Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,30 57,01 EUR Нал. 64,25 63,78 USD Бирж. 57,03 +0,11 EUR Бирж. 63,86 +0,06 USD ЦБ. 57,00 +0,02 EUR ЦБ. 63,79 -0,36 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1883,34 +0,49% РТС 1041,49 +0,29% Brent 48,39 +0,19% DJIA 21271,97 +0,42% Nasdaq 6207,92 -1,80% FTSE 7527,33 +1,04%
FT сообщила о возможном смещении Каланика с должности СEO Uber
Лента новостей
В Сенате объявили подготовку закона об ужесточении санкций против России 05:29, Политика Полиция задержала седьмого подозреваемого по делу о теракте в Лондоне 04:37, Общество На парламентских выборах во Франции победу одержала партия Макрона 04:16, Политика Число жертв в ДТП с автобусом в Забайкалье выросло до 11 03:43, Общество Самолет вернулся в аэропорт Сиднея из-за отказа одного из двигателей 02:52, Общество Пуэрториканцы проголосовали за присоединение к США на правах штата 02:27, Политика Прокуратура назвала незаконным мероприятие Навального на Тверской 02:10, Общество Ирак рассказал о судьбе назначавшихся террористам денег Катара 01:57, Политика СМИ сообщили о пожаре в ресторане в Париже после броска коктейля Молотова 01:21, Общество СМИ узнали об идее демократов запретить Трампу снимать санкции с России 01:14, Политика В мэрии прокомментировали отмену Навальным акции на проспекте Сахарова 00:37, Политика Экс-премьер Косово заявил о победе на парламентских выборах 00:05, Политика Навальный отменил согласованную акцию и позвал на «гуляния» на Тверской 11 июн, 23:59, Политика ФСБ задержала пытавшихся пересечь границу России и Норвегии марокканцев 11 июн, 23:19, Общество Квят сошел с трассы во второй гонке подряд в чемпионате «Формулы-1» 11 июн, 23:05, Спорт В Москве при взрыве газового баллона на рынке пострадали пять человек 11 июн, 22:30, Общество Экзитполы показали победу партии Макрона на парламентских выборах 11 июн, 22:21, Политика Число пострадавших в ДТП с участием автобуса в Забайкалье выросло до 41 11 июн, 21:53, Общество Киев заявил о планах импортировать газ из Норвегии с 2022 года 11 июн, 21:39, Экономика Сборная Украины одержала первую выездную победу в квалификации ЧМ-2018 11 июн, 21:12, Спорт В Конго в результате нападения на тюрьму сбежали 930 заключенных 11 июн, 21:06, Общество При ДТП с участием автобуса в Забайкалье погибли 10 человек 11 июн, 20:57, Общество Трамп обвинил Коми в трусости после его показаний об утечках данных в СМИ 11 июн, 20:28, Политика Тереза Мэй произвела перестановки в правительстве Великобритании 11 июн, 20:18, Политика Власти Катара заявили об отсутствии необходимости российской помощи 11 июн, 19:45, Политика Полиция отпустила всех задержанных по делу о теракте в Манчестере 11 июн, 19:04, Политика На сайте комитета Смольного появился фильм «Он вам не Димон» 11 июн, 18:57, Общество Полиция Германии отпустила задержанных в аэропорту Кельна 11 июн, 18:46, Общество
FT сообщила о возможном смещении Каланика с должности СEO Uber
Бизнес, 06:13
0
FT сообщила о возможном смещении Каланика с должности СEO Uber
Миллиардер, основатель Uber Трэвис Каланик может лишиться должности главного исполнительного директора компании
Трэвис Каланик (Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg)

​Совет директоров Uber провел в воскресенье встречу, на которой обсуждалось будущее сооснователя и CEO компании Трэвиса Каланика, а также двух его ближайших сторонников. Об этом сообщает Financial Times.

Каланик может быть временно остранен, либо смещен с позиции главы компании на другую должность, рассказали газете два человека, вовлеченных в ситуацию. Заместитель Каланика Эмиль Мишель, один из старейших сотрудников компании, может быть уволен уже в понедельник, 12 июня.

Так совет директоров реагирует на участившуюся критику компании и фигурирование в скандалах, объясняет FT. В частности, совет ознакомился с докладом о корпоративной культуре и руководстве компании, подготовленным бывшим генпрокурором США Эриком Холдером, рассказали источники газеты.

«Руководство компании потрясли подозрения в отношении другого высокопоставленного менеджера, который заполучил медицинские документы связанные с жертвой изнасилования водителем Uber в Индии», — пишет FT, уточняя, что менеджер покинул компанию.

Своей должности может лишиться и первый директор Райан Грейвс. После доклада Холдера его будущее под вопросом. Uber отказался комментировать газете информацию о планах совета директоров.

Ранее Uber пришлось уволить более 20 человек из-за обвинений в сексуальных домогательствах в компании. Uber наняла фирму Perkins Coie, которая исследовала 215 претензий, включая обвинения в домогательствах и дискриминации. При этом по 100 из них не было принято никаких действий.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Uber , CEO , Трэвис Каланик
Главное
На парламентских выборах во Франции победу одержала партия Макрона Политика
Материалы по теме
WSJ сообщила об увольнении более 20 сотрудников Uber из-за домогательств Бизнес
Глава «Ростелекома» заявил о планах создать российский аналог Uber и Gett Бизнес
Глава АвтоВАЗа рассказал о переговорах с Uber по поставкам автомобилей Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку