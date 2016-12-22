СМИ узнали о подготовке обвинений в коррупции в адрес Airbus

Новые обвинения в коррупции в адрес немецко-французской авиастроительной компании Airbus готовит мюнхенская прокуратура. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщил немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на свои источники, близкие к расследованию.
По информации собеседников журнала, речь идет о порядка 100 предполагаемых взяток, а также случаях использования черных касс при продаже военных и гражданских самолетов в ряд стран, включая Казахстан, Китай и Индонезию.
Претензии мюнхенской прокуратуры адресованы парижскому отделению Airbus, пишет издание. Именно оно, по информации издания, участвовало в создании сети подставных фирм вокруг лондонской компании Vector Aerospace. Фирмы якобы создавались с целью «единовременных выплат лицам, принимающим решения (...) в Австрии» по приобретению военных самолетов Eurofighter. Следователи не исключают, что взятки могли даваться и при продаже гражданских самолетов.
В ближайшее время мюнхенская прокуратура предъявит обвинение Airbus, пишет Der Spiegel.
Издание также приводит цитату гендиректора Airbus Тома Эндерса, произнесенную им в июне на закрытой встрече с топ-менеджерами компании: «Мы в чрезвычайно серьезном положении».
Тем временем французское издание Les Echos сообщает, что Том Эндерс разослал в пятницу сотрудникам концерна письмо, в котором предупредил о «новой серии статей с претензиями к соблюдению установленных требований и продолжением расследования». В нем глава компании отсылает к расследованию, начатому еще в 2016 году, и отмечает, что оно было инициировано после проведенной внутренней проверки в компании.
Как пояснил в письме Эндерс, речь идет о расследовании, которое проводит британское Бюро по борьбе с крупным мошенничеством (Serious Fraud Office) и Национальная финансовая прокуратура Франции (Parquet National Financier) по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства при получении нескольких заказов на поставку самолетов.
Двойное расследование, как уточнил в письме Эндерс, было открыто после того, как Airbus объявила властям о неточностях, которые они «сами обнаружили» в ходе внутреннего аудита, который был инициирован тоже ими.