В Геленджике построят гольф-клуб за 2 млрд рублей

Власти Краснодарского края договорились на ПМЭФ о строительстве гольф-клуба в Геленджике, в проект инвестируют более 2 млрд руб. В администрации города информацию прокомментировать не смогли

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Администрация Краснодарского края и компания «Геленджик Гольф Резорт» достигли на Петербургском международном экономическом форуме соглашения о строительстве открытого гольф-клуба в Геленджике к 2020 году. Стоимость проекта оценивается в более чем 2 млрд руб., говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодарского края. Строительство клуба создаст 150 новых рабочих мест, подчеркнули местные власти.

На территории будет утроено 18-луночное поле, на котором можно будет проводить как любительские соревнования, так и профессиональные турниры, сообщили в администрации. Также власти пообещали открыть на территории «многофункциональную гольф-академию с тренировочной зоной».

Глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что край рассчитывает с помощью гольф-клуба привлечь больше туристов в межсезонье.

В пресс-службе администрации Геленджика РБК не смогли прокомментировать информацию о строительстве. «У меня нет никакой информации», — сказал РБК руководитель отдела по взаимодействию со СМИ администрации города Максим Жмуцкий.

От комментариев отказались и в компании «Терра Груп», которая, по данным «СПАРК-Интерфакс», является одним из учредителей ООО «Геленджик Гольф Резорт». «Терра Груп» управляет гольф-курортом PineCreek Golf Resort в Свердловской области. Представители компаний «Еврохим» и «Орион Проперти» (также являются учредителями «Геленджик Гольф Резорт») воздержались от комментариев.​

Представитель пансионата «Приморье» в Геленджике рассказал РБК о том, что «Геленджик Гольф Резорт» арендует у них помещение, однако гольф-клуб не будет построен на территории пансионата. «На нашей территории никакого строительства гольф-клуба не будет производиться. Физически такой территории нет», — сказал собеседник РБК.

О планах властей построить новый гольф-клуб губернатор сообщил 26 мая агентству ТАСС. Кондратьев тогда заявил, что гольф-клуб не только поможет привлечь туристов в регион, но и станет школой олимпийского резерва.