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«Нам не нужны стрессы»: главные заявления второго дня ПМЭФ-2017
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«Нам не нужны стрессы»: главные заявления второго дня ПМЭФ-2017
ПМЭФ-2017, 12:17
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«Нам не нужны стрессы»: главные заявления второго дня ПМЭФ-2017
Продолжается Петербургский экономический форум. Главные заявления представителей российской власти и бизнеса во второй день работы ПМЭФ-2017 — в обзоре РБК
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Антон Силуанов, министр финансов России:

«Налоговая система должна в первую очередь реформироваться, для того чтобы создавать условия для роста экономики, прогнозируемость для бизнеса. Мы не должны через налоговую систему решать проблему неэффективности расходов — именно там нам нужно искать возможности для сбалансированности бюджета, а не через налоги. Если ты вкладываешь деньги в какой-то бизнес, ты должен быть уверен, что через два года не повысят налоги и твоя финансовая модель не полетит».

Игорь Шувалов, первый вице-премьер правительства РФ:

«Сегодня мы понимаем, что наше экономическое продвижение вперед и лидерство базируются на возможности технологий. Все, что производит и российский, и мировой интеллект, нами будет применяться. Если мы сегодня соединим госполитику и технологии, то уже завтра это скажется на производительности. Как период транзиции, чтобы перейти к другому качеству жизни, я бы рассматривал пять-десять лет».

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Вагит Алекперов, глава компании ЛУКОЙЛ:

«Мы поддержали соглашение о продлении соглашения ОПЕК. Но мы потеряем в этом году более 2 млн т добычи нефти. Я впервые за 50 лет своей деятельности дал команду по остановке скважины. Но мы не сократили инвестиции. <...> Мы хотим стабильную цену на нефть, комфортную для наших потребителей. Сегодня для потребителя комфортная цена, так давайте ее сохраним. Нам не нужны стрессы. Думаю, что в этом году будет рост потребления до 6%. В России люди почувствовали стабильность. Это чувствуется по потреблению».

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Алексей Кудрин, председатель совета фонда «Центр стратегических разработок» (ЦСР):

«С 2008 года в течение десяти лет средний рост [российской экономики] — 1%. Это потерянное десятилетие. Причина — непроведение реформ. Одна из таких реформ — разгосударствление, проведение приватизации. Мы не провели масштабную приватизацию в 2013 году, мы — преимущественно государственная экономика. Это тоже убивает дух предпринимательства».

Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка России:

«Практически все сферы регулирования Банка России подверглись достаточно кардинальным изменениям. Риски, которые были там накоплены десятилетиями, на сегодняшний день, нельзя сказать, что они нивелированы, но они сильно снижены. Через несколько лет мы будем иметь принципиально другое качество банковской и финансовой системы. <...> Следующее десятилетие пока — что прозвучало здесь, — это десятилетие надежд. Надежд на экономические реформы и на восстановление темпов экономического роста».

Николай Никифоров, глава Минкомсвязи:

«Блокчейн — это одна из основных сквозных технологий, которая будет драйвером цифровых трансформаций во всех отраслях народного хозяйства РФ. И мы ее учитываем, мы должны посвящать ей исследования и разработки, должны так менять регуляторную среду РФ (и законы, и постановления правительства), для того чтобы открыть возможность внедрения этих технологий как можно быстрее».
 

Аркадий Дворкович, вице-премьер России:

«Само по себе [Парижское] соглашение [по климату] — это просто сигнал о неком единстве стран вокруг какой-то темы. Я думаю, что ни у кого нет сомнений, что и американцы будут заниматься экологическими вопросами. И мы точно [будем заниматься вопросами экологии] независимо от того, являемся членами соглашения или нет».

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Михаил Задорнов, президент — председатель правления банка ВТБ 24:

«Апрель — это первый месяц, когда реальные доходы населения не сократились. И мы видим, что даже небольшие номинальные прибавки к зарплате в силу низкой инфляции дают людям ощущение стабильности. Может не роста доходов, но стабильности. Люди устали от кризиса, и хотят повысить свой жизненный стандарт. Кто-то заменить автомобиль, кто-то хочет купить себе новый предмет обуви... Постепенно это настроение будет распространяться на все большие слои населения».

Ольга Скоробогатова, заместитель председателя ЦБ России:

«До виртуальной национальной валюты мы точно дойдем. Над этим мы уже начали работать. На самом деле все регуляторы пришли к мысли, что, безусловно, национальную виртуальную валюту делать надо. Это будущее. Вопрос конкретного времени».

«Наступает новая эра»: главные заявления первого дня ПМЭФ-2017

Автор: Анна Ким, Юлия Сапронова
Теги: ПМЭФ-2017
Главное
Шувалов назвал три задачи для технологического развития России Экономика
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