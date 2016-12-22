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В Петербурге ограничат расценки на отели в 2020 году
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В Петербурге ограничат расценки на отели в 2020 году
Бизнес, 07:00
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В Петербурге ограничат расценки на отели в 2020 году
Регулирование цен в гостиницах затронуло не только Сочинскую Олимпиаду 2014 года, прошедший этим летом Кубок конфедераций и предстоящий чемпионат мира по футболу. На очереди — Евро-2020, четыре матча которого примет Петербург
Туристы в Санкт-Петербурге (Фото: Сергей Ермохин / ТАСС)

Правительство намерено регулировать цены на проживание в гостиницах Санкт-Петербурга во время проведения в городе матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году. Это следует из законопроекта, подготовленного Минспортом и размещенного на regulation.gov.ru. Правительство «вправе осуществлять государственное регулирование стоимости гостиничного обслуживания» в Петербурге во время проведения Евро-2020, говорится в документе.

Евро-2020 станет первым континентальным первенством под эгидой UEFA, когда матчи пройдут сразу в 12 странах. Так UEFA отметит 60-ю годовщину с момента проведения первого Кубка Европы. Одним из городов, в котором пройдет три матча группового этапа и один четвертьфинал, стал Петербург. Такое решение было принято в сентябре 2014 года.

Регулирование цен в гостиницах — уже стандартная практика. В декабре 2012-го были установлены максимальные цены на проживание в отелях Сочи во время проведения там Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года. Фиксированные цены в отелях были одной из гарантий российской стороны Международному олимпийскому комитету еще в период заявочной кампании.

В результате максимальная стоимость одного номера категории «люкс» в 5-звездочном отеле была установлена на уровне в 13,9 тыс. руб. за ночь. В 1-звездочной гостинице максимальная цена номера при одном размещении составляла 2,9 тыс. руб. за ночь. Для сравнения: номер в самой дорогой гостинице Сочи, «Родине», в конце 2012 года достигала 157 тыс. руб. за ночь, а в 3-звездочной «Жемчужине» — 17,3 тыс. руб.

В феврале 2016-го правительство своим постановлением утвердило максимальные цены и проживание во время Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира 2018 года. За четыре года максимальные расценки для отелей Сочи (он один из одиннадцати городов, где пройдут игры мундиаля) выросли в разы. В 2018 году предельно допустимая цена 1 номера «люкс» в отеле «пять звезд» составляет уже 30,5 тыс. руб. за ночь, при этом отдельно оговариваются расценки для сьютов и апартаментов — 85 тыс. руб. В 1-звездной гостинице цена одна номера определена в 3,4 тыс. руб. Гендиректор Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич, впрочем, обращает внимание на то, что в пересчете на доллары расценки остались на уровне 2012 года. В Петербурге максимальные расценки в 2018 году будут выше, чем в Москве. Например, стоимость номера-люкс в 5-звездочном отеле в Петербурге ограничена 423 тыс. руб., в Москве — 250 тыс. руб. за ночь, сьюта — 700 тыс. и 650 тыс. руб. соответственно.

Отели, которые не станут придерживаться установленных государством максимальных цен, могут быть оштрафованы и даже лишиться лицензии, отмечает гендиректор УК «РосинвестОтель» Кирилл Иртюга.

Цены на размещение во время Чемпионата мира-2018 были установлены более чем за два года до самого мероприятия, тогда как гостиничный рынок очень динамичный, и предсказать, что будет с тарифами на размещение через несколько лет, сложно, сетует руководитель подразделения индустрии гостеприимства CBRE Татьяна Белова. «Нас, отельеров, никто не спрашивал, какие цены будут справедливыми, — сетует региональный директор Accor в России, Грузии и СНГ Алексис Деларофф. — Лично я считаю такое решение [регулирование цен] неправильным». Негативно относится к любым попыткам излишнего государственного вмешательства в экономику и сооснователь инвесткомпании VIYM (владеет 5-звездочным отелем Four Seasons Lion Palace в Петербурге) Андрей Якунин. «Современная мировая и российская практика убедительно доказывает, что опережающими темпами растут именно те сектора экономики, в которых государственное регулирование минимально», — подчеркнул он.

Как показывает практика, большинство фанатов спокойно относятся к уровню комфорта на выездных матчах, поэтому запросто размещается в хостелах, общежитиях, на съемных квартирах, говорит партнер Cushman & Wakefield Марина Усенко. В итоге болельщики могут и не заметить регулирования цен, распространяющегося на официально зарегистрированные средства размещения, заключаепт эксперт.

Гостиничный рынок Петербурга в цифрах

По итогам первого полугодия 2017 года рынок качественных гостиниц Петербурга насчитывал 9520 номеров, говорится в отчете консалтинговой компании JLL. Средняя загрузка по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизилась на 1,8 процентных пункта — до 50,5%. При этом средняя цена номера выросла на 14,7% до 6,4 тыс. руб., а выручка на номер (RevPAR) — на 8,5% до 3,5 тыс. руб.

Автор: Алексей Пастушин.
Теги: гостиницы , госрегулирование , Цены , Чемпионат Европы
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