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Организатор IPO En+ оценил компанию Дерипаски в $9–12 млрд
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Организатор IPO En+ оценил компанию Дерипаски в $9–12 млрд
Бизнес, 18:50
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Организатор IPO En+ оценил компанию Дерипаски в $9–12 млрд
Исходя из такой оценки, инвесторам может быть продано в ходе IPO от 12,5 до 16,5% компании
Фото: Neil Hall / Reuters

«ВТБ Капитал», один из организаторов IPO En+, оценил компанию Олега Дерипаски в диапазоне $9,1–12 млрд. В своей оценке группы En+ «ВТБ Капитал» учитывал мультипликаторы конкурентов компании в отрасли, а также сумму показателей ее двух бизнесов — энергетического («Евросибэнерго») и металлургического (UC Rusal).

Согласно материалам «ВТБ Капитала», имеющимся в распоряжении РБК, чистый долг En+ в 2016 году составил $13,5 млрд, в 2017 году прогнозируется на уровне $13,1 млрд. Представитель пресс-службы банка от комментариев отказался.

En+ пока не раскрывала состав своего совета директоров. По словам источника, близкого к сделке, в ближайшее время компания увеличит количество независимых директоров с одного до трех человек, в совет директоров также войдет представитель ее якорного инвестора AnAn Group, которая планирует купить акции компании на $500 млн в ходе IPO. AnAn Group называет себя «стратегическим партнером» китайской CEFC, которая в сентябре 2017 года договорилась о покупке 14,16% в российской «Роснефти».

«ВТБ Капитал» прогнозирует, что EBITDA компании в 2017 году составит $3,2 млрд (маржа по этому показателю — 27%) против $2,3 млрд в 2016 году. В 2018 году она, по ожиданиям аналитиков, еще увеличится и составит $3,5 млрд.

En+ Олега Дерипаски объявила в четверг, что проведет первичное размещение (IPO) своих акций на Лондонской и Московской биржах, в ходе которого намерена привлечь $1,5 млрд. Объем размещения пока неизвестен. Продавать акции будет как сама En+ (новые акции на $1 млрд), так и подконтрольная Дерипаске группа «Базовый элемент», отмечается в сообщении En+. Средства от продажи своих акций En+ планирует направить на погашение части долга.

Из $1,5 млрд, которые En+ рассчитывает привлечь, треть суммы обеспечит якорный инвестор AnAn Group, которая купит расписки En+ на $500 млн.

Помимо «ВТБ Капитала» в пул организаторов размещения входят Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, Merrill Lynch, Sberbank CIB, BMO Capital Markets, Газпромбанк, Societe Generale, UBS и «Атон». Продавцы предоставят организаторам опцион на переподписку в размере до 10% от объема сделки.

Премаркетинг IPO (предварительные встречи с инвесторами) займет несколько недель, сообщил РБК источник в банковских кругах. Допуск к торгам на Лондонской бирже компания ожидает получить в ноябре, после чего En+ запросит доступ к торгам на Московской бирже, говорится в сообщении компании.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: IPO , Олег Дерипаска , «Русал» , En+ Group
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