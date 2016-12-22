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Из «Башнефти» ушел вице-президент по финансам
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Из «Башнефти» ушел вице-президент по финансам
Бизнес, 19:57
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Из «Башнефти» ушел вице-президент по финансам
Из «Башнефти» ушел главный финансист Сергей Лобачев, проработавший в компании меньше года. «Роснефть» объясняет это переходом менеджера на новую работу, а источники РБК — разногласиями из-за инвестплана СП с ЛУКОЙЛом
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

В начале августа «Башнефть» покинул вице-президент по экономике и финансам — главный финансовый директор Сергей Лобачев, рассказали РБК два человека, близких к «Башнефти», и один собеседник, близкий к «дочке» компании. Это подтвердил РБК представитель «Роснефти», которая контролирует «Башнефть».

Лобачев «тепло попрощался с коллективом» 8 августа, говорит один из собеседников РБК. Топ-менеджер покинул компанию «в связи с переходом на другую работу», объясняет представитель «Роснефти», но деталей не уточняет.

Источники РБК говорят, что формальным поводом для увольнения Лобачева стали разногласия из-за подписанного им бизнес-плана на 2018 год совместного предприятия «Башнефти» и ЛУКОЙЛа — «Башнефть-Полюс», которое разрабатывает месторождения им. Требса и им. Титова в Ненецком округе. Утвержденные цифры не устроили руководство «Роснефти», рассказывают они, добавляя, что руководство «Роснефти» посчитало, что бизнес-план в большей степени учитывал интересы ЛУКОЙЛа.

Эта ситуация могла быть формальным поводом, настоящая причина увольнения может быть иной, рассуждают источники РБК. Представители «Роснефти» и ЛУКОЙЛа эту версию не комментируют.

​Лобачев пришел в «Башнефть» в октябре 2016 года, после того как 50,08% компании купила «Роснефть». Тогда «Роснефть» полностью сменила правление компании, кроме Лобачева, все новички оказались топ-менеджерами «Роснефти». Судя по сайту «Башнефти», Лобачев до сих пор остается членом правления компании. Источники РБК утверждают, что он уже покинул правление. Представитель «Роснефти» это не комментирует.

В 2003–2013 годах Лобачев работал в финансовых блоках различных структур ТНК-BP (в марте 2013 года ее купила «Роснефть»), в 2013–2015 годах был директором ​по экономике и финансам газовой компании «Итера», которая в 2013 году перешла под контроль «Роснефти». В 2015–2016 годах Лобачев работал директором департамента экономики и финансов ННК, подконтрольной бывшему президенту «Роснефти» Эдуарду Худайнатову.

Собеседники РБК называют бывшего вице-президента «толковым специалистом», который очень много работал. Лобачев — прекрасный финансист, соглашается его бывший коллега из другой компании. Во время прощания с сотрудниками Лобачев рассказал, что его «брали на интеграцию» «Башнефти» в «Роснефть» и все цели достигнуты. Связаться с самим Лобачевым РБК не удалось.

Исполняющим обязанности вице-президента «Башнефти» назначен заместитель Лобачева, директор планово-экономического департамента Ирек Бадретдинов, рассказывают источники РБК и подтверждает представитель «Роснефти». Бадретдинов — «корсиканец», то есть работал еще при бывшем президенте «Башнефти» Александре Корсике, рассказывает один из собеседников РБК. Он пришел в «Башнефть» еще в 2009 году и уже очень давно возглавляет этот департамент.

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Автор: Алина Фадеева.
Теги: ЛУКОЙЛ , «Башнефть» , «Роснефть» , ННК
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