархомчук.

Компания нарастила поставки таких труб на американский рынок не только со своих заводов в США, но и с предприятий других дивизионов. «Сейчас от 15% до 25% продаваемых нами в Америке труб — из Румынии, России, Омана», — говорит Пархомчук. По данным компании, в первом полугодии 2017 года отгрузки увеличились в 2,9 раза до 276 тыс. т за счет эффекта низкой базы.

«В следующем году ТМК сможет увеличить производство бесшовных нефтегазовых труб в США, что позволит нарастить объем отгрузки на 10% и, как минимум, сохранить долю на динамично растущем рынке», — рассказал он. Сейчас мощности ТМК в США по выпуску сварных и бесшовных труб достигают 1,3 млн т (компания не раскрывает отдельно данные по производству бесшовных труб). Основное производство бесшовных труб расположено в Пенсильвании, рядом с городом Питсбург, на заводах Koppel и Ambridge. Всего у ТМК 12 заводов в США, включая сервисные центры и торговые дома. Компания занимает 15% американского рынка бесшовных нефтегазовых труб, входит в тройку крупнейших поставщиков бесшовных труб в стране. Потребление на рынке США труб OCTG в этом году ТМК ожидает на уровне 4,5 млн т.

Год назад ТМК хотела продать свои на тот момент убыточные американские активы, но в четвертом квартале 2016 года в США возобновился рост добычи сланцевой нефти на фоне повышения цен. Котировки также поддержало вступившее в силу в начале этого года соглашение о сокращении добычи нефти. Оно было заключено между ОПЕК и присоединившимися к картелю странами, в том числе и Россией, в конце 2016 года и действовало полгода, а затем продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года. США не являются участником соглашения и сокращать добычу не обязаны. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) сейчас торгуются выше $50 за баррель, а летом 2016 года цена колебалась в диапазоне $40-47 за баррель.

ТМК в своей

Скачать: презентация ТМК.pdf
отмечает, что американские нефтяники усовершенствовали технологии и сейчас могут добывать нефть без убытка при цене в $50-60 за баррель, а некоторые нефтяники в бассейнах Permian and Eagle Ford прибыльны и при цене в $45-50 за баррель. «Спрос у нефтяников на нашу продукцию продолжает активно расти, модернизация не потребует значительных инвестиций и впишется в нашу программу капзатрат на этот год», — говорит Пархомчук. Программа капитальных затрат ТМК на 2017 год составляет $190 млн.​

Несмотря на то, что Baker Hughes сообщила о сокращении нефтегазовых буровых установок в США в сентябре — впервые за полгода, ТМК ждет стабильный рост бурения, учитывая прогнозы EMIS Energy и Wood Mackenzie о росте расходов на разведку и добычу в США на 40% в 2018 году и на 27% — в 2019 году, говорится в презентации ТМК.

Буровые установки. США (Фото: Andrew Cullen / Reuters)

ТМК не видит больших рисков от протекционистской политики президента США Дональда Трампа, «поскольку на американском рынке 50% труб — это импорт», говорит Пархомчук. И любые ограничения поставщиков вызовут соответствующий рост цен, от которого выиграют американские заводы компании, добавляет топ-менеджер. При этом вступивший в силу в апреле этого года закон «Покупай Американское» распространяется только на госзакупки, а их в портфеле заказов на нефтегазовые трубы компании нет, отметил он.

Генеральный директор ТМК Александр Ширяев на Петербургском международном газовом форуме 5 октября сказал журналистам, что прибыльность американского дивизиона по итогам года может превысить уровень российского. В первом полугодии 2017 года показатель прибыльности российского дивизиона (рентабельность по EBITDA) сократился с 23% до 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а американский дивизион показал 7% против отрицательных 38% в январе-июне прошлого года.

Компания в 2014 году думала вывести на биржу свой американский дивизион, но падение цен на нефть и спроса на трубы заставило ее изменить планы. ТМК не отказалась от этой идеи, сказал также Ширяев: «Ничего не исключаем, все будет зависеть от того, как будет расти рынок, насколько этот рост будет устойчив, и тогда примем решение».

Пока в России рост спроса на нефтегазовые трубы замедлился вместе с темпами добычи нефти из-за соглашения ОПЕК, в США и некоторых других странах они более востребованы, чем и спешит воспользоваться ТМК, отмечает директор группы корпоративных рейтингов аналитического агентства АКРА Максим Худалов. Во втором квартале 2017 года, согласно отчету ТМК, компания сократила отгрузки труб OCTG в России на 13,5%, в США они выросли на 35,2%.

Но российский рынок останется для компании основным генератором доходов из-за транспортной доступности, считает аналитик БКС Олег Петропавловский. Поэтому какой-то значительный эффект на прибыльность компании от роста экспортных продаж вряд ли будет заметен, добавляет он. Во втором квартале EBITDA ТМК от продаж в России составила $107 млн, от продаж в США — $21 млн.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Людмила Подобедова.
Теги: США , ТМК , трубы , ОПЕК , Дмитрий Пумпянский
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