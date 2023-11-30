На Украине в последнее время появились покупатели, которые целенаправленно ищут поврежденное или даже полностью разрушенное во время боевых действий жилье. Об этом пишет «Страна.ua».

«Уже впору говорить о формировании отдельного сегмента рынка недвижимости — разбитых квартир и домов или, скорее, даже документов на них. Есть инвесторы, которые приобретают такие объекты пачками и готовы платить за руины по $50-150 за квадрат», — рассказал риелтор Михаил Артюхов, добавив, что нижняя планка составляет $20 за квадратный метр.

По его словам, разрушенное жилье скупают в Харьковской области, в пригородах Киева — в Буче, Ирпене, Гостомеле и окрестных селах — а также на подконтрольных украинским властям частях Херсонской и Запорожской областей.

Как отмечают эксперты, эти инвесторы надеются хорошо заработать на компенсациях от государства. «Государство будет платить по рыночной цене, а это минимум $500 за квадрат. То есть получается 10-кратный подъем на инвестиции», — отметил Артюхов.

Впрочем, новым собственникам, прежде чем получить компенсации, еще предстоит обойти законодательную норму, по которой на помощь от государства могут рассчитывать лишь собственники, владевшие объектом на момент его повреждения. Но, как рассказывают риелторы, на рынке «уже появились «решалы», которые обещают «помочь» в этом вопросе за вознаграждение».

Минобороны России подчеркивает, что не атакует гражданские объекты, а удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.