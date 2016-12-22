Якутия ухудшила прогноз добычи АЛРОСА на три года

Якутии пришлось скорректировать прогноз социально-экономического развития на 2018–2020 годы из-за аварии на руднике «Мир» АЛРОСА. За три года не удастся восстановить добычу компании до текущего уровня, признали чиновники

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Об изменении прогноза на ближайшие три года — 2018–2020 — рассказал министр экономики Якутии Алексей Стручков на заседании правительства республики в понедельник, 2 октября.

«Ожидается снижение алмазодобычи в 2018 году на 5,3 процентного пункта к уровню 2017 года, в дальнейшем — на 1,5% ежегодно (базовый вариант прогноза)», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, основная причина — это авария на руднике «Мир» компании АЛРОСА, которая произошла в начале августа. В прогнозе социально-экономического развития Якутии на ближайшие три года по базовому сценарию, опубликованному в сентябре 2016 года, к 2019 году ожидался рост добычи на 12,3% (к уровню 2016 года).

В 2017 году АЛРОСА планирует добыть около 39 млн карат, из них 2,7 млн карат уже было добыто на руднике «Мир» до аварии. Для того чтобы компенсировать выпавшие объемы по этой шахте, АЛРОСА увеличит производство на других месторождениях — руднике «Интернациональный» и трубке «Юбилейная». Но уже в следующем году компания ожидает сокращения добычи алмазов. Эксперты Bank of America Merrill Lynch в сентябрьском отчете, на который ссылается «Интерфакс», подсчитали, что добыча АЛРОСА в 2018 году сократится до 37,1 млн карат.

Сейчас АЛРОСА готовит проект бюджета на 2018 год, в том числе варианты исполнения производственной программы и замещения выпадающих в связи с остановкой «Мира» объемов производства, сообщил РБК представитель компании. По его словам, до конца года параметры бюджета будут уточнены.

4 августа ​на руднике «Мир» в Якутии произошел прорыв воды. В момент аварии под землей находился 151 шахтер. 143 человека удалось поднять на поверхность, еще восьмерых шахтеров не нашли. Один из поднятых шахтеров скончался от полученных травм в больнице. Поисково-спасательные работы на аварийном руднике «Мир» в Якутии были прекращены 26 августа из-за угрозы дальнейшего затопления.

Авария очень тяжелая, судя даже по тем обрывочным данным, которые компания предоставила, рассказала РБК профессор кафедры безопасности и экологии горного производства НИТУ «МИСиС» Нина Каледина. По ее словам, рудник фактически придется строить заново, и это может занять около пяти-десяти лет. «И не факт, что это окажется экономически целесообразно», — добавляет эксперт. Поскольку аварийные горизонты восстановлению не подлежат, нужно выходить на более глубокие, что увеличит себестоимость добычи, пояснила она.

Некоторое время снижение производства, скорее всего, удастся нивелировать уменьшением запасов, но рано или поздно простой рудника «Мир» начнет сказываться на финансовых результатах компании, считает аналитик «Атон» Андрей Лобазов. По его оценке, 1 млн карат недопроизводства соответствует примерно 4 млрд руб. доналоговой прибыли (EBITDA), то есть потери АЛРОСА могут достичь 12–15 млрд руб. EBITDA (на «Мире» ежегодно добывалось более 3 млн карат).

По словам Стручкова, после уточнения прогнозных показателей, представленных АЛРОСА в связи с аварией, прибыль компании в 2018 году оценивается на уровне 136 млрд руб. В 2016 году прибыль компании составила 133,5 млрд руб. На прибыльность компании также негативно влияет укрепление рубля, добавил он.