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Акционер «АвтоВАЗа» предсказал двукратный рост продаж Lada к 2022 году
Бизнес, 18:19
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Акционер «АвтоВАЗа» предсказал двукратный рост продаж Lada к 2022 году
Группа Renault ожидает увеличения продаж Lada в России почти вдвое — до 500 тыс. автомобилей к 2022 году. При сохранении темпов роста рынка эти планы реалистичны, считают эксперты

Шестилетняя стратегия развития Renault Group предполагает увеличение российских продаж АвтоВАЗа (Renault владеет около 53% автоконцерна) до более 500 тыс. машин к 2022 году. Об этом говорится в презентации старшего вице-президента Renault и операционного директора региона «Евразия» Дени Ле Вота, опубликованной в пятницу.

Согласно прогнозу группы, общий объем продаж автомобилей в России к 2022 году превысит 2,5 млн, что на 60% выше результатов 2016 года. 86% рынка будет представлено автомобилями локального производства. Совокупная доля Lada и Renault на российском рынке к 2022 году должна составить 30%.

Долгосрочная стратегия автомобилестроительной группы предполагает, что к 2022 году объем продаваемых АвтоВАЗом машин увеличится практически в два раза — до более 500 тыс. штук, а доля на российском рынке составит 20%. Уже по итогам 2017 года группа ожидает, что Lada удержит долю в 19,5%. Прогнозируется, что вклад АвтоВАЗа в общегрупповую выручку увеличится в два раза (по итогам 2016 года составила 5,9%). Представитель АвтоВАЗа отказался комментировать стратегию Renault относительног Lada, уточнив, что компания по итогам 2017 года планирует продать до 290 тыс. машин (рост на 9% по сравнению с 2016 годом), доля бренда — 20%.

В июне в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) тогдашний губернатор Самарской области Николай Меркушкин сообщал ТАСС, что АвтоВАЗ планирует увеличить в ближайшие два-четыре года свою долю на рынке с 20% до 25%.

В 2016 году продажи Lada снизились на 1% до 266,3 тыс. штук, что оказалось гораздо лучше рынка, который упал на 11% до 1,4 млн. Доля Lada, по оценкам Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), составила 18,7% в общем объеме продаж (включает легковые и легкие коммерческие автомобили). Эта же цифра указана в презентации Renault. Однако сам АвтоВАЗ отчитался о достижении доли в 20%.

С января 2017 года продажи Lada показывали устойчивый рост, в результате по итогам первого полугодия АвтоВАЗ увеличил продажи на 13% (140,2 тыс. автомобилей), а российский рынок вырос всего на 7%. В итоге по сравнению с первым полугодием 2016 года, по данным АЕБ, доля Lada выросла с 18,5% до 19,5%. Это позволило компании в шесть раз сократить убытки до 4,4 млрд руб. Тогда президент АвтоВАЗа Николя Мор отметил позитивный тренд на российском рынке и подтвердил цель по достижению «стабильно положительных операционных результатов в 2018 году», несмотря на «некоторые сохраняющиеся риски».

Аналитик «ВТБ Капитал» Владимир Беспалов считает, что стратегические планы Renault осуществимы при сохранении существующих тенденций на рынке. По его прогнозам, российский авторынок может достичь к 2020-22 гг показателя в 2-2,5 млн. «Отчасти АвтоВАЗу помогают механизмы господдержки по автокредитованию и лизингу. Поэтому для поддержки российских производителей необходимо сохранить эти программы», — говорит он. Аналитик «Финама» Алексей Калачев отмечает, что за последние четыре года российский авторынок упал, поэтому рост будет с относительно низкой базы. «Исходя из темпов роста продаж АвтоВАЗа можно предположить, что производитель сможет реализовывать ежегодно 500 тыс. автомобилей к 2022 году, но все зависит от экономической ситуации в стране», — предупреждает он.

В конце декабря 2016 года АвтоВАЗ завершил первый этап финансового оздоровления. В ходе допэсмиисии в состав акционеров автоконцерна вошла кипрская «дочка» «Ренессанс Капитала» Renaissance Securities Limited, которая получила 24,05% за 11,25 млрд руб. Основным акционером АвтоВАЗа осталося совместное предприятие Alliance Rostec Auto B.V. (64,6%), 73,3% в котором принадлежало Renault, 17,55% — «Ростеху», 9,15% — Nissan. В сентябре 2017 года Renault выкупила пакет Nissan, увеличив свою долю в СП до 82,45% или косвенную долю в АвтоВАЗе до 53,3%.

Автор: Валерия Комарова.
Теги: Lada , Renault , «АвтоВАЗ»
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