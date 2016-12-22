FT сообщила о возможном смещении Каланика с должности СEO Uber

Совет директоров Uber провел в воскресенье встречу, на которой обсуждалось будущее сооснователя и CEO компании Трэвиса Каланика, а также двух его ближайших сторонников. Об этом сообщает Financial Times.
Каланик может быть временно остранен, либо смещен с позиции главы компании на другую должность, рассказали газете два человека, вовлеченных в ситуацию. Заместитель Каланика Эмиль Мишель, один из старейших сотрудников компании, может быть уволен уже в понедельник, 12 июня.
Так совет директоров реагирует на участившуюся критику компании и фигурирование в скандалах, объясняет FT. В частности, совет ознакомился с докладом о корпоративной культуре и руководстве компании, подготовленным бывшим генпрокурором США Эриком Холдером, рассказали источники газеты.
«Руководство компании потрясли подозрения в отношении другого высокопоставленного менеджера, который заполучил медицинские документы связанные с жертвой изнасилования водителем Uber в Индии», — пишет FT, уточняя, что менеджер покинул компанию.
Своей должности может лишиться и первый директор Райан Грейвс. После доклада Холдера его будущее под вопросом. Uber отказался комментировать газете информацию о планах совета директоров.
Ранее Uber пришлось уволить более 20 человек из-за обвинений в сексуальных домогательствах в компании. Uber наняла фирму Perkins Coie, которая исследовала 215 претензий, включая обвинения в домогательствах и дискриминации. При этом по 100 из них не было принято никаких действий.