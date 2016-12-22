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Министр строительства допустил участие девелоперов в программе реновации
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Министр строительства допустил участие девелоперов в программе реновации
Бизнес, 18:43
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Министр строительства допустил участие девелоперов в программе реновации
Частные застройщики смогут принять участие в реновации пятиэтажек в Москве, заявил в интервью телеканалу РБК глава Минстроя России Михаил Мень. Ранее столичные власти отрицали участие в программе девелоперов
Михаил Мень (Фото: Олег Яковлев / РБК)

«В Москве программа реновации будет делаться не только бюджетными средствами, но и с привлечением средств застройщиков, — заявил 1 июня на Петербургском международном экономическом форуме министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в интервью телеканалу РБК. — Такое возможно только в Москве и, возможно, еще в двух-трех городах». В то же время программа не может реализовываться под кальку в других субъектах Федерации. «Некоторые аспекты, конечно, будут регулироваться, но под кальку ничего браться не будет», — уверен министр.

Глава столичного Стройкомплекса, заммэра Марат Хуснуллин не раз утверждал, что допускать частных застройщиков к реализации программы реновации не планируется. «Считаем, что у девелоперов своя программа развития, у города в данном случае — своя, и это абсолютно социальная программа, — заявлял он в интервью РБК. — Так что девелоперов в этой программе не видим. Именно в плане участия частного бизнеса. Программа — бюджетная». В то же время Хуснуллин допускал, что застройщики, имеющие производственные подразделения, могут привлекаться властями в качестве подрядчиков.

Ранее о своем интересе к программе реновации сказали глава S.Holding Алексей Шепель, представители компаний «Главстрой» Олега Дерипаски и ФСК «Лидер» Владимира Воронина, а также президент АФК «Система» Михаил Шамолин.

Комментируя подготовку программы, Мень отметил, что по результатам первого чтения в Госдуме сегодня идет «согласительная процедура» по закону о реновации. «В ней участвуют депутаты, наши специалисты и члены правительства, — сказал министр. — 6 июня будет проведен некий промежуточный итог, после чего можно будет говорить о том, какую форму будет приобретать этот законопроект». Особо важным пунктом поправок, которые важно учесть, министр назвал вопросы ипотеки. «Здесь для нас очень важно, как будет развиваться ситуация», — отметил он.

В начале мая мэрия опубликовала список из 4,5 тыс. зданий, жители которых до 15 июня должны проголосовать, включать ли их в программу сноса. По оценкам столичных чиновников, только на эти дома приходится около 15 млн кв. м. Для их переселения необходимо построить минимум 20 млн кв. м, говорил ранее Марат Хуснуллин.

Авторы: Алексей Пастушин, Ирина Парфентьева
Теги: Минстрой , девелоперы , пятиэтажка , реновация жилья
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