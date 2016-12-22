«ВИМ-Авиа» на две недели отменила все чартерные рейсы

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» сообщила об отмене всех чартерных рейсов до 15 июня. Таким образом компания рассчитывает восстановить рабочий график

Самолет авиакомпании ​«ВИМ-Авиа» (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Как сообщает пресс-служба «ВИМ-Авиа», решение отменить все чартерные рейсы до 15 июня объясняется сбоями в расписании и необходимостью минимизировать веерные задержки рейсов, возникшие на фоне позднего прибытия трех воздушных судов с планового обслуживания.

В авиакомпании сообщили, что с 1 июня ситуация с переносами рейсов в расписании начала стабилизироваться, однако скорость восстановления рабочего графика была признана недостаточной. Именно поэтому было принято решение кардинально скорректировать расписание за счет чартерной программы.

В «ВИМ-Авиа» пообещали, что все обязательства перед пассажирами чартерных рейсов, которые уже были перевезены на российские и зарубежные курорты, будут выполнены.

Проблемы с расписанием у авиакомпании возникли 29 мая. В этот день было задержано сразу несколько рейсов в Турцию и на Кипр. Директор по связям с общественностью «ВИМ-Авиа» Елена Федорова объяснила случившееся поздним возвратом самолетов из техобслуживания, а также сильно возросшим потоком пассажиров из-за начала сезона отпусков.

По информации туроператоров, были задержаны рейсы из аэропорта Домодедово в Анталью, Казань, Ереван, Симферополь.



В «ВИМ-Авиа» пытались восстановить график полетов еще в понедельник, однако сделать этого не удалось.

29 мая проверку авиакомпании начала транспортная прокуратура Татарстана. Тем не менее об отзыве сертификата речь пока не идет. Как сообщил журналистам министр транспорта Максим Соколов, ситуация у «ВИМ-Авиа» должна исправиться на следующей неделе, поскольку на подходе у нее самолеты, «проходившие тяжелую форму ремонта», передает агентство «Интерфакс».

Официальный представитель Росавиации Сергей Извольский сообщил РБК, что ситуация с задержками рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» находится на контроле управления. «Причины сбоев в расписании авиакомпании связаны с тем, что несколько воздушных судов, находящихся на техническом обслуживании, задержались с возвратом в воздушный флот в связи с тем, что в процессе технического обслуживания обнаружены незначительные технические дефекты, которые требовали устранения. Таким образом, были спровоцированы задержки и отмены рейсов», — сообщил Извольский. По его словам, ситуация с возвратом воздушных судов нормализовалась, но «авиакомпании понадобится еще несколько суток, чтобы восстановить расписание». Извольский заметил, что корректировка расписания касается только чартерных рейсов. «Регулярные рейсы с Дальнего Востока и Чукотки в статусе регулярных, они будут выполняться. Нас информируют о существующих проблемах. Наше управление держит ситуацию на контроле. Если потребуется, мы готовы вмешаться», — заявил он. Он также отметил, что компания должна «выполнять положения федеральных авиационных правил».

В авиакомпании «ВИМ-Авиа» РБК сообщили о сокращении чартерной программы рейсов до 15 июня. По словам директора по связям с общественностью авиакомпании Елены Федоровой, «решение связано с необходимостью минимизировать веерные задержки рейсов». «1 июня ситуация с переносами рейсов в расписании начала стабилизироваться, однако руководство компании посчитало скорость восстановления рабочего графика недостаточной», — заявили в авиакомпании. Федорова добавила, что «обязательства перед пассажирами будут выполнены».