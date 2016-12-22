WSJ узнала о возможности выкупа Россией акций «Роснефти» у Катара

Россия и Катар договорились об обратном выкупе акций «Роснефти», которые были приобретены совместным консорциумом Glencore и катарского фонда QIA. В Москве и Дохе эту информацию опровергают

Фото: Иван Секретарев / АР

Как сообщает Wall Street Journal, в ходе приватизации пакета «Роснефти» в декабре прошлого года Россия и Катар договорились о возможности обратного выкупа части акций в течение ближайших десяти лет.

Собеседник газеты утверждает, что соглашение об обратном выкупе акций было заключено в ходе переговоров с участием президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани.

Источник утверждает, что сама сделка по продаже 19,5% акций «Роснефти» была необходима России для преодоления бюджетного кризиса. В то же время Москва и Доха рассматривали сделку как способ наладить отношения между двумя странами, которые поддерживали разные стороны во время гражданской войны в Сирии. Помимо этого Катар, по словам собеседника газеты, посчитал, что обратная продажа акций России может оказаться выгодной, учитывая возможный рост цен на нефть и увеличение стоимости «Роснефти».

Вместе с тем Glencore и QIA в своем комментарии заявили, что соглашение о приобретении акций «Роснефти» не предусматривало опции их обратного выкупа. «Консорциум самостоятельно будет решать дальнейшую судьбу этих акций», — заявили представители катарского фонда в Лондоне.

Вопрос о том, может ли создаться ситуация для обратной покупки пакета «Роснефти» у Катара, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил, что «не считает возможными или корректными подобные эвентуальные рассуждения».

Представитель «Роснефти» отказался от комментариев. По словам источника РБК в «Роснефти», соглашения об обратном выкупе акций не существует.

Источник, близкий к участникам сделки по приватизации 19,5% «Роснефти», сказал РБК, что она не предполагает обратного выкупа акций. В ходе подготовки сделки обсуждалось, что если покупатели (Glencore и QIA) не получат финансирования от Intesa, чтобы рефинансировать бридж-кредит от ВТБ, то акции «Роснефти» будут возвращены «Роснефтегазу». «Если нет внешних денег, то возвращает акции обратно», — логика была такая, пояснил собеседник РБК. Но это был лишь план С, Intesa выдала покупателям кредит на покупку акций «Роснефти» и уже начала его синдицировать, напомнил он.

В июле 2016 года первый вице-премьер Игорь Шувалов, курирующий приватизацию, подписал директиву о продаже акций «Роснефти». В ней в том числе говорилось о том, что пакет акций нельзя будет перепродать в течение трех лет. В декабре новой директивой правительство отменило действие предыдущих.

Представители первого вице-премьера Игоря Шувалова и Росимущества отказались от комментариев. Представитель Минэкономразвития пока не ответил на вопрос РБК.

Соглашение о продаже принадлежащих «Роснефтегазу» 19,5% акций «Роснефти» было подписано 7 декабря. Покупателями пакета стали швейцарский сырьевой трейдер Glencore и фонд Qatar Investment Authority. Сумма сделки составила €10,2 млрд (692 млрд руб.), из которых Glencore должен был заплатить €300 млн собственных средств, Катар — €2,5 млрд, а остальные €7,4 млрд обеспечить итальянский банк Intesa Sanpaolo совместно с неназванными российскими банками. В бюджет от приватизационной сделки должны были поступить €10,5 млрд (710,8 млрд руб.) за счет дополнительных дивидендов «Роснефтегаза».