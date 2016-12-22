Минтранс предложил за задержки лишать авиаперевозчиков зарубежных рейсов

Министерство транспорта решило ужесточить требования к авиакомпаниям, чтобы не допустить повторение ситуации с «ВИМ-Авиа». Из-за массовых задержек, по предложению ведомства, перевозчик может лишиться права на зарубежные рейсы

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Минтранс разработал проект изменений в правила допуска авиакомпаний к международным перевозкам пассажиров и грузов. Соответствующий документ был размещен на федеральном портале нормативных правовых актов во вторник, 3 октября.​

Согласно документу, ведомство предлагает ограничить допуск для полетов за рубеж авиакомпаниям за многократные задержки вылетов, допущенные по их вине в течение одного сезона. Массовые задержки в течение двух сезонов и неиспользование допуска на маршруты повлекут отзыв разрешения.

Проект разработан для повышения ответственности перевозчиков за неиспользованные допуски и для сокращения задержек вылетов, следует из пояснительной записки к документу. ​Его экспертиза должна завершиться до 1 декабря.

Массовые задержки рейсов — это всего лишь следствие, в том числе и нестабильного финансового положения авиакомпании, заявил РБК источник в одной из авиакомпаний. «Соответственно, действенная мера — это реальный мониторинг финансово-экономического состояния компаний и привлечение к реальной ответственности менеджмента и владельцев компаний», — говорит собеседник. Он вспоминает уход «Трансаэро»: «Компания была признана несостоятельной, владельцы же избежали реальной ответственности».

Представители «Аэрофлота» и Azur Air отказались от комментариев, отметив, что им необходимо изучить проект Минтранса более подробно. Пресс-служба S7 пока не ответила на запрос РБК.

Руководитель портала Avia.ru Роман Гусаров считает, что предложение Минтранса никак не поможет в разрешении ситуации с задержками рейсов. По мнению Гусарова, лишение авиакомпании допуска не поможет ее пассажирам, которые уже купили билеты в высокий сезон, поскольку в это время сложно найти замену перевозчику. По сути, выпуская подобный проект, Минтранс хочет оправдать себя в деле «ВИМ-Авиа», но никак не помочь в разрешении ситуации, говорит эксперт.

Предложения Минтранса появились на фоне проблем у авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая 26 сентября прекратила продажу билетов и фактически остановила полеты из-за финансовых проблем. За рубежом в это время оставались около 40 тыс. пассажиров, которых пришлось вывозить в том числе и за счет госбюджета. Однако массовые задержки полетов «ВИМ-Авиа» начались еще в конце мая.

Сегодня сертификат эксплуатанта у «ВИМ-Авиа» еще не отозван. Решение о том, возможно ли продолжение деятельности перевозчика, будет принято после 15 октября, когда авиакомпания прекратит выполнять регулярные полеты, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович 1 октября.