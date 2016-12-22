«Открытие» впервые после санации банка договорилась о продаже актива

Концерн «Россиум» Романа Авдеева рассказал о намерении купить Otkritie Capital International у группы «Открытие Холдинг». Если сделка состоится, она станет первой после санации банка «Открытие»

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Группа «Открытие» впервые после санации банка заключила сделку о продаже: концерн «Россиум» Романа Авдеева (№ 66 в российском списке Forbes, состояние $1,3 млрд) приобретает Otkritie Capital Internationa Limited. О готовящейся сделке говорится в сообщении концерна.

Представитель «Открытие Холдинг» подтвердил РБК информацию о сделке, однако от других комментариев отказался.

«С целью реализации стратегии по усилению инвестиционного бизнеса основную часть из привлеченных концерном «Россиум» денежных средств планируется направить на приобретение компании Otkritie Capital International Limited (Великобритания)», — заявили в концерне.

Бенефициар концерна Роман Авдеев назвал сделку возможностью укрепить конкурентные преимущества и улучшить продуктовое предложение для компании. «Приобретение Оtkritie Capital International Limited даст ощутимый синергетический эффект с существующим бизнесом концерна «Россиум» и мощный стимул к дальнейшему эффективному развитию бизнеса по операциям на финансовых рынках», — сказал он.

«Закрытие сделки по приобретению Otkritie Capital International Limited будет осуществлено после получения всех необходимых регуляторных и иных согласований», — заключили в концерне Авдеева.

«Мы искали зарубежную инвестиционную компанию достаточно давно», — рассказал РБК Роман Авдеев. Он подчеркнул, что сделка никак не связана с санацией банка «ФК Открытие».

«До этого мы вели переговоры по покупке и с другими акционерами зарубежных компаний. Считаю, что Лондон — это хорошая юрисдикция, которая даст нам возможность предоставлять клиентам полный спектр услуг на финансовых рынках», — пояснил Авдеев.

Два источника РБК, близкие к продавцу и покупателю, рассказали, что к активу «Открытия» концерн Авдеева присматривался давно, а договориться смог только сейчас. До или после санации банка были достигнуты эти договоренности, собеседники РБК уточнять не стали. По словам одного из источников, сделка проходила не в рамках санации банка «ФК Открытие», однако «санация ее несколько простимулировала», оговорился он.

«У Банка России, чья временная администрация сейчас управляет банком «ФК Открытие», просто не было времени оценить актив и провести такую сделку. Теоретически, если компания юридически оформлена на банк, со временем это было бы возможно. Но я полагаю, что компания записана на холдинг, и в этом случае полномочия ЦБ на ее продажу не распространяются», — сказал РБК юрист, партнер московской коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. Скорее всего, сделку подготовили собственники холдинга, отметил он.

Роману Авдееву принадлежит 56,8% Московского̆ кредитного̆ банка, и 87% НПФ «Согласие».

Инвестиционная компания Otkritie Capital international Limited (Великобритания) входит в состав финансовой корпорации (ФК) Открытие». Основным акционером «ФК Открытие» является АО «Открытие Холдинг» (в банке ему принадлежит 66,7%).

В конце августа ЦБ принял решение о санации банка «ФК Открытие» (по объему активов занимает восьмое место в России) — Банк России пообещал оказывать финансовую поддержку финансовой организации, которая продолжит работать в обычном режиме. В рамках санации решено не вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Открытия», поэтому банк продолжит выполнять свои обязательства и совершать новые сделки.



Основной владелец «Открытие Холдинг» — Вадим Беляев (28,61%). Акционерами холдинга также являются группа «ИФД Капиталъ» Леонида Федуна и Вагита Алекперова (19,9%), ВТБ (9,99%), группа «ИСТ Холдинг» Александра Несиса, Рубен Аганбегян (7,96%) и Александр Мамут (6,67%).