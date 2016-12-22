Холдинг «Открытие» заявил о намерении купить 55% акций Qiwi за $700 млн

Холдинг "Открытие" и Otkritie Investments Cyprus Limited объявили о намерении увеличить долю в QIWI до 63,85% за $700 млн. Ранее банк «ФК Открытие» увеличил долю уставном капитале «Росгосстраха» с 4,4 до 19,8%.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

«Открытие Холдинг» и Otkritie Investments Cyprus Limited (владеют 8,85% Qiwi) объявили о намерении приобрести от 45 до 55% платежной системы Qiwi. Таким образом, компании могут увеличить свою долю в платежной системе Qiwi до 63,85%. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в РБК.

«Открытие Холдинг» планирует увеличить свою долю, купив до 24,8 млн акций по цене $28 за штуку. Речь идет о находящихся в обращении обыкновенных акциях класса «Б». Таким образом, при покупке максимального числа акций общая стоимость сделки составит порядка $694,4 млн. Компании только собираются направят тендерное предложение (оферту) о приобретении ак​ций Qiwi.

Вместе с объявлением о намерениях увеличить долю в Qiwi структуры «Открытия» начали предварительные обсуждения о возможности сотрудничества с компанией Saldivar Investments Limited и главным исполнительным директором QIWI Сергеем Солониным. Saldivar владеет 55,6% голосующих акций Qiwi и сама более чем на 86% принадлежит Солонину. ​

«Продолжая реализовывать нашу стратегию, мы расширяем наши инвестиции в финтех и расширяем наше сотрудничество с одним из лидеров российского финтех-рынка», — сказал председатель правления холдинга Алексей Карахан. По его словам, если оферта будет реализована в указанных параметрах, она станет «фундаментом для дальнейшего развития финтех-проектов» холдинга.

Группа QIWI управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов, который включает в себя свыше 17,2 млн виртуальных кошельков и более 162 тыс. терминалов и точек приема платежей. В ее структуру входят «QIWI Кошелек», QIWI Банк, QIPS LLC, «QIWI провайдер платежных сервисов», а также 70% системы денежных переводов Contact.

Ранее, в декабре 2016 года, стало известно, что входящий в «Открытие холдинг» банк «ФК Открытие» намеревается объединиться с «Росгосстрахом» и его дочерним Росгосстрах Банком. ​30 марта 2017 года «ФК Открытие» сообщил, что увеличил долю уставном капитале «Росгосстраха» с 4,4 до 19,8%. Пакет был получен банком в рамках сделки РЕПО.