Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,92 56,36 EUR Нал. 63,89 63,23 USD Бирж. 56,56 +0,17 EUR Бирж. 63,41 +0,19 USD ЦБ. 56,69 +0,15 EUR ЦБ. 63,61 +0,08 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1861,19 -0,45% РТС 1036,79 -0,85% Brent 49,61 -1,57% DJIA 21144,18 +0,65% Nasdaq 6246,83 +0,78% FTSE 7565,29 +0,29%
В Геленджике построят гольф-клуб за 2 млрд рублей
Лента новостей
Мэрия Москвы открыла первые данные голосования по сносу пятиэтажек 14:40, Общество ​Костин заявил об ожидании «легкой победы» Путина на выборах-2018 14:37, Общество В МИДе назвали переброску США бомбардировщиков в Европу «дестабилизацией» 14:34, Политика В России начали разработку альтернативного проекта о пользовании big data 14:33, Технологии и медиа Нефть марки Brent упала ниже $49 после заявлений Трампа 14:28, Экономика Стрелявший в Осмаева был фигурантом дела об убийстве охранника Кадырова 14:28, Общество Путин назвал способ обеспечить прочные политические отношения с США 14:26, Политика Космический корабль «Союз МС-03» покинул МКС 14:24, Технологии и медиа Голикова предложила объединить государственные страховые фонды 14:21, Финансы Шойгу рассказал о начале производства первых агрегатов для новых Ту-160 14:15, Технологии и медиа СМИ сообщили об уходе в «Рубин» тренеров и игроков основы «Ростова» 14:08, Спорт Закрытое мышление: что мешает российской науке и образованию 14:06, Мнение Внешэкономбанк нашел решение по проблемным активам в размере 1 трлн руб. 14:05, Финансы Васильева выступила за введение обязательного ЕГЭ по литературе 13:57, Общество РАН предложила три поправки в закон о выборах главы организации 13:57, Общество Бондарчук станет режиссером фильма по сценарию Высоцкого 13:49, Общество Канделаки рассказала о покупке прав на показ матчей Кубка конфедераций 13:45, Общество Французский производитель хрусталя Baccarat перейдет компании из Китая 13:35, Бизнес В Геленджике построят гольф-клуб за 2 млрд рублей 13:33, Бизнес «Атлетико» обвинил ФИФА в дискриминации после запрета на трансферы 13:31, Спорт В аэропорту Рио-де-Жанейро конфисковали 60 автоматов 13:29, Общество Водителей в Москве попросили отказаться от поездок из-за непогоды 13:24, Общество СМИ сообщили о попытке похищения на Украине экс-депутата Госдумы 13:20, Общество «Яндекс» уходит: как выглядел офис IT-компании на Украине 13:14, Недвижимость  Власти пообещали превратить Севастополь в центр судостроения 13:08, Экономика Власти Москвы решили установить туалеты на 25 станциях метро 13:04, Общество Греф рассказал о правилах жизни в век умирающих профессий 12:56, Политика Абызов оценил затраты на «пакет Яровой» в 130 млрд руб. 12:52, Технологии и медиа
В Геленджике построят гольф-клуб за 2 млрд рублей
ПМЭФ-2017, 13:33
0
В Геленджике построят гольф-клуб за 2 млрд рублей
Власти Краснодарского края договорились на ПМЭФ о строительстве гольф-клуба в Геленджике, в проект инвестируют более 2 млрд руб. В администрации города информацию прокомментировать не смогли
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Администрация Краснодарского края и компания «Геленджик Гольф Резорт» достигли на Петербургском международном экономическом форуме соглашения о строительстве открытого гольф-клуба в Геленджике к 2020 году. Стоимость проекта оценивается в более чем 2 млрд руб., говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодарского края. Строительство клуба создаст 150 новых рабочих мест, подчеркнули местные власти.

На территории будет утроено 18-луночное поле, на котором можно будет проводить как любительские соревнования, так и профессиональные турниры, сообщили в администрации. Также власти пообещали открыть на территории «многофункциональную гольф-академию с тренировочной зоной».

Глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что край рассчитывает с помощью гольф-клуба привлечь больше туристов в межсезонье.

В пресс-службе администрации Геленджика РБК не смогли прокомментировать информацию о строительстве. «У меня нет никакой информации», — сказал РБК руководитель отдела по взаимодействию со СМИ администрации города Максим Жмуцкий.

От комментариев отказались и в компании «Терра Груп», которая, по данным «СПАРК-Интерфакс», является одним из учредителей ООО «Геленджик Гольф Резорт». «Терра Груп» управляет гольф-курортом PineCreek Golf Resort в Свердловской области. Представители компаний «Еврохим» и «Орион Проперти» (также являются учредителями «Геленджик Гольф Резорт») воздержались от комментариев.​

Представитель пансионата «Приморье» в Геленджике рассказал РБК о том, что «Геленджик Гольф Резорт» арендует у них помещение, однако гольф-клуб не будет построен на территории пансионата. «На нашей территории никакого строительства гольф-клуба не будет производиться. Физически такой территории нет», — сказал собеседник РБК.

О планах властей построить новый гольф-клуб губернатор сообщил 26 мая агентству ТАСС. Кондратьев тогда заявил, что гольф-клуб не только поможет привлечь туристов в регион, но и станет школой олимпийского резерва.

Авторы: Мария Истомина, Немченко Илья (Сотрудник РБК), Андрей Гатинский
Теги: Геленджик , гольф-клуб , Петербургский международный экономический форум
Главное
Шувалов назвал три задачи для технологического развития России Экономика
Материалы по теме
В Калифорнии на принадлежащем Трампу поле для гольфа устроили флешмоб Политика
Южная Корея развернет системы ПРО на поле для гольфа Политика
ВЭБ отсудил 20 млрд руб. у девелоперов курорта в Геленджике Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку