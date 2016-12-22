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Росавиация начала поиск вакансий для сотрудников «ВИМ-Авиа»
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Росавиация начала поиск вакансий для сотрудников «ВИМ-Авиа»
Проблемы «ВИМ-Авиа», 14:43
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Росавиация начала поиск вакансий для сотрудников «ВИМ-Авиа»
Несмотря на то, что решение о будущем «ВИМ-Авиа» еще не принято, Росавиация начала поиск вакансий для работников проблемного авиаперевозчика. Это может быть признаком того, что компания завершает работу, говорят эксперты
Фото: Татьяна Белякова / ТАСС

Росавиация в начале октября направила российским авиакомпаниям запросы об имеющихся вакансиях (копия письма есть у РБК) для решения вопроса о трудоустройстве высвобождаемых сотрудников «ВИМ-Авиа». Информацию об этом подтвердили РБК источник в одной из авиакомпаний, входящих в топ-10, и представитель Росавиации.

В ведомстве уточнили, что письма были отправлены более чем в 90 предприятий, в том числе в авиакомпании, аэропорты, инжиниринговые компании и т.д. По словам представителя Росавиации, консолидированной информации о количестве вакансий у ведомства пока нет. Банк вакансий будет передаваться в Минтруд, а также самим сотрудникам «ВИМ-Авиа», подчеркнул он.

В авиакомпаниях «Аэрофлот», S7, UTair и «Уральские авиалинии» пока не ответили на запросы РБК. В авиакомпании «АЗУР эйр» РБК заявили, что готовы трудоустроить высвобождаемых сотрудников «ВИМ-Авиа» «в рамках имеющихся вакансий в компании и соответствия данных кандидатов требованиям к этим вакансиям». «В настоящее время, в связи с расширением полетной программы и увеличением парка воздушных судов в авиакомпании есть потребности в квалифицированных пилотах и бортпроводниках, инженерно-авиационном персонале, персонал управления и обеспечения перевозок», — сказал представитель авиаперевозчика.

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«ВИМ-Авиа» не ответила на запрос РБК о количестве работающих сотрудников. Источник, знакомый с ситуацией в компании сказал, что ее персонал насчитывает около 1 тыс. человек.

10 октября министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил журналистам, что проблем, связанных с трудоустройством летчиков «ВИМ-Авиа», возникнуть не должно. «По нашим ощущениям, для летного персонала угроз нет, они будут трудоустроены в другие компании. Что касается наземного персонала, то здесь могут быть какие-то необходимые действия, как мы это делали с «Трансаэро», чтобы сотрудники нашли работу», — сказал Топилин (цитата по «РИА Новости»).

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Представители Федеральной службы по труду и занятости пока не ответили на запрос РБК.

Источник, близкий к руководству «ВИМ-Авиа», пояснил, что действия ведомств «логичны, но вряд ли приведут к значимому результату». «Трудоустроить такое количество летного и технического персонала с сохранением должности и зарплаты невозможно из-за слабого роста российского рынка и значительного числа сотрудников», — сообщил собеседник РБК.

Руководитель портала Avia.ru Роман Гусаров говорит, что Росавиации необходимо оперативно найти новые места работы летному составу и обеспечить плавный переход сотрудников. «Очевидно, что «ВИМ-Авиа» прекратит полеты, потому что в продолжении деятельности перевозчика нет заинтересованности ни у рынка, ни у собственников. Случай «Трансаэро» был гораздо сложнее: летный состав необходимо было переучивать, требовалось больше времени на их трудоустройство, а работники не могли сидеть полгода-год без работы», — говорит Гусаров.

Аналитик Райффайзенбанка Константин Юминов считает, что продолжение деятельности «ВИМ-Авиа» маловероятно. «Если авиакомпания прекратила продажу билетов, то шансов продолжить работу крайне мало, особенно в условиях низкого сезона, поэтому встал вопрос о трудоустройстве персонала», — отмечает Юминов. По его словам, на рынке есть спрос на командиров воздушных судов семейства Airbus 320, которые наиболее распространены в российских и зарубежных авиакомпаниях, с трудоустройством пилотов дальнемагистральных самолетов будет сложнее, предупредил он.

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В середине сентября «ВИМ-Авиа» допустила массовые задержки рейсов и не смогла выплатить долги перед обслуживающими компаниями. 26 сентября «ВИМ-Авиа» остановила продажу билетов, а ее владельцы, Рашид и Светлана Мурсекаевы, уехали за границу. По данным Росавиации, долги перевозчика перед кредиторами составляют около 7 млрд руб. Новым гендиректором стал Александр Бурдин, возглавлявший до этого «Трансаэро», которая прекратила полеты в 2015 году из-за долгов в размере 250 млрд руб. Прекратить все регулярные полеты «ВИМ Авиа» должна 15 октября.​ Тогда будет решаться вопрос дальнейшего существования авиакомпании, говорил вице-премьер Аркадий Дворкович.

Авторы: Валерия Комарова, Василий Маринин.
Теги: Росавиация , пилоты , «ВИМ-Авиа»
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