Дворкович счел невозможным единый порог дивидендов для госкомпаний

В ближайшее время установить единый порог выплаты дивидендов госкомпаний в размере 50% прибыли невозможно, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович. Компании, которые смогут выплатить такие дивиденды, могут рассчитывать на льготы

Аркадий Дворкович (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В России пока невозможно установить единые правила выплаты дивидендов для госкомпаний на уровне 50% прибыли по МСФО. Этот вопрос связан с инвестиционными программами компаний, надо изучить, как это может повлиять на их среднесрочную стратегию, заявил «РИА Новости» вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Не думаю, что возможно установление какого-то общего правила для всех в немедленном режиме», — отметил он.

Президент Владимир Путин в конце апреля одобрил выплату большинством госкомпаний дивидендов в размере 50% от чистой прибыли, напомнил вице-премьер. В связи с этим Дворкович подчеркнул, что госкомпании могут рассчитывать на льготы со стороны государства либо на поддержку отдельных проектов. «То есть, с одной стороны, 50% дивидендов, с другой стороны — возможно каким-то иным образом напрямую из бюджета поддерживать инвестпрограмму компаний», — заявил вице-премьер.

Дворкович привел в пример «Роснефть» — компания объявила о готовности платить дивиденды на уровне 50% прибыли, напомнил он. «Но, как я и говорил, это зависит от ситуации в каждой конкретной компании», — добавил Дворкович.

Путин в июне провел встречу с главой нефтяной компании Игорем Сечиным, на ней президент попросил поднять вопрос о дивидендах на собрании акционеров 22 июня. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев тогда уточнил в разговоре с РБК, что речь идет о дивидендах за 2017 год, увеличить выплату за прошлый год не получится. До этого правительство, сообщал в апреле РБК, дало согласие на выплату дивидендов в размере 35% от прибыли по МСФО.

На внеочередном собрании акционеров, которое ожидается 29 сентября в Санкт-Петербурге, планируется поднять вопрос размера дивидендов за первое полугодие.

Дворкович также выразил сомнения в том, что дивиденды на уровне 50% прибыли выплатят в «Газпроме». «Не думаю, что это актуально для «Газпрома» в ближайшее время», — заявил чиновник. Вице-премьер также дал прогноз и по дивидендам «Транснефти», но затруднился ответить, сможет ли компания выплатить дивиденды на этом уровне. Дворкович пояснил, что правительство «анализирует ситуацию». «Там можно двигаться вперед, до 50% или нет — я не могу сейчас сказать», — отметил зампред правительства.