Ростехнадзор наказал 45 менеджеров компании АЛРОСА

Ростехнадзор в ходе проверки предприятий алмазодобывающей АЛРОСА обнаружил нарушения и потребовал приостановки отдельных работ. К административной ответственности привлечены сама компания и 45 ее менеджеров

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Проверка рудников «Удачный», «Айхал», «Интернациональный», аварийного рудника «Мир» и склада Удачнинского ГОКа проводилась с 4 по 29 сентября 2017 года, говорится в сообщении управления государственного горного надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

За нарушение требований промышленной безопасности и электробезопасности Ростехнадзор привлек к административной ответственности юридическое лицо АЛРОСА и 45 ее менеджеров. В результате проверки опасных производственных объектов выявлены системные нарушения при ведении подземных горных работ, при хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения, эксплуатации грузоподъемных механизмов, объектов котлонадзора и электроустановок, говорится в сообщении ведомства.

По результатам проверки составлены два протокола о временном запрете деятельности и приостановлено действие разрешения на ведение взрывных работ на подземном руднике «Интернациональный».

Представитель АЛРОСА пояснил РБК, что протоколы о временном запрете деятельности касаются работы подъемных механизмов стволов рудников «Айхал» и «Удачный». «В течение нескольких дней все нарушения были устранены, все объекты возобновили работу», — заявил он.

Компания также устранила нарушения на подземном руднике «Интернациональный» и взрывные работы были возобновлены, утверждает ее представитель. Оставшиеся нарушения будут устранены до конца года, добавил он.

В начале августа на руднике АЛРОСА «Мир» произошла крупная авария из-за прорыва воды в шахту. Там находился 151 человек, 143 удалось поднять на поверхность, восьмерых горняков не нашли. Один из поднятых на поверхность скончался от полученных травм в больнице. Поисково-спасательные работы на аварийном руднике были прекращены 26 августа из-за угрозы дальнейшего затопления.

АЛРОСА планирует в этом году добыть около 39 млн карат. Чтобы компенсировать выпавшие из-за аварии объемы производства, АЛРОСА увеличит добычу на других месторождениях — руднике «Интернациональный» и трубке «Юбилейная». Но этого может оказаться недостаточно и в 2018 году добыча компании снизится, предупредил в конце августа президент АЛРОСА Сергей Иванов.