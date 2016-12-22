Росавиация попросила авиакомпании срочно отчитаться о долгах

На фоне коллапса авиакомпании «ВИМ-Авиа» Росавиация запросила у перевозчиков информацию об их долгах. Чтобы предотвратить кризисные ситуации в авиаперевозках, нужен постоянный мониторинг, предупреждают эксперты

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Росавиация 10 октября разослала авиаперевозчикам официальные письма, где просит предоставить до 12 октября сведения о составе и структуре задолженности по основным затратам по состоянию на 1 октября (копия письма есть у РБК). Информацию об этом подтвердили РБК в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии» и источник в одной из авиакомпаний, входящих в топ-10.

В частности, Росавиация просит указать долги по оплате труда, по аэропортовому обслуживанию, по аренде и лизингу воздушных судов и т.д.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» пояснили, что авиакомпания не имеет просроченной задолженности на указанную дату. «Кредиторская задолженность, отражаемая в финансовой отчетности авиакомпании, включают в себя суммы за работы, товары и услуги, срок оплаты которых еще не наступил».

В пресс-службе UTair сообщили, что не располагают информацией о поступившем письме, и пояснили, что перевозчик ежегодно публикует на своем сайте и в открытых источниках аудированную отчетность по МСФО, отчетность по РСБУ и ежеквартальные отчеты, которые позволяют оценить прозрачность финансового положения компании и объем кредиторской задолженности. «На наш взгляд, прозрачная финансовая отчетность является одним из важнейших шагов для повышения финансовой устойчивости авиаотрасли», — говорится в ответе пресс-службе перевозчика.

Представитель Росавиации отказался комментировать служебную переписку. В «Победе» и «России» отказались от комментариев.

Аналитик «ВТБ Капитала» Ольга Болтрукевич считает, что проверки, в случае если они будут регулярными, положительно скажутся на авиаотрасли. По ее словам, Росавиация сможет оперативно отслеживать финансовое положение авиакомпаний. «Годовая отчетность перевозчиков не всегда дает полное представление о ситуации в авиакомпании. Как мы видим по ситуации с «ВИМ-Авиа», положение перевозчика может сильно поменяться в течение года», — говорит она. Аналитик Райффайзенбанка Константин Юминов считает, что таким способом регулятор пытается оценить положение авиакомпаний по различным критериям. «Надо в целом менять подход к мониторингу отрасли, делать его более системным. Например, Росавиация часто руководствуется отчетностью компании по РСБУ, где не виден размер лизингового долга», — отмечает Юминов. По его словам, также необходимо учитывать низкий сезон, когда большинство авиакомпаний будут убыточными.

Накануне «Известия» со ссылкой на слова министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова сообщили, что Росавиация изменит метод проверки авиакомпаний. Для того чтобы избежать ситуации, подобной кризису в «ВИМ-Авиа», ведомство будет использовать риск-ориентированный подход при проверке авиакомпаний. Предприятия будут разделены на шесть категорий в зависимости от степени риска. Первые три категории будут подвергаться регулярным плановым проверкам, четвертую и пятую категории (среднего и умеренного риска) будут проверять не чаще одного раза за установленный нормативами период. Шестая категория, самая безопасная, будет освобождена от проверок.

Необходимость урегулирования авиационной отрасли возникла после ситуации с «ВИМ-Авиа», которая из-за долгов 26 сентября прекратила полеты и продажу билетов, а ее владельцы, Рашид и Светлана Мурсекаевы, уехали за границу. По данным Росавиации, долги перевозчика перед кредиторами составляют около 7 млрд руб. 27 сентября президент Владимир Путин объявил «о неполном служебном соответствии» министру транспорта Максиму Соколову.

2 октября на совещании правительства вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что в ближайшие недели будет подготовлен законопроект об ужесточении контроля за деятельностью авиакомпаний. 9 октября Минтранс направил на утверждение Дворковичу «дорожную карту» мероприятий по усилению ответственности авиаперевозчиков и туроператоров.