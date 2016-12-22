На сервис такси Gett в России завели антимонопольное дело

ФАС возбудила дело против российской «дочки» Gett — компании ООО «ГетТакси Рус». По мнению антимонопольного ведомства, компания вводит в заблуждение клиентов информацией о стоимости поездок

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Московское УФАС России возбудило дело в отношении Gett в России (ООО «ГетТакси Рус»), говорится в сообщении на сайте ведомства. В действиях компании ведомство усмотрело нарушения конкурентного законодательства, которое выражается в распространении информации, вводящей в заблуждение относительно стоимости услуг компании.

«На «гребешках», расположенных на крышах легковых такси, а также на бортах и задних стеклах автомобилей компания размещает информацию: «Gett Taxi от 50 рублей». Вместе с тем по итогам проведенной проверки ведомством установлено, что минимальная плата за услуги Gett Taxi составляет 68 руб. Эти сведения подтверждаются информацией из раздела «Тарифы» на сайте gett.com», — сказано в сообщении.

В сообщении также отмечается, что ранее ведомство выдало предписание компании перестать распространять информацию «Gett Taxi от 50 рублей». Однако компания так и не исполнила данное предупреждение, что стало основанием для возбуждения против нее антимонопольного дела, уточнило московское УФАС.

Дело заведено по п. 4 ст. 14.2 Закона о защите конкуренции («Запрет на недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение»).

Адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Александр Малахов в разговоре с РБК заявил, что «ГетТакси Рус» грозит штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Gett — международный сервис заказа такси через мобильное приложение. Услуги сервиса представлены в четырех странах — Израиле, США, Великобритании и России. В России Gett работает в 72 городах.