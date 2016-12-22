Архитектурное бюро Zaha Hadid проявило интерес к программе реновации

Сразу два мировых архитектурных бюро — Zaha Hadid Architects и Herzog & de Meuron Architekten — заинтересованы в участии в конкурсе на разработку концепции застройки в рамках программы реновации, заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов

Фото: Никита Попов / РБК

Архитектурные бюро Zaha Hadid Architects и Herzog & de Meuron Architekten заинтересованы в участии в конкурсе на разработку концепции застройки в рамках столичной программы реновации, заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в ходе конференции РБК «Недвижимость в России», передает корреспондент РБК.

По его словам, представители Zaha Hadid Architects уже приезжали в Москву и проводили консультации со стройкомплексом. «У всех [программа реновации] вызывает большой интерес, проект в мире очень известен», — говорит Кузнецов. При этом он отметил, что окончательного решения об участии в конкурсе бюро пока не приняли.

Как ранее рассказывал РБК столичный чиновник, в рамках реализации программы реновации на конкурс по разработке архитектурной концепции будет выставлено не менее 500 кварталов (окончательная цифра будет определена по итогам голосования жителей, которое завершится 15 июня).

​​В апреле Сергей Кузнецов говорил, что в проект, скорее всего, пригласят московских, а не иностранных архитекторов, поскольку они «знают среду», отметил архитектор. По версии главного московского архитектора, мировая практика реновации показывает, что местные архитекторы лучше решают подобные задачи «с очень выраженным локальным оттенком».