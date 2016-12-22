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Минтранс предложил за задержки лишать авиаперевозчиков зарубежных рейсов
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Минтранс предложил за задержки лишать авиаперевозчиков зарубежных рейсов
Бизнес, 20:16
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Минтранс предложил за задержки лишать авиаперевозчиков зарубежных рейсов
Министерство транспорта решило ужесточить требования к авиакомпаниям, чтобы не допустить повторение ситуации с «ВИМ-Авиа». Из-за массовых задержек, по предложению ведомства, перевозчик может лишиться права на зарубежные рейсы
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Минтранс разработал проект изменений в правила допуска авиакомпаний к международным перевозкам пассажиров и грузов. Соответствующий документ был размещен на федеральном портале нормативных правовых актов во вторник, 3 октября.​

Согласно документу, ведомство предлагает ограничить допуск для полетов за рубеж авиакомпаниям за многократные задержки вылетов, допущенные по их вине в течение одного сезона. Массовые задержки в течение двух сезонов и неиспользование допуска на маршруты повлекут отзыв разрешения.

Проект разработан для повышения ответственности перевозчиков за неиспользованные допуски и для сокращения задержек вылетов, следует из пояснительной записки к документу. ​Его экспертиза должна завершиться до 1 декабря.

Массовые задержки рейсов — это всего лишь следствие, в том числе и нестабильного финансового положения авиакомпании, заявил РБК источник в одной из авиакомпаний. «Соответственно, действенная мера — это реальный мониторинг финансово-экономического состояния компаний и привлечение к реальной ответственности менеджмента и владельцев компаний», — говорит собеседник. Он вспоминает уход «Трансаэро»: «Компания была признана несостоятельной, владельцы же избежали реальной ответственности».

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Представители «Аэрофлота» и Azur Air отказались от комментариев, отметив, что им необходимо изучить проект Минтранса более подробно. Пресс-служба S7 пока не ответила на запрос РБК.

Руководитель портала Avia.ru Роман Гусаров считает, что предложение Минтранса никак не поможет в разрешении ситуации с задержками рейсов. По мнению Гусарова, лишение авиакомпании допуска не поможет ее пассажирам, которые уже купили билеты в высокий сезон, поскольку в это время сложно найти замену перевозчику. По сути, выпуская подобный проект, Минтранс хочет оправдать себя в деле «ВИМ-Авиа», но никак не помочь в разрешении ситуации, говорит эксперт.

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Предложения Минтранса появились на фоне проблем у авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая 26 сентября прекратила продажу билетов и фактически остановила полеты из-за финансовых проблем. За рубежом в это время оставались около 40 тыс. пассажиров, которых пришлось вывозить в том числе и за счет госбюджета. Однако массовые задержки полетов «ВИМ-Авиа» начались еще в конце мая.

Сегодня сертификат эксплуатанта у «ВИМ-Авиа» еще не отозван. Решение о том, возможно ли продолжение деятельности перевозчика, будет принято после 15 октября, когда авиакомпания прекратит выполнять регулярные полеты, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович 1 октября.

Контроль над полетами

2 октября на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что в правительстве в ускоренном режиме готовится законопроект о жестком контроле над авиакомпаниями. Предполагается, что будет установлен жесткий контроль над деятельностью перевозчика, введены показатели финансовой устойчивости, обеспечено страхование пассажиров на случай прекращения полетов перевозчика. Принять законопроект планируется до конца 2017 года.

Автор: Валерия Комарова.
При участии: Василий Маринин.
Теги: авиакомпании , Минтранс , сертификат эксплуатанта , «ВИМ-Авиа»
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