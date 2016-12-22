Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,90 56,33 EUR Нал. 63,84 63,20 USD Бирж. 56,67 +0,29 EUR Бирж. 63,57 +0,35 USD ЦБ. 56,54 -0,15 EUR ЦБ. 63,53 +0,12 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1853,69 -0,85% РТС 1030,59 -1,44% Brent 49,87 -1,05% DJIA 21144,18 +0,65% Nasdaq 6246,83 +0,78% FTSE 7597,60 +0,71%
«ВИМ-Авиа» на две недели отменила все чартерные рейсы
Лента новостей
Brent впервые с 10 мая упала ниже психологической отметки в $50 10:00, Финансы СКР возбудил уголовное дело о гибели двух человек в перестрелке в Москве 09:45, Общество В «Роснефти» отказались от дополнительных исков к АФК «Система» 09:37, Бизнес Кабмин одобрил соглашение о совместном создании фильмов Россией и Индией 09:35, Общество Белый дом попросил Верховный суд США восстановить миграционный указ 09:26, Политика «ВИМ-Авиа» на две недели отменила все чартерные рейсы 09:25, Бизнес СМИ узнали о назначении экс-главы Росграницы главой Байконура 09:04, Общество Yota Devices выплатит сингапурской фабрике $17 млн за YotaPhone 09:04, Технологии и медиа YotaPhone 3 покажут на выставке в Китае в июне 09:00, Технологии и медиа Количество жертв перестрелки на западе Москвы увеличилось до двух человек 08:59, Общество Wikileaks опубликовала документы о созданном ЦРУ вирусе «Пандемия» 08:43, Общество Клинтон назвала выход США из Парижского соглашения «исторической ошибкой» 08:40, Политика СМИ сообщили о 13 пострадавших в ДТП с автобусом с детьми в Подмосковье 08:26, Общество В Биробиджане в доме ребенка обнаружили в каше металлическую стружку 08:06, Общество Путин назвал неправильными действия Сноудена 08:04, Политика Райффайзенбанк пожаловался Чайке на бездействие МВД по «делу Кехмана» 08:02, Бизнес ВМС США приняли на вооружение авианосец нового типа 07:52, Политика Минздрав предложил лишать фильмы со сценами курения поддержки из бюджета 07:27, Общество Дипломат сообщил о планах Трампа снять санкции с России после инаугурации 07:15, Политика «Плоские» дома исключили из списка голосования по сносу 07:00, Политика Nikkei взлетел до максимума с августа 2015 года 06:47, Финансы Мадуро заявил о вынесении новой конституции Венесуэлы на референдум 06:01, Политика Пожарные заявили о 34 погибших при стрельбе в отеле в столице Филиппин 05:53, Общество СМИ сообщили о гибели двух человек при стрельбе в отеле на Филиппинах 05:33, Общество Конгрессмены США потребовали отозвать допуск Кушнера к секретным данным 05:13, Политика СМИ узнали о возвращении уволенного главы «дочки» Сбербанка на свой пост 05:00, Финансы Cуд Мексики вынес предварительное решение по делу россиянина Макеева 04:44, Общество СМИ сообщили о госпитализации Эмира Кустурицы после ДТП в Сербии 04:18, Общество
«ВИМ-Авиа» на две недели отменила все чартерные рейсы
Бизнес, 09:25
0
«ВИМ-Авиа» на две недели отменила все чартерные рейсы
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» сообщила об отмене всех чартерных рейсов до 15 июня. Таким образом компания рассчитывает восстановить рабочий график
Самолет авиакомпании ​«ВИМ-Авиа» (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Как сообщает пресс-служба «ВИМ-Авиа», решение отменить все чартерные рейсы до 15 июня объясняется сбоями в расписании и необходимостью минимизировать веерные задержки рейсов, возникшие на фоне позднего прибытия трех воздушных судов с планового обслуживания.

В авиакомпании сообщили, что с 1 июня ситуация с переносами рейсов в расписании начала стабилизироваться, однако скорость восстановления рабочего графика была признана недостаточной. Именно поэтому было принято решение кардинально скорректировать расписание за счет чартерной программы.

В «ВИМ-Авиа» пообещали, что все обязательства перед пассажирами чартерных рейсов, которые уже были перевезены на российские и зарубежные курорты, будут выполнены.

Проблемы с расписанием у авиакомпании возникли 29 мая. В этот день было задержано сразу несколько рейсов в Турцию и на Кипр. Директор по связям с общественностью «ВИМ-Авиа» Елена Федорова объяснила случившееся поздним возвратом самолетов из техобслуживания, а также сильно возросшим потоком пассажиров из-за начала сезона отпусков.

По информации туроператоров, были задержаны рейсы из аэропорта Домодедово в Анталью, Казань, Ереван, Симферополь.

В «ВИМ-Авиа» пытались восстановить график полетов еще в понедельник, однако сделать этого не удалось.

29 мая проверку авиакомпании начала транспортная прокуратура Татарстана. Тем не менее об отзыве сертификата речь пока не идет. Как сообщил журналистам министр транспорта Максим Соколов, ситуация у «ВИМ-Авиа» должна исправиться на следующей неделе, поскольку на подходе у нее самолеты, «проходившие тяжелую форму ремонта», передает агентство «Интерфакс».

Официальный представитель Росавиации Сергей Извольский сообщил РБК, что ситуация с задержками рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» находится на контроле управления. «Причины сбоев в расписании авиакомпании связаны с тем, что несколько воздушных судов, находящихся на техническом обслуживании, задержались с возвратом в воздушный флот в связи с тем, что в процессе технического обслуживания обнаружены незначительные технические дефекты, которые требовали устранения. Таким образом, были спровоцированы задержки и отмены рейсов», — сообщил Извольский. По его словам, ситуация с возвратом воздушных судов нормализовалась, но «авиакомпании понадобится еще несколько суток, чтобы восстановить расписание». Извольский заметил, что корректировка расписания касается только чартерных рейсов. «Регулярные рейсы с Дальнего Востока и Чукотки в статусе регулярных, они будут выполняться. Нас информируют о существующих проблемах. Наше управление держит ситуацию на контроле. Если потребуется, мы готовы вмешаться», — заявил он. Он также отметил, что компания должна «выполнять положения федеральных авиационных правил».

В авиакомпании «ВИМ-Авиа» РБК сообщили о сокращении чартерной программы рейсов до 15 июня. По словам директора по связям с общественностью авиакомпании Елены Федоровой, «решение связано с необходимостью минимизировать веерные задержки рейсов». «1 июня ситуация с переносами рейсов в расписании начала стабилизироваться, однако руководство компании посчитало скорость восстановления рабочего графика недостаточной», — заявили в авиакомпании. Федорова добавила, что «обязательства перед пассажирами будут выполнены».

Авторы: Артем Филипенок, Егор Губернаторов
Теги: авиакомпания , задержки рейсов , «ВИМ-Авиа»
Главное
Wikileaks опубликовала документы о созданном ЦРУ вирусе «Пандемия» Общество
Материалы по теме
Туроператоры рассказали о поиске рейсов на замену «ВИМ-Авиа» Бизнес
Прокуратура начала проверку задержки рейсов «ВИМ-Авиа» Бизнес
«ВИМ-Авиа» объяснила задержки рейсов из Москвы Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку