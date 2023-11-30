Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 645-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Новый глава британского МИДа Дэвид Кэмерон на закрытом заседании министров иностранных дел стран НАТО призвал коллег увеличить производство оружия, чтобы иметь возможность поставлять его на Украину как минимум в течение следующих двух лет, пишет The Telegraph.
Ночью силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны.
На Украине в последнее время появились покупатели, которые целенаправленно ищут поврежденное или даже полностью разрушенное во время боевых действий жилье. Об этом пишет «Страна.ua».
«Уже впору говорить о формировании отдельного сегмента рынка недвижимости — разбитых квартир и домов или, скорее, даже документов на них. Есть инвесторы, которые приобретают такие объекты пачками и готовы платить за руины по $50-150 за квадрат», — рассказал риелтор Михаил Артюхов, добавив, что нижняя планка составляет $20 за квадратный метр.
По его словам, разрушенное жилье скупают в Харьковской области, в пригородах Киева — в Буче, Ирпене, Гостомеле и окрестных селах — а также на подконтрольных украинским властям частях Херсонской и Запорожской областей.
Как отмечают эксперты, эти инвесторы надеются хорошо заработать на компенсациях от государства. «Государство будет платить по рыночной цене, а это минимум $500 за квадрат. То есть получается 10-кратный подъем на инвестиции», — отметил Артюхов.
Впрочем, новым собственникам, прежде чем получить компенсации, еще предстоит обойти законодательную норму, по которой на помощь от государства могут рассчитывать лишь собственники, владевшие объектом на момент его повреждения. Но, как рассказывают риелторы, на рынке «уже появились «решалы», которые обещают «помочь» в этом вопросе за вознаграждение».
Минобороны России подчеркивает, что не атакует гражданские объекты, а удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Глава Минобороны Германии Борис Писториус опроверг данные о том, что Берлин вынуждает Киев пойти на переговоры с Москвой, поставляя только необходимое для самообороны количество вооружений.
24 ноября Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах написала, что Германия и США планируют снабжать Киев именно тем вооружением и именно в тех количествах, с которыми украинская армия способна удерживать нынешнюю линию боестолкновения, но неспособна отбить присоединенные к России территории. Таким образом страны вынуждают Украину пойти на переговоры с Россией, поскольку они являются крупнейшими поставщиками военной помощи Киеву.
Отвечая на вопросы членов бундестага, Писториус назвал «абсурдной чушью» такую информацию, передает FAZ.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены Альянса не оказывают давления на Украину в вопросе переговоров с Россией. По его словам, усиление позиций Киева на будущих переговоров требует продолжения оказания Украине военной помощи.
Власти Словакии расширили эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции с Украины. Под ограничения попали в том числе мед, мука, ячмень.
Прокуратура Москвы сообщила о заочном аресте победительницы Евровидения-2016, украинской певицы Джамалы – по делу о дискредитации российской армии. Причиной стала запись в ее соцсети, «содержащая недостоверные данные о проведении военной операции на Украине».
Взрывы прогремели в Херсоне. Власти подконтрольного Украине города ситуацию пока не комментировали.
Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над территорией Ростовской области.
В энергосистеме Украины в среду днем возник дефицит, сообщает «Укрэнерго». Компания просит жителей страны ограничить потребление электроэнергии до 18:00 (19:00 мск).
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что ЕС пока передал Киеву только 300 тыс. боеприпасов из обещанного к марту 1 млн, пишет «Страна.ua».
«У меня нет оснований считать, что у Запада не хватает политической воли, чтобы наращивать помощь Украине. Но есть много чисто технической, очень профессиональной работы, которая должна быть выполнена, чтобы достигать результатов в этой сфере», — сказал Кулеба.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС понадобится несколько дополнительных месяцев, чтобы передать Украине обещанные боеприпасы.
Суд Евросоюза постановил отменить санкции против бизнесмена Александра Пумпянского, сына Дмитрия Пумпянского ($1,7 млрд по версии Forbes).
В то же время суд оставил в силе санкции против сооснователя «Альфа-Групп» Германа Хана.
Александр Пумпянский попал в санкционные списки в середине марта 2022 года, затем ограничения дважды продлевались. Причиной было названо то, что он состоял в совете директоров Трубной металлургической компании (ТМК), сотрудничающей с российскими властями и госпредприятиями, среди которых «Роснефть», «Газпром» и РЖД. В том же месяце Пумпянский покинул советы директоров группы «Синара», банка «Синара» и ТМК.
Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 600 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе пять танков, САУ Paladin, САУ «Акация», две артиллерийские системы М777, две боевые машины РСЗО «Град», станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Истребительной авиацией в районе Межевого (ДНР) сбит МиГ-29 воздушных сил Украины.
Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на Купянском направлении отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Лиман Первый;
- на Краснолиманском направлении отражены две атаки в районе Ямполовки и Серебрянского лесничества;
- на Донецком направлении отражены атаки в районе населенных пунктов Шумы, Артемовское, Клещеевка;
- на Южно-Донецком направлении отражена атака в районе Новомихайловки;
- на Запорожском направлении нанесены удары по позициям трех украинских бригад в районах Каменского и Работино.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что передача Украине самолетов F-16 кардинально не изменит ситуацию на поле боя. По его словам, истребители могут увеличить потери России и укрепить ПВО Украины, однако нет какой-либо оружия, которое само по себе может изменить ситуацию.
Минобороны сообщило об улучшении положения на Донецком направлении и взятии под контроль населенного пункта Артемовское (Хромово) к западу от Артемовска (Бахмута).
Глава ДНР Денис Пушилин обвинил украинских военных в повторных обстрелах объектов гражданской инфраструктуры после приезда туда пожарных и врачей. «Это влечет ранение, а иногда и гибель тех, кто приходит спасать», - сказал он.
Бывший помощник российского президента Владислав Сурков в статье для «Актуальных комментариев» написал, что «Минска-3» не будет. «Россия давно уже не посредник, терпеливо разбирающий соседскую склоку. Россия теперь нетерпеливый участник большой борьбы, который возьмет свое. Следующий год станет годом деградации и дезорганизации украинского подставного «государства»».
Дмитрий Песков назвал привычным обвинение Украиной России в отравлении жены главы ГУР Кирилла Буданова. «Украина во всем обвиняет Россию. По-моему, даже в своем существовании Украина обвиняет Россию. Это привычное обвинение», - цитирует пресс-секретаря президента агентство ТАСС.