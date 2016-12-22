Министр строительства допустил участие девелоперов в программе реновации

Частные застройщики смогут принять участие в реновации пятиэтажек в Москве, заявил в интервью телеканалу РБК глава Минстроя России Михаил Мень. Ранее столичные власти отрицали участие в программе девелоперов

Михаил Мень (Фото: Олег Яковлев / РБК)

«В Москве программа реновации будет делаться не только бюджетными средствами, но и с привлечением средств застройщиков, — заявил 1 июня на Петербургском международном экономическом форуме министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в интервью телеканалу РБК. — Такое возможно только в Москве и, возможно, еще в двух-трех городах». В то же время программа не может реализовываться под кальку в других субъектах Федерации. «Некоторые аспекты, конечно, будут регулироваться, но под кальку ничего браться не будет», — уверен министр.

Глава столичного Стройкомплекса, заммэра Марат Хуснуллин не раз утверждал, что допускать частных застройщиков к реализации программы реновации не планируется. «Считаем, что у девелоперов своя программа развития, у города в данном случае — своя, и это абсолютно социальная программа, — заявлял он в интервью РБК. — Так что девелоперов в этой программе не видим. Именно в плане участия частного бизнеса. Программа — бюджетная». В то же время Хуснуллин допускал, что застройщики, имеющие производственные подразделения, могут привлекаться властями в качестве подрядчиков.

Ранее о своем интересе к программе реновации сказали глава S.Holding Алексей Шепель, представители компаний «Главстрой» Олега Дерипаски и ФСК «Лидер» Владимира Воронина, а также президент АФК «Система» Михаил Шамолин.

Комментируя подготовку программы, Мень отметил, что по результатам первого чтения в Госдуме сегодня идет «согласительная процедура» по закону о реновации. «В ней участвуют депутаты, наши специалисты и члены правительства, — сказал министр. — 6 июня будет проведен некий промежуточный итог, после чего можно будет говорить о том, какую форму будет приобретать этот законопроект». Особо важным пунктом поправок, которые важно учесть, министр назвал вопросы ипотеки. «Здесь для нас очень важно, как будет развиваться ситуация», — отметил он.

В начале мая мэрия опубликовала список из 4,5 тыс. зданий, жители которых до 15 июня должны проголосовать, включать ли их в программу сноса. По оценкам столичных чиновников, только на эти дома приходится около 15 млн кв. м. Для их переселения необходимо построить минимум 20 млн кв. м, говорил ранее Марат Хуснуллин.