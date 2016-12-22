Бизнес-омбудсмен посоветовал Грефу не «наезжать» на малый бизнес

Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов вступился за малый бизнес, посоветовав главе Сбербанка «не наезжать» на него. Титов заявил, что в подполье малый бизнес загнало само государство

Герман Греф и Борис Титов (слева направо) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к главе «Сбербанка» Герману Грефу с просьбой не обвинять во всех грехах малый бизнес. Ранее Греф в рамках Восточного экономического форума заявил, что именно малый бизнес часто становится «фабрикой по отмыванию денег».

Титов ответил банкиру на своей странице в Facebook.

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей признал, что малый бизнес в России «живет в подполье». Он пояснил, что это происходит потому что государство «давит жестким прессом из проверок, штрафов, бесчисленных требований (зачастую еще и противоречивых)».

По словам Титова, государственная политика не работает в поддержку малого бизнеса и только тормозит экономические процессы.

«Если бы те миллиарды миллиардов, что прос…али в банках, украли и вывели в оффшоры, дать в кредит российскому настоящему реальному бизнесу, то США и Китай уже давно бы отдыхали», — подчеркнул бизнес-омбудсмен (орфография и пунктуация автора сохранены. — РБК).

«Даже если захочешь жить, что называется, «полностью в белую», все равно не получится: законодательство такое, что что-нибудь где-нибудь да все равно нарушишь. <...> Так что, Герман Оскарович, не надо наезжать на российский малый бизнес — он платит за Ваши ошибки, и не дает стране скатиться в яму» — написал Титов.

На дискуссии о проблемах развития малого предпринимательства. которая прошла 7 сентября в рамках Восточного экономического форума, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что малый бизнес часто становится фабрикой по отмыванию незаконных доходов, и предпринимателям необходимо внимательно следить за всеми своими операциями, чтобы не попасть в «черные списки банков». Греф предупредил, что если в России предприниматель будет замечен за незаконной финансовой деятельностью, то он не сможет открыть бизнес ни в одной другой стране, поскольку нарушители заносятся в специальную базу, которой обмениваются банки по всему миру.