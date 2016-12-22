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Акции «Системы» подорожали на 15% после заявления Путина
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Акции «Системы» подорожали на 15% после заявления Путина
«Дело «Башнефти», 11:26
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Акции «Системы» подорожали на 15% после заявления Путина
Стоимость ценных бумаг пошла вверх после того, как президент страны заявил, что рассчитывает на заключение мирового соглашения «Системы» с «Роснефтью»
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Цена акций АФК «Система» на Московской бирже резко выросла на фоне заявлений президента России Владимира Путина о том, что он рассчитывает на заключение мирового соглашения «Системы» и «Роснефти» по иску на 170,6 млрд руб.

За первые полчаса торгов на Московской бирже стоимость бумаг, торги которыми открылись во вторник на отметке 12,545 руб. за штуку, выросла почти на два рубля. На пике стоимость бумаг «Системы» на Московской бирже достигла во вторник отметки 14,45 руб., что примерно на 15,2% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги акциями «Роснефти» во вторник открылись умеренным ростом, достигнув на максимуме отметки 305,2 руб., что примерно на 0,86% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Однако затем стоимость бумаг несколько снизилась.

К 11:20 мск стоимость акций «Системы» на Московской бирже составляла 13,435 руб. (+7,09% к уровню закрытия предыдущих торгов), стоимость акций «Роснефти» — 303 руб. (+0,13%).

Быстрый рост котировок акций «Системы» и снижение котировок «Роснефти» начались после того, как на пресс-конференции в Китае корреспондент РБК задала президенту вопрос о том, что он думает о споре «Системы» и «Роснефти».

«Я встречался и с руководителем «Роснефти», и с руководителем «Системы». И с Евтушенковым, и с Сечиным, и именно по этому вопросу. Я выслушал позицию и того, и другого. Я думаю, было бы неправильно, если бы я сейчас публично заявил о своем отношении к этому делу, но я очень рассчитываю на то, что им удастся достичь мирового соглашения. И думаю это было бы на пользу как обеим компаниям, так и российской экономике в целом», — заявил Путин.

В то же время президент отметил, что не может «на 100%» сказать, как будут развиваться события дальше, так как никаких прямых указаний он никому по этому поводу не давал.

Говоря о возможности мирового соглашения с «Системой», пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщил РБК, что никаких предложений по условиям его заключения со стороны «Системы» никогда не поступало.

«С их стороны пока только демагогия и издевательство над судебной системой», — сказал Леонтьев, подчеркнув, что это его личное мнение.

23 августа Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск «Роснефти» к «Системе» в рамках спора об обоснованности прошедшей в 2014 году реорганизации «Башнефти», однако сократил затребованную истцом сумму до 136,3 млрд руб.

4 сентября глава «Роснефти» Игорь Сечин пообещал проанализировать «те аргументы, которые принял судья, снизив объем претензий до 136 млрд руб.».

Автор: Евгений Калюков.
Теги: АФК «Система» , «Роснефть»
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