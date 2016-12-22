Владелец крупнейшего производителя лекарств купит ТЦ «Горбушкин двор»

Глава нефтяной компании «Русь ойл» Сергей Подлисецкий продает ТЦ «Горбушкин двор». Покупателем стал Виктор Харитонин, акционер крупнейшего в России производителя лекарств — «Фармстандарта». Сумма сделки составила $500 млн

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава нефтяной компании «Русь ойл» Сергей Подлисецкий продает торговый центр «Горбушкин двор» в Москве акционеру «Фармстандарта» Виктору Харитонину, об этом сообщил Energy Insider.

По данным издания, сумма сделки составила $500 млн, все средства будут направлены на развитие других активов Подлисецкого. «Решил заняться своим бизнесом. Забрал заработанное и ушел», — прокомментировал сделку Подлисецкий.

Торговый центр «Горбушкин двор», куда перебрались продавцы со стихийного рынка у легендарного ДК имени Горбунова, открылся в 2002 году.

О том, что стороны вели переговоры некоторое время назад, знают также четыре источника РБК на рынке недвижимости. Однако они не смогли подтвердить, была ли закрыта сделка. Конечным бенефициаром «Горбушкиного двора» были предприниматели Юрий и Алексей Хотины, знают собеседники РБК. О том, что Хотины купили «Горбушкин двор» (60 тыс. кв. м) вместе с расположенным рядом ТЦ «Филион» (128 тыс. кв. м), в 2011 году писала газета «Коммерсантъ». Тогда сумма сделки также оценивалась в $500 млн. Однако сегодня эти активы могут максимум стоить $300–400 млн, считает партнер Colliers International Владимир Сергунин.

Представитель «Русь ойл» пока не ответил на запрос РБК



«Горбушкин двор» имеет очень большой потенциал, у них огромный потребительский трафик и проблем со сдачей в аренду помещений просто нет. Даже кризисное время они смогли пройти без потрясений. Надо отдать должное Сергею, у него отличное чутье на перспективные активы», — сказал Харитонин.

Юрий и Алексей Хотины — известные игроки на столичном рынке недвижимости. По итогам 2016 года они заняли восьмое место в рейтинге крупнейших рантье России по версии журнала Forbes, заработав $295 млн. С учетом «Горбушкиного двора» портфель коммерческой недвижимости, который предприниматели сдавали в аренду, насчитывал 176,5 тыс. кв. м торговых и 1,1 млн кв. м офисных площадей. Кроме того, в октябре 2015 года предприниматели купили у Сулеймана Керимова гостиницу «Москва». Тогда эксперты РБК оценивали сделку в 10 млрд руб.

У Харитонина два актива на фармацевтическом рынке — производители «Отисифарм» и «Фармстандарт», которые являются соответственно первой и третьей российской компанией по продаже лекарств в аптеках. По итогам 2016 года объем продаж «Отисифарма» вырос на 28%, теперь его доля составляет 3,2%, доля «Фармстандарта» составляет 1,7%.

В конце 2016 года «Фармстандарт», которая торговалась на Лондонской бирже, стала частной компанией. Харитонин вместе с партнером Егором Кульковым через кипрскую Augment Investments и аффилированную «Фармстандарт-Лексредства» консолидировал 100% «Фармстандарта». Через Augment Investments он контролирует и «Отисифарм» (53,9%). «Отисифарм» была создана в 2013 году, когда из основного бизнеса «Фармстандарта» были выделены самые прибыльные безрецептурные препараты.

Представители «​Отисифарма» и «​Фармстандарта» от комментариев отказались. Получить комментарии Хотиных не удалось.