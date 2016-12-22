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Глава АвтоВАЗа Николя Мор — РБК: «Я сижу в «Весте» и вожу «Весту»
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Глава АвтоВАЗа Николя Мор — РБК: «Я сижу в «Весте» и вожу «Весту»
ПМЭФ-2017, 12:46
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Глава АвтоВАЗа Николя Мор — РБК: «Я сижу в «Весте» и вожу «Весту»
В рамках Петербургского международного экономического форуму (ПМЭФ) глава АвтоВАЗа Николя Мор ответил на вопросы корреспондента РБК о сокращениях в компании, темпах роста и ожиданиях поддержки от государства
Николя Мор (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

— Как вы считаете, удастся ли сейчас рынку выйти на запланированные 4–5% роста в 2017 году?

— Первые два месяца года были несколько сложными, но уже с марта мы видим рост российского рынка пассажирских автомобилей, который продолжается. И с мая наши объемы продаж показывают несколько больше 8%. Это происходит благодаря успеху двух наших новых моделей — «Веста» и Xray, — которые хорошо продаются в России. Что касается роста рынка в целом, то на данный момент есть довольно много различных прогнозов. Европейская ассоциация бизнеса говорит о 4%, мы говорим о 5%, +/-2%. Но скорее всего, это будет плюс, а не минус.

— Что касается АвтоВАЗа, вы прогнозировали, плановый рост на 13% — до 300 тыс. моделей. Сейчас рост 8%, удастся ли увеличить его до 13% по итогам года?

— Второе полугодие будет ключевым для бренда «Лада». Мы ожидаем, что российское правительство даст старт новым мерам поддержки — например, таким как «первый автомобиль», «семейный автомобиль», коммерческие автомобили. Поэтому мы действительно считаем, что повысим свою долю больше чем на 8%. Возможно будет больше 10%.

— В феврале вы сообщили, что сократите порядка 700 человек — это 2% от общего персонала. Планируются ли еще какие-то сокращения?

— На сегодняшний день в материнской компании АвтоВАЗ общая численность персонала насчитывает около 40 тыс., и около 50 тыс. человек, включая все дочерние предприятия. Конечно, нам необходимо выровнять свой уровень численности персонала в соответствии с потоком производства и нам необходимо быть конкурентными на рынке. То есть план заключается в том, чтобы быть эффективными и выйти на тот же уровень, на котором находятся любые другие производства в России или производства альянса «Рено-Ниссан». Что мы хотим сделать в первую очередь — это позволить людям уйти по собственной воле, если такие имеют место быть. Что бы мы хотели сделать — это в Тольятти, рядом с производством создать так называемый индустриальный парк, куда будем приглашать наших поставщиков, локализовать свои производства и производить комплектующие для АвтоВАЗа, а также и приглашать другие компании. Мы не хотим оставлять наших людей без рабочих мест. <...> Я не буду давать вам сегодня никакой цифры (сокращения персонала. — РБК), мы все еще обсуждаем это. Но, возможно, это будет больше 2 тыс. до конца года.

Николя Мор. Сентябрь 2016 года (Фото: Олег Яковлев / РБК)

— У вас в компании на 2016 год общий долг составлял порядка 104 млрд руб. Для того чтобы его погасить, была запланирована большая программа допэмиссии акций. Сейчас идет второй раунд допэмиссии. Расскажите, сколько денег удалось привлечь и какая часть из них пошла на погашение долгов? И в целом как вы оцениваете баланс АвтоВАЗа на конец года? Какова будет его долговая нагрузка?

— Мы повысили свой капитал в декабре 2016 года, что дало нам 26 млрд руб. свежей наличности, которую мы используем сейчас. Планируются и последующие этапы рекапитализации, которые сейчас обсуждаются, в основном связанные с «Рено» и с «​Ростехом». Это может произойти в ближайший год. И цель этих шагов заключается в том, чтобы дать АвтоВАЗу очень сбалансированную структуру баланса отношения долга к капиталу. Это то, что мы сейчас обсуждаем. Пока что ничего больше сказать не могу.​

— А вы сами на какой лично модели ездите? И, на ваш взгляд как автолюбителя, все-таки что еще нужно исправить в этой машине?

— Каждый день я сижу в «Весте» и вожу «Весту». С моей точки зрения, очень хороший автомобиль, если сравнивать эту модель с прямыми конкурентами. Мы увеличили мощность двигателя, у нас есть новый двигатель объемом 1,8 л, 122 л.с. Сейчас мы рассматриваем возможность применения новой автоматической трансмиссии — это то, чего не хватает сегодня. И мы думаем о введении более люксовых комплектаций, которые появятся в ближайшее время.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: интервью , АвтоВАЗ , Николя Мор , ПМЭФ-2017 , Мор , Веста
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