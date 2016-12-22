Алекперов назвал свою долю в ЛУКОЙЛе

Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов в интервью РБК сообщил, какая доля акций компании принадлежит именно ему

Вагит Алекперов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Рассуждая в студии телеканала РБК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017) о перспективности вложений в акции ЛУКОЙЛа, Алекперов заявил, что не видит для себя более надежного инструмента инвестирования. «Но у нас есть ограничения — 25% по российскому законодательству. У меня как раз в этом районе и есть – 24,8%», — сказал он.

Летом 2015 года в интервью агентству «Интерфакс» Алекперов назвал другие цифры. «Я постоянно приобретаю акции «ЛУКОЙЛа». Но есть ограничения — я не доведу никогда пакет до 30%», — сказал он.

Глава ЛУКОЙЛа также отметил, что его личное состояние зависит лишь от ситуации на валютном рынке. «То что я беднею или богатею, зависит только от курса рубля», — сказал он.





31мая агентство Bloomberg сообщило о том, что Алекперов с начала года потерял $1 млрд, что стало рекордным показателем среди всех российских миллиардеров. Издание привело слова аналитика ИК «Атон» Александра Корнилова, который объяснил уменьшение состояния главы ЛУКОЙЛа падением акций компании на фоне укрепления рубля и снижения выручки нефтяных компаний.

При этом Bloomberg утверждал, что в ЛУКОЙЛе Алекперову принадлежат 23% акций.

Крупными акционерами нефтяной компании также являются ее вице-президент Леонид Федун (около 10% акций), структуры ИФД «Капиталъ» (8%), а также дочерняя компании Lukoil Investment Cyprus.