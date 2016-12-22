Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,73 57,40 EUR Нал. 68,89 68,34 USD Бирж. 57,37 -0,15 EUR Бирж. 68,39 -0,18 USD ЦБ. 57,34 -0,51 EUR ЦБ. 68,42 -0,36 EUR/USD 1,19 -0,00 ММВБ 2014,60 +0,53% РТС 1106,70 +0,53% Brent 54,21 +1,92% DJIA 21836,84 +0,38% Nasdaq 6400,43 +0,39% FTSE 7354,13 -0,25%
«Открытие» впервые после санации банка договорилась о продаже актива
Лента новостей
Дальневосточный треугольник: сможет ли Россия примирить две Кореи 21:38, Политика Экс-топ-менеджеры банка «ФК Открытие» создали коллекторский бизнес 21:30, Финансы СК продил расследование «дела ЮКОСа» на шесть месяцев 21:25, Политика Захарова заявила о «людях в штатском» на дипломатических объектах в США 20:41, Политика «Открытие» впервые после санации банка договорилась о продаже актива 20:40, Бизнес Reuters узнал о решении ЕС продлить антироссийские санкции 20:29, Политика Стенли Фишер подал в отставку с поста заместителя главы ФРС США 20:17, Экономика Собянин прокомментировал жалобы на скользкую плитку в Москве 20:17, Общество МЧС предупредило москвичей о шторме и сильном ветре 20:13, Общество Кредиторы «Трансаэро» проголосовали за конкурсное производство 20:12, Бизнес На День Москвы Путин откроет парк «Зарядье» 20:06, Политика Все идет по плану: как заработать на виртуальном ремонте 19:51, Свое дело Астрономы зарегистрировали самую мощную за 12 лет вспышку на Солнце 19:44, Технологии и медиа Роман Бердников: «Поклонники электромобилей смогут доехать до Китая» 19:40, Пресс-релизы Премия для России: как мировая экономика поддержала высокие цены на нефть 19:38, Мнение В Северной Осетии убили трех готовивших нападение на полицейских боевиков 19:37, Политика Истребители Бельгии поднялись на перехват российских Cу-27 над Балтикой 19:10, Политика Грызлов отметил снижение числа нарушений перемирия в Донбассе 19:06, Политика Троценко предсказал пассажиропоток в аэропорту Улан-Удэ в 1 млн человек 18:57, Бизнес Минтранс предложил повысить акцизы на бензин и дизтопливо 18:54, Бизнес Росавиация назвала причины крушения Ан-2 под Балашихой 18:52, Общество Минприроды заявило об отсутствии претензий к ушедшему главе Росгидромета 18:46, Общество Анализ ДНК доказал отсутствие родства Сальвадора Дали с его «дочерью» 18:43, Общество ООН обвинила власти Сирии в многократном использовании химического оружия 18:41, Политика Российской медалистке ЧМ по гимнастике разрешили выступать за Грузию 18:31, Спорт СМИ узнали об идее ввести автомобильные номера «европейского» образца 18:23, Общество Михаил Комаров: «Мы ищем для наших коворкингов площадки с изюминкой» 18:21, Партнерский материал Леонтьев прокомментировал сообщения о «корзинках с колбасой» от Сечина 18:21, Политика
«Открытие» впервые после санации банка договорилась о продаже актива
Санация «Открытия», 20:40
0
«Открытие» впервые после санации банка договорилась о продаже актива
Концерн «Россиум» Романа Авдеева рассказал о намерении купить Otkritie Capital International у группы «Открытие Холдинг». Если сделка состоится, она станет первой после санации банка «Открытие»
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Группа «Открытие» впервые после санации банка заключила сделку о продаже: концерн «Россиум» Романа Авдеева (№ 66 в российском списке Forbes, состояние $1,3 млрд) приобретает Otkritie Capital Internationa Limited. О готовящейся сделке говорится в сообщении концерна.

Представитель «Открытие Холдинг» подтвердил РБК информацию о сделке, однако от других комментариев отказался.

«С целью реализации стратегии по усилению инвестиционного бизнеса основную часть из привлеченных концерном «Россиум» денежных средств планируется направить на приобретение компании Otkritie Capital International Limited (Великобритания)», — заявили в концерне.

Бенефициар концерна Роман Авдеев назвал сделку возможностью укрепить конкурентные преимущества и улучшить продуктовое предложение для компании. «Приобретение Оtkritie Capital International Limited даст ощутимый синергетический эффект с существующим бизнесом концерна «Россиум» и мощный стимул к дальнейшему эффективному развитию бизнеса по операциям на финансовых рынках», — сказал он.

«Закрытие сделки по приобретению Otkritie Capital International Limited будет осуществлено после получения всех необходимых регуляторных и иных согласований», — заключили в концерне Авдеева.

«Мы искали зарубежную инвестиционную компанию достаточно давно», — рассказал РБК Роман Авдеев. Он подчеркнул, что сделка никак не связана с санацией банка «ФК Открытие».

«До этого мы вели переговоры по покупке и с другими акционерами зарубежных компаний. Считаю, что Лондон — это хорошая юрисдикция, которая даст нам возможность предоставлять клиентам полный спектр услуг на финансовых рынках», — пояснил Авдеев.

Два источника РБК, близкие к продавцу и покупателю, рассказали, что к активу «Открытия» концерн Авдеева присматривался давно, а договориться смог только сейчас. До или после санации банка были достигнуты эти договоренности, собеседники РБК уточнять не стали. По словам одного из источников, сделка проходила не в рамках санации банка «ФК Открытие», однако «санация ее несколько простимулировала», оговорился он.

«У Банка России, чья временная администрация сейчас управляет банком «ФК Открытие», просто не было времени оценить актив и провести такую сделку. Теоретически, если компания юридически оформлена на банк, со временем это было бы возможно. Но я полагаю, что компания записана на холдинг, и в этом случае полномочия ЦБ на ее продажу не распространяются», — сказал РБК юрист, партнер московской коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. Скорее всего, сделку подготовили собственники холдинга, отметил он.

Роману Авдееву принадлежит 56,8% Московского̆ кредитного̆ банка, и 87% НПФ «Согласие».

Инвестиционная компания Otkritie Capital international Limited (Великобритания) входит в состав финансовой корпорации (ФК) Открытие». Основным акционером «ФК Открытие» является АО «Открытие Холдинг» (в банке ему принадлежит 66,7%).

В конце августа ЦБ принял решение о санации банка «ФК Открытие» (по объему активов занимает восьмое место в России) — Банк России пообещал оказывать финансовую поддержку финансовой организации, которая продолжит работать в обычном режиме. В рамках санации решено не вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Открытия», поэтому банк продолжит выполнять свои обязательства и совершать новые сделки.

Основной владелец «Открытие Холдинг» — Вадим Беляев (28,61%). Акционерами холдинга также являются группа «ИФД Капиталъ» Леонида Федуна и Вагита Алекперова (19,9%), ВТБ (9,99%), группа «ИСТ Холдинг» Александра Несиса, Рубен Аганбегян (7,96%) и Александр Мамут (6,67%).

Авторы: Ася Сотникова, Марина Божко, Юлия Титова, Светлана Дементьева.
Теги: Роман Авдеев , «Открытие Холдинг» , концерн «Россиум»
Главное
Reuters узнал о решении ЕС продлить антироссийские санкции Политика
Материалы по теме
Глава ВТБ оценил убыток группы от вложений в «Открытие» Бизнес
Борис Титов назвал санацию «Открытия» «убийством» банковского сектора Бизнес
Глава Минстроя исключил влияние санации «ФК Открытие» на девелоперов Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку