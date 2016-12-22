Сечин счел бесспорным преступление Улюкаева

В соответствии с уголовным кодексом Российской Федерации действия экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева являются преступлением, «тут не о чем даже говорить», считает глава «Роснефти» Игорь Сечин

Игорь Сечин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Находясь в должности министра, Улюкаев требовал незаконного вознаграждения, сам определил его размер, сам приехал за ним, «сам его руками забрал и погрузил в машину, и сам уехал», — заявил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, передает корреспондент РБК.

«В соответствии с уголовным кодексом Российской Федерации это преступление. Тут не о чем даже говорить», — подчеркнул он.

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