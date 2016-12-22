Магазины «Техносила» перейдут под бренд «Эльдорадо»

Группа «Сафмар» переведет розничные магазины «Техносила» под бренд «Эльдорадо». «Техносила» останется только как онлайн-магазин, рассказал РБК Саид Гуцериев

Фото: Владислав Шатило / РБК

Розничные магазины «Техносила» перейдут преимущественно под бренд «Эльдорадо». Об этом заявил РБК в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сын совладельца группы «Сафмар» Михаила Гуцериева Саид Гуцериев, курирующий в «Сафмаре» розничный сегмент.

По его словам, бренд «Техносила» останется только в формате онлайн-магазина.

«Сафмар» стала владельцем «Техносилы» в 2015 году после покупки МДМ Банка. В 2016 году группа также приобрела конкурентов сети — «Эльдорадо» и «М.Видео», которые являются крупнейшими ретейлерами на рынке электроники и бытовой техники.

О закрытии сделки по покупке «М.Видео» «Сафмар» объявила 28 апреля 2017 года. Группа приобрела 57,7% акций управляющей компании ПАО «М.Видео» у Александра Тынкована и его партнеров. Впоследствии ПАО будет переименовано в «Сафмар Ритейл» и станет управляющей компанией для торговых сетей «М.Видео», «Эльдорадо» и проекта Goods, говорится в сообщении группы. Туда же войдет и «Техносила».

В январе этого года основной владелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев заявил «Интерфаксу», что группа планирует объединить все свои активы на рынке электронного ретейла под брендом «М.Видео». Однако позднее от этих планов было решено отказаться. «Сафмар» признала бренд «Эльдорадо» конкурентоспособным в долгосрочной перспективе и заявила о намерении сохранить его.