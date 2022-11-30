Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 280-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Украине нужно поставить дальнобойное оружие, которое позволит наносить удары по российским военным объектам, поскольку Киев отражает атаки на свою критическую инфраструктуру, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в кулуарах встречи министров иностранных дел НАТО.
«Мы должны позволить украинцам использовать оружие для нанесения ударов по ракетным объектам или аэродромам, с которых проводятся эти операции», — сказал он, добавив, что союзники «не должны бояться» эскалации.
Вероятность войны с участием Польши «крайне высока», также велики риски эскалации конфликта Китая и США, заявил заместитель польского министра обороны Марчин Очепа, выступая с лекцией в Краковском университете науки и технологий.
«Какова вероятность войны, в которой мы будем принимать участие? Крайне высокая. Слишком высокая, чтобы мы могли рассматривать этот сценарий исключительно гипотетически <...> Если что-то вероятно хотя бы на 30% с политической точки зрения, то я к этому уже готовлюсь», — сказал он.
Демобилизованные студенты из ДНР и ЛНР смогут адаптироваться к учебной программе благодаря образовательным сменам на базе ведущих вузов России, которые пройдут во время зимних каникул.
Об этом «РИА Новости» рассказал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.
«Мы встречались... с демобилизованными ребятами, у них студентов демобилизовали, ДНР, ЛНР», — сказал Кириенко. Он уточнил, что договорился с демобилизованными студентами об использовании зимних каникул по принципу «Университетских смен».
«В том числе чтобы помочь адаптироваться ребятам, которые 8-9 месяцев воевали... и вписаться в учебную программу, чтобы им год не потерять», — добавил он.
Используемые украинскими войсками в операциях «квазигражданские» спутники производства западных стран могут стать законной целью российских сил, заявил директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.
«Западные страны самым активным образом используют потенциал гражданской космической инфраструктуры, прежде всего, группировки низкоорбитальных спутников, в целях поддержки операций ВСУ», — сказал он.
По словам Ермакова, с помощью этих спутников выполняются боевые задачи по вскрытию мест дислокации, маршрутов передвижения и действий российских войск, управлению ударными беспилотниками, а также целевому наведению из космоса высокоточных боеприпасов.
Он пояснил, что дрон-камикадзе в таком режиме «практически отвесно пикирует на бронетехнику, в частности, поражая танки в слабо защищенную крышу башни или крышу моторно-трансмиссионного отсека».
США поставят Украине шесть дополнительных зенитных ракетных комплексов NASAMS в течение «пары лет», сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер на брифинге. Трансляцию американское Минобороны вело в «Твиттере».
«Как вы знаете, в планах также шесть дополнительных комплексов NASAMS, которые будут предоставлены в течение пары лет», — сказал он.
Отвечая на вопрос о возможных поставках ПВО Patriot, Райдер заявил, что пока такая идея не рассматривается.
На восстановление Украины потребуется более $1 трлн, заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении к Генеральной ассамблее Международного бюро выставок, представляя кандидатуру Одессы на проведение «Экспо-2030».
«Уже сейчас мы привлекаем десятки стран-партнеров к восстановлению Украины. Общий объем средств — $1 трлн», — сказал он.
По словам Зеленского, западные страны и компании смогут «взять шефство» над регионами, городами или предприятиями. Интерес к этому уже проявили Франция, Великобритания, Нидерланды, Германия, Дания, Финляндия, Италия, Турция, Польша, Португалия, Чехия, Словения, Латвия, Эстония, Швейцария, Словакия, Австрия, Греция, Канада, США, Япония и Австралия, перечислил украинский лидер.
«Это означает, что главнокомандующий объединенными силами в Европе (SACEUR) получил больше полномочий по вопросам, связанным с переброской сил альянса», — заявил Столтенберг.
«Есть попадание по объекту энергоснабжения. Из-за этого частично обесточены Суджанский и Кореневский районы. После обстрела специалисты оценят ущерб и приступят к восстановлению повреждений», — написал он.
«Союзники будут помогать Украине восстанавливать свою энергетическую инфраструктуру и защищать свой народ от ракетных атак», — сказано в заявлении.
Германия не отзывала предложение о передаче зенитно-ракетных комплексов Patriot с возможностью дальнейшего из размещения на Украине. Об этом на пресс-конференции сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Reuters.
Ранее Германия предложила Польше помощь в усилении обороны страны и пообещала передать дополнительные истребители Eurofighter и американские системы ПВО Patriot после того, как 15 ноября в польском селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной упала ракета. Варшава предложение приняла и сообщила о планах разместить установки на границе с Украиной.
29 ноября польский премьер Матеуш Моравецкий заявил журналистам, что комплексы будут защищать воздушное пространство Польши и не будут передаваться Украине. Однако он подчеркнул, что вопрос защиты украинского неба принципиальный для Варшавы, но его необходимо обсудить с немецкими партнерами. «Я бы все же хотел, чтобы Patriot были размещены в западной части Украины. Тогда они будут защищать нашу восточную часть Польши», — уточнил Моравецкий.
Об обсуждении возможности передачи Patriot Украине заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Администрация Твери приняла решение отменить съемки художественного фильма с использованием военной техники, на которой были украинский флаги. Постановление об отмене съемок фильма «Музыкант» опубликовано на сайте городской администрации.
Как сообщала ранее тверская администрация, речь идет о съемках «фильма о проведении специальной военной операции на территории Украины». Съемки велись при поддержке Минобороны и Минкультуры. В связи с работой съемочной группы в городе 26 ноября ограничивали движение по некоторым улицам.
Банк России не будет выкупать замороженные из-за западных санкций активы, говорится в проекте «Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2023–2025 годы».
«В настоящее время участники рынка предпринимают усилия для решения проблемы заблокированных активов, в том числе в судебном порядке. Банк России взаимодействует с финансовыми организациями по этим вопросам для адекватного регулирования рисков. <...> Банк России не рассматривает выкуп заблокированных активов», — говорится в проекте.
Медведев также заявил, что если НАТО поставит Украине комплексы Patriot и направит персонал для обеспечения их использования, то они станут законной целью России.
Ранее о том, что в НАТО обсуждают возможность передачи Украине зенитно-ракетных систем Patriot, заявлял генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. В Пентагоне в ответ на заявление генсека отметили, что не планируют передавать Киеву комплексы, которыми владеют США, но от обсуждения не отказываются.
Приоритетом НАТО является продолжение поставок вооружений Украине, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг. «Мы обсуждаем, как усилить наше партнерство с Украиной и помочь ей двигаться к членству в НАТО. <…> Но главный приоритет сейчас в том, чтобы предоставить срочную помощь Украине, чтобы она могла защищать себя и восстановить энергетическую инфраструктуру», — сказал генсек на пресс-конференции, добавив, что поставки оружия он считает путем к миру на Украине.
Он также заявил, что члены альянса обсуждают возможность поставок Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot и подобных им.
После ракетных ударов по Украине с начала октября в стране не осталось крупных гидро- и теплоэлектростанций, не получивших повреждений, сообщил глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью изданию «НВ-Бизнес». «В течение семи ракетных атак от 10 октября были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции в Украине», — сообщил он.
По словам Кудрицкого, «наибольшие последствия» для украинской энергосистемы имела атака 23 ноября, когда в стране «была системная авария и аварийные отключения света во всех регионах». Тогда же были остановлены блоки трех из четырех украинских атомных станций, поскольку от них нельзя было подать генерируемую энергию в сеть.
Центробанк допустил либерализацию валютных ограничений при смягчении санкций. При введении валютных запретов и ограничений необходимо действовать из принципа взаимности, говорится в проекте «Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2023-2025 годы», подготовленном ЦБ.
«Любая либерализация должна быть в отношении дружественных государств. При этом Банк России может рассматривать вариант либерализации в отношении недружественных стран в качестве ответной меры на смягчение санкционных ограничений (например, разблокировку активов)», — сказано в документе.
МАГАТЭ усилит присутствие на всех АЭС Украины, сообщил в своем Twitter глава международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. О принятом решении он рассказал на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Бухаресте, где проходит встреча глав МИДов стран НАТО. «Я также подтвердил, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС на Украине, чтобы обеспечить защиту энергетической инфраструктуры», — написал Рафаэль Гросси.
Глава организации также сообщил, что продолжается совместная работа с украинской стороной для создания защитной зоны Запорожской АЭС. Работа ведется в срочном порядке.
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины задержало заместителя мэра Херсона, который работал в команде врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, сообщается в телеграм-канале бюро. Имя задержанного не называется. По данным источника «Украинской правды», речь идет о Владимире Пепеле, его задержали 28 ноября. «Ему сообщили о подозрении в коллаборационизме», — сказано в сообщении.
Речь идет о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору), за которое грозит до 12 лет лишения свободы. Бюро указывает, что до начала спецоперации задержанный «отвечал за вопросы деятельности исполнительных органов городского совета», а когда Херсон оказался под контролем России, чиновник был ответственным «за жилищно-коммунальное хозяйство» и участвовал в подготовке помещений для проведения референдума о присоединении региона к России.