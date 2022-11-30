Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 63,39 (+0,09) Инвестиции, 29 ноя, 16:04
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 61,07 (+0,32) Инвестиции, 29 ноя, 16:04
Аналитики назвали самые «матерные» дни в соцсетях Технологии и медиа, 08:01
Российский авторынок в 2022 году: чего ждать покупателям и дилерам РБК и Авто.ру, 08:01
МИД назвал условия для переговоров с США по стратегической стабильности Политика, 07:53
В метеобюро Москвы назвали минувшую ночь самой холодной с начала осени Общество, 07:44
Глава МИД Латвии призвал поставить Украине оружие для ударов по России Политика, 07:41
Догонит ли Месси Роналду. Главные интриги дня на чемпионате мира Спорт, 07:38
Российский интерьерный и мебельный дизайн: 10 отечественных брендов РБК Стиль и МНИИД, 07:33
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:10
«РИА Новости» узнало об уничтожении около 100 бойцов ВСУ в Запорожье Политика, 07:04
Россияне перестали платить почти по 7 млн микрозаймов Финансы, 07:00
Особый контроль: как оградить начинающих водителей от нарушений Партнерский проект, 06:59
В Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами Общество, 06:17
Будущее за электрокарами: при чем здесь Россия РБК и Норникель, 06:03
WSJ сообщила о недовольстве европейских лидеров США из-за кризиса Политика, 05:50
Военная операция на Украине ,  
0 

Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 280-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
08:06

Украине нужно поставить дальнобойное оружие, которое позволит наносить удары по российским военным объектам, поскольку Киев отражает атаки на свою критическую инфраструктуру, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в кулуарах встречи министров иностранных дел НАТО.

«Мы должны позволить украинцам использовать оружие для нанесения ударов по ракетным объектам или аэродромам, с которых проводятся эти операции», — сказал он, добавив, что союзники «не должны бояться» эскалации.

07:44

Вероятность войны с участием Польши «крайне высока», также велики риски эскалации конфликта Китая и США, заявил заместитель польского министра обороны Марчин Очепа, выступая с лекцией в Краковском университете науки и технологий.

«Какова вероятность войны, в которой мы будем принимать участие? Крайне высокая. Слишком высокая, чтобы мы могли рассматривать этот сценарий исключительно гипотетически <...> Если что-то вероятно хотя бы на 30% с политической точки зрения, то я к этому уже готовлюсь», — сказал он.

07:41

Демобилизованные студенты из ДНР и ЛНР смогут адаптироваться к учебной программе благодаря образовательным сменам на базе ведущих вузов России, которые пройдут во время зимних каникул.

Об этом «РИА Новости» рассказал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Мы встречались... с демобилизованными ребятами, у них студентов демобилизовали, ДНР, ЛНР», — сказал Кириенко. Он уточнил, что договорился с демобилизованными студентами об использовании зимних каникул по принципу «Университетских смен».

«В том числе чтобы помочь адаптироваться ребятам, которые 8-9 месяцев воевали... и вписаться в учебную программу, чтобы им год не потерять», — добавил он.

07:24

Используемые украинскими войсками в операциях «квазигражданские» спутники производства западных стран могут стать законной целью российских сил, заявил директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

«Западные страны самым активным образом используют потенциал гражданской космической инфраструктуры, прежде всего, группировки низкоорбитальных спутников, в целях поддержки операций ВСУ», — сказал он.

По словам Ермакова, с помощью этих спутников выполняются боевые задачи по вскрытию мест дислокации, маршрутов передвижения и действий российских войск, управлению ударными беспилотниками, а также целевому наведению из космоса высокоточных боеприпасов.

07:20
Российская армия использует на Украине пикирующие беспилотники, это повышает эффективность уничтожения бронетехники, в том числе танков, сообщил «РИА Новости» информированный источник.

Он пояснил, что дрон-камикадзе в таком режиме «практически отвесно пикирует на бронетехнику, в частности, поражая танки в слабо защищенную крышу башни или крышу моторно-трансмиссионного отсека».
07:10

США поставят Украине шесть дополнительных зенитных ракетных комплексов NASAMS в течение «пары лет», сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер на брифинге. Трансляцию американское Минобороны вело в «Твиттере».

«Как вы знаете, в планах также шесть дополнительных комплексов NASAMS, которые будут предоставлены в течение пары лет», — сказал он.

Отвечая на вопрос о возможных поставках ПВО Patriot, Райдер заявил, что пока такая идея не рассматривается.

07:09

На восстановление Украины потребуется более $1 трлн, заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении к Генеральной ассамблее Международного бюро выставок, представляя кандидатуру Одессы на проведение «Экспо-2030».

«Уже сейчас мы привлекаем десятки стран-партнеров к восстановлению Украины. Общий объем средств — $1 трлн», — сказал он.

По словам Зеленского, западные страны и компании смогут «взять шефство» над регионами, городами или предприятиями. Интерес к этому уже проявили Франция, Великобритания, Нидерланды, Германия, Дания, Финляндия, Италия, Турция, Польша, Португалия, Чехия, Словения, Латвия, Эстония, Швейцария, Словакия, Австрия, Греция, Канада, США, Япония и Австралия, перечислил украинский лидер.

Вчера 23:35
В НАТО активировали оборонный план в день начала специальной военной операции на Украине. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции.

«Это означает, что главнокомандующий объединенными силами в Европе (SACEUR) получил больше полномочий по вопросам, связанным с переброской сил альянса», — заявил Столтенберг. 
Вчера 22:25
Два района Курской области частично обесточены из-за обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт. Ведется обстрел Суджанского района, зафиксировано 11 прилетов снарядов.

«Есть попадание по объекту энергоснабжения. Из-за этого частично обесточены Суджанский и Кореневский районы. После обстрела специалисты оценят ущерб и приступят к восстановлению повреждений», — написал он.
Вчера 22:18
Страны НАТО на саммите министров иностранных дел в Бухаресте пообещали усилить поддержку Украины и помочь восстановить ее энергетическую инфраструктуру на фоне российских атак. Об этом сообщается в заявлении министров иностранных дел стран-членов альянса.

«Союзники будут помогать Украине восстанавливать свою энергетическую инфраструктуру и защищать свой народ от ракетных атак», — сказано в заявлении. 
Вчера 21:59

Германия не отзывала предложение о передаче зенитно-ракетных комплексов Patriot с возможностью дальнейшего из размещения на Украине. Об этом на пресс-конференции сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Reuters.

Ранее Германия предложила Польше помощь в усилении обороны страны и пообещала передать дополнительные истребители Eurofighter и американские системы ПВО Patriot после того, как 15 ноября в польском селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной упала ракета. Варшава предложение приняла и сообщила о планах разместить установки на границе с Украиной.

29 ноября польский премьер Матеуш Моравецкий заявил журналистам, что комплексы будут защищать воздушное пространство Польши и не будут передаваться Украине. Однако он подчеркнул, что вопрос защиты украинского неба принципиальный для Варшавы, но его необходимо обсудить с немецкими партнерами. «Я бы все же хотел, чтобы Patriot были размещены в западной части Украины. Тогда они будут защищать нашу восточную часть Польши», — уточнил Моравецкий.

Об обсуждении возможности передачи Patriot Украине заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Вчера 21:44

Администрация Твери приняла решение отменить съемки художественного фильма с использованием военной техники, на которой были украинский флаги. Постановление об отмене съемок фильма «Музыкант» опубликовано на сайте городской администрации.

Как сообщала ранее тверская администрация, речь идет о съемках «фильма о проведении специальной военной операции на территории Украины». Съемки велись при поддержке Минобороны и Минкультуры. В связи с работой съемочной группы в городе 26 ноября ограничивали движение по некоторым улицам.

Video

Вчера 21:34

Банк России не будет выкупать замороженные из-за западных санкций активы, говорится в проекте «Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2023–2025 годы».

«В настоящее время участники рынка предпринимают усилия для решения проблемы заблокированных активов, в том числе в судебном порядке. Банк России взаимодействует с финансовыми организациями по этим вопросам для адекватного регулирования рисков. <...> Банк России не рассматривает выкуп заблокированных активов», — говорится в проекте.

Вчера 21:16

Медведев также заявил, что если НАТО поставит Украине комплексы Patriot и направит персонал для обеспечения их использования, то они станут законной целью России.

Ранее о том, что в НАТО обсуждают возможность передачи Украине зенитно-ракетных систем Patriot, заявлял генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. В Пентагоне в ответ на заявление генсека отметили, что не планируют передавать Киеву комплексы, которыми владеют США, но от обсуждения не отказываются.

Вчера 21:10
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что НАТО должно покаяться перед человечеством и быть распущено «как преступное образование». «Цивилизованному миру эта организация не нужна. Она должна покаяться перед человечеством и быть распущена как преступное образование», — написал он в телеграм-канале.
Вчера 20:55

Приоритетом НАТО является продолжение поставок вооружений Украине, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг. «Мы обсуждаем, как усилить наше партнерство с Украиной и помочь ей двигаться к членству в НАТО. <…> Но главный приоритет сейчас в том, чтобы предоставить срочную помощь Украине, чтобы она могла защищать себя и восстановить энергетическую инфраструктуру», — сказал генсек на пресс-конференции, добавив, что поставки оружия он считает путем к миру на Украине.

Он также заявил, что члены альянса обсуждают возможность поставок Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot и подобных им.

Вчера 20:34

После ракетных ударов по Украине с начала октября в стране не осталось крупных гидро- и теплоэлектростанций, не получивших повреждений, сообщил глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью изданию «НВ-Бизнес». «В течение семи ракетных атак от 10 октября были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции в Украине», — сообщил он.

По словам Кудрицкого, «наибольшие последствия» для украинской энергосистемы имела атака 23 ноября, когда в стране «была системная авария и аварийные отключения света во всех регионах». Тогда же были остановлены блоки трех из четырех украинских атомных станций, поскольку от них нельзя было подать генерируемую энергию в сеть.

Вчера 20:09

Центробанк допустил либерализацию валютных ограничений при смягчении санкций. При введении валютных запретов и ограничений необходимо действовать из принципа взаимности, говорится в проекте «Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2023-2025 годы», подготовленном ЦБ.

«Любая либерализация должна быть в отношении дружественных государств. При этом Банк России может рассматривать вариант либерализации в отношении недружественных стран в качестве ответной меры на смягчение санкционных ограничений (например, разблокировку активов)», — сказано в документе.

Вчера 19:46

МАГАТЭ усилит присутствие на всех АЭС Украины, сообщил в своем Twitter глава международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. О принятом решении он рассказал на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Бухаресте, где проходит встреча глав МИДов стран НАТО. «Я также подтвердил, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС на Украине, чтобы обеспечить защиту энергетической инфраструктуры», — написал Рафаэль Гросси.

Глава организации также сообщил, что продолжается совместная работа с украинской стороной для создания защитной зоны Запорожской АЭС. Работа ведется в срочном порядке.

Вчера 19:21

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины задержало заместителя мэра Херсона, который работал в команде врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, сообщается в телеграм-канале бюро. Имя задержанного не называется. По данным источника «Украинской правды», речь идет о Владимире Пепеле, его задержали 28 ноября. «Ему сообщили о подозрении в коллаборационизме», — сказано в сообщении.

Речь идет о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору), за которое грозит до 12 лет лишения свободы. Бюро указывает, что до начала спецоперации задержанный «отвечал за вопросы деятельности исполнительных органов городского совета», а когда Херсон оказался под контролем России, чиновник был ответственным «за жилищно-коммунальное хозяйство» и участвовал в подготовке помещений для проведения референдума о присоединении региона к России.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter