Демобилизованные студенты из ДНР и ЛНР смогут адаптироваться к учебной программе благодаря образовательным сменам на базе ведущих вузов России, которые пройдут во время зимних каникул.

Об этом «РИА Новости» рассказал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Мы встречались... с демобилизованными ребятами, у них студентов демобилизовали, ДНР, ЛНР», — сказал Кириенко. Он уточнил, что договорился с демобилизованными студентами об использовании зимних каникул по принципу «Университетских смен».

«В том числе чтобы помочь адаптироваться ребятам, которые 8-9 месяцев воевали... и вписаться в учебную программу, чтобы им год не потерять», — добавил он.