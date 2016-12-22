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«Победа» запросила 700 тыс. руб. с трех пассажиров за курение на борту
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«Победа» запросила 700 тыс. руб. с трех пассажиров за курение на борту
Бизнес, 18:45
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«Победа» запросила 700 тыс. руб. с трех пассажиров за курение на борту
«Победа» начала первой из российских авиакомпаний судиться с пассажирами-курильщиками, из-за которых были совершены вынужденные посадки самолетов. Однако шансы получить компенсации у компании невысокие, считают юристы
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») подала иск к пассажиру из-за курения на борту на 190,9 тыс. руб. в Тосненский городской суд Ленинградской области. Об этом РБК сообщила представитель авиаперевозчика Елена Селиванова.

Еще по двум нарушениям ведется подготовка исков на 247,3 тыс. и 250 тыс. руб. соответственно. Во всех трех случаях речь идет о компенсации затрат перевозчика из-за экстренной посадки, расходов на обслуживание рейса в аэропорту, оплате рабочего времени экипажа, лизинга, а также компенсации другим пассажирам рейса.

29 июня генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков заявил, что «Победа» планирует ужесточить меры в отношении курильщиков на борту. «Теперь в случае обнаружения курящих пассажиров будет выполняться вынужденная посадка в ближайшем доступном аэропорту, пассажир будет сниматься с борта сотрудниками полиции, все расходы из-за вынужденной посадки будут взыскиваться с нарушителя», — рассказал тогда глава компании. По его словам, курение на борту воздушного судна создает серьезную угрозу безопасности и по этой причине категорически запрещено, о чем сообщается пассажирам до начала полета.

Первый инцидент произошел 24 июля на борту «Победы», следовавшем по маршруту Махачкала — Санкт-Петербург. Из-за закурившего на борту пассажира самолет авиакомпании совершил вынужденную посадку в московском Внуково, где виновник был снят с рейса и передан полиции. Общая задержка составила не более 35 минут. Тогда представитель авиакомпании сообщала, что все издержки будут взысканы с нарушителя. Общая сумма издержек, по оценке компании, составила 190,9 тыс. руб. Имя пассажира компания не раскрывала.

По словам представителя перевозчика, сейчас компания готовит документы для подачи еще двух исков к нарушителям. Второй случай курения на борту произошел на рейсе Москва — Махачкала 3 августа, тогда самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Минеральных Водах. Свои расходы на обслуживание самолета и компенсации авиакомпания оценила в 247,3 тыс. руб. Третий раз самолет «Победы», следовавший по маршруту Махачкала — Москва, совершил 15 августа вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за закурившей пассажирки. Задержка из-за посадки составила порядка 40 минут. Издержки перевозчика составили более 250 тыс. руб.

«Победа» решила ужесточить меры по борьбе с курением на борту в связи с участившимися нарушениями, говорит Селиванова: с начала года зафиксировано свыше 30 случаев обнаружения курящих на борту пассажиров. «Это вынужденные расходы компании, которые мы понесли по вине нарушителя, поэтому принято решение обратиться в суд для взыскания расходов», — сказала она.

Курение на борту самолета запрещено в России на уровне федерального законодательства. В соответствии с КоАП нарушитель за курение табака в неположенном месте должен будет заплатить штраф от 500 до 1,5 тыс. руб. Но до этого российские авиакомпании не применяли жестких санкций к курильщикам-нарушителям. По словам​ юриста правового департамента компании Heads Consulting Ксении Степановой, оштрафовать авиапассажиров, куривших на борту лайнера, «Победа» могла и без подачи заявлений в суд, но тогда средства получит государство, а не авиакомпания.

«Для принятия положительного решения по иску авиакомпания должна зафиксировать все факты нарушения документально (например, в протоколе об административном нарушении) и доказать, что действие конкретного пассажира — в данном случае дым от сигареты — причинили вред на такую сумму», — отмечает Степанова. Но она считает, что шансы перевозчика взыскать компенсацию в этом случае достаточно низкие. «Сложно представить, чтобы табачный дым нанес имуществу перевозчика ущерб на 250–500 тыс. руб.», — добавляет эксперт. Как правило, авиакомпании обращаются с исковыми заявлениями в адрес пассажиров только в крайних случаях, когда их имуществу или здоровью сотрудников причинен реальный вред, например если пассажир вел себя неадекватно вследствие опьянения, напоминает Степанова.​ В то же время если авиакомпания сумеет доказать документально, что ей был причинен ущерб на озвученную сумму, то ее шансы на получение компенсации повышаются, замечает адвокат Роман Гусак.

Авторы: Валерия Комарова, Василий Маринин.
Теги: борьба с курением , авиакомпания «Победа» , авиадебоширы
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