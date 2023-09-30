Кремль опубликовал поздравление Путина с «днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией».

«Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие: были подписаны договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор — быть со своим Отечеством», — заявил президент.

«Впереди большая работа и решение сложных задач, реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов. И мы обязательно добьемся поставленных целей», — продолжил Путин.