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«Роснано» объяснило участие Чубайса в клипе Дмитрия Маликова
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«Роснано» объяснило участие Чубайса в клипе Дмитрия Маликова
Бизнес, 20:42
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«Роснано» объяснило участие Чубайса в клипе Дмитрия Маликова
Анатолий Чубайс снялся в ролике, где проходит баттл Дмитрия Маликова и блогера Юрия Хованского, для «завтрашних сотрудников» компании «Роснано», рассказали в корпорации. Клип был опубликован на YouTube 2 сентября
Анатолий Чубайс (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Клип, в котором Дмитрий Маликов предлагает молодежи выбрать «Роснано», Сбербанк​​ или «Аэрофлот» в качестве будущего места работы, был снят для «завтрашних сотрудников компаний, в том числе нанотехнологических». Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе госкорпорации «Роснано».

​«Он снят в той стилистике, которую воспринимают старшеклассники», — заявили в «Роснано». Там также отметили, что вполне логично, что руководители крупных работодателей приняли участие в съемках этого клипа.

2 сентября в Сети появился клип на песню Дмитрия Маликова и блогера Юрия Хованского «Самый лучший шеф». В клипе появляются глава «Роснано» Анатолий Чубайс, гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, президент Сбербанка Герман Греф и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

В песне, к которой снят клип, певец Дмитрий Маликов в окружении подростков призывает их «поглядеть на свой жизненный, а не на млечный путь». «Не кажись, а будь!» — поет Маликов. Ему подпевает блогер Хованский, который как бы оппонирует Маликову, но также призывает школьников задуматься о своем будущем пойти на «курчатник-пати», «ведь Чубайс опять на хайпе».

На момент публикации ролик на YouTube посмотрели чуть больше 82 тыс. человек.

Видео: Портал ПроеКТОриЯ / YouTube

Автор: Ася Сотникова.
Теги: Анатолий Чубайс , «Роснано» , Дима Маликов
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