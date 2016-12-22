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Архитектурное бюро Zaha Hadid проявило интерес к программе реновации
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Архитектурное бюро Zaha Hadid проявило интерес к программе реновации
Бизнес, 16:23
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Архитектурное бюро Zaha Hadid проявило интерес к программе реновации
Сразу два мировых архитектурных бюро — Zaha Hadid Architects и Herzog & de Meuron Architekten — заинтересованы в участии в конкурсе на разработку концепции застройки в рамках программы реновации, заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов
Фото: Никита Попов / РБК

Архитектурные бюро Zaha Hadid Architects и Herzog & de Meuron Architekten заинтересованы в участии в конкурсе на разработку концепции застройки в рамках столичной программы реновации, заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в ходе конференции РБК «Недвижимость в России», передает корреспондент РБК.

По его словам, представители Zaha Hadid Architects уже приезжали в Москву и проводили консультации со стройкомплексом. «У всех [программа реновации] вызывает большой интерес, проект в мире очень известен», — говорит Кузнецов. При этом он отметил, что окончательного решения об участии в конкурсе бюро пока не приняли.

От Лондона до Москвы: архитектура Захи Хадид. Фотогалерея Еще 5 фото
Фотогалерея

Как ранее рассказывал РБК столичный чиновник, в рамках реализации программы реновации на конкурс по разработке архитектурной концепции будет выставлено не менее 500 кварталов (окончательная цифра будет определена по итогам голосования жителей, которое завершится 15 июня).

​​В апреле Сергей Кузнецов говорил, что в проект, скорее всего, пригласят московских, а не иностранных архитекторов, поскольку они «знают среду», отметил архитектор. По версии главного московского архитектора, мировая практика реновации показывает, что местные архитекторы лучше решают подобные задачи «с очень выраженным локальным оттенком».

Чем известны архитектурные бюро

Международная архитектурная и дизайнерская компания Zaha Hadid Architects была основана Захой Хадид в 1979 году в Лондоне. В портфеле бюро — 950 проектов в 44 странах мира. Первым реализованным проектом стало строительство пожарной части компании Vitra в немецком Вайле-на Рейне. Наиболее известными работами считаются Центр Гейдара Алиева в Баку, Центр водных видов спорта в Лондоне, Мост шейха Зайеда в Абу-Даби, Центр современного искусства Розенталя в Цинциннати. В 2011 году в подмосковном поселке Барвиха по проекту Захи Хадид построили виллу Capital Hill Residence площадью 2,65 тыс. кв. м. Сообщалось, что заказчиком выступил предприниматель Владислав Доронин, владелец девелоперской компании Capital Group. Еще один проект бюро в России — бизнес-центр Dominion Tower на Шарикоподшипниковской улице в Москве, был разработан в начале 2000-х годов по заказу компаний «Пересвет Групп» и «Доминион-М». Строительство началось в 2008 году и должно было обойтись более чем в $25 млн, а сдать комплекс предполагалось в 2009 году, но в связи с кризисом строительство заморозили. Впоследствии архитектор Николай Лютомский доработал проект, чтобы снизить стоимость его реализации, и в 2012 году строительство возобновилось.

Швейцарское бюро Herzog & de Meuron Architekten основано в 1978 году выпускниками швейцарского Федерального технологического института Цюриха (ETH) Жаком Херцогом и Пьером де Мероном. Основные работы студии выполняются в стиле минимализма. Самые известные работы компании — галерея «Тейт Модерн» (Tate Modern), Пекинский национальный стадион, «Альянц Арена» в Мюнхене, музей изящных искусств De Young в Сан-Франциско, здание Prada в Токио, концертный зал Эльбской филармонии в Гамбурге. В 2001 году бюро получило Притцкеровскую премию за оригинальный подход к архитектурному проектированию. Один из основателей Пьер де Мерон является членом градостроительного совета фонда «Сколково».

Авторы: Алексей Пастушин, Галина Казакулова
Теги: Заха Хадид , программа реновации
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