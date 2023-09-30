Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 584-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Главное за ночь:
- Система ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В Минобороны также сообщали, что сбили над Белгородской областью девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».
- Брат мэра Киева Виталия Кличко экс-чемпион мира по боксу Владимир объяснил свой отказ от службы в ВСУ желанием жить за Украину, а не умирать страну. Об этом он заявил в эфире телеканала ZDF.
- Средства на помощь Украине следует исключить из законопроекта о временных расходах, чтобы обеспечить непрерывную работу правительства, предложил лидер республиканского большинства в палате представителей США Кевин Маккарти.
- В результате атаки со стороны Украины в поселке Погар Брянской области нарушено энергоснабжение, сообщил губернатор Александр Богомаз.
- В Винницкой области раздались взрывы, сообщает Суспільне. О взрыве, в частности, сообщили власти города Калиновки.
- США не откажутся от помощи Украине из-за риска эскалации между Вашингтоном и Москвой, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Кремль опубликовал поздравление Путина с «днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией».
«Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие: были подписаны договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор — быть со своим Отечеством», — заявил президент.
«Впереди большая работа и решение сложных задач, реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов. И мы обязательно добьемся поставленных целей», — продолжил Путин.
Денис Пушилин заявил, что за сегодняшний день российские подразделения увеличили «серую зону» на севере и северо-западе Марьинки, а также в районе Опытного и Веселого.
Национальное агентство противодействия коррупции Украины исключило несколько греческих компаний, а также венгерский банк ОТР из списка «спонсоров войны». Требование снять ограничения для банка было одним из условий Будапешта для снятия блокировки с очередного транша военной помощи Киеву.
Начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении были нанесены удары по позициям 43-й механизированной бригады ВСУ в районе населенных пунктов Чернещина, Бойня, Подлиман, сорвана ротация в районе Стельмаховки. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены две гаубицы «Мста-Б», орудие М777 и один минометный расчет в районах населенных пунктов Новомихайловка, Ивановка и Урочище Ревучее.
Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что попал под обстрел ракет из РСЗО Himars. Агентству ТАСС он сообщил, что инцидент произошел в районе Енакиево. «Машина полностью уничтожена. К счастью, все живы, никто не пострадал».
Роман Старовойт сообщил о восстановлении энергоснабжения в Беловском районе Курской области, прерванного в результате дневного обстрела.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала голословными обвинения в адрес Москвы в резолюции генеральной конференции МАГАТЭ. «Упомянутая резолюция носит необязывающий характер, её положения не будут выполняться Россией, а ссылки на неё в документах сделают их политически и юридически ничтожными для нас», - сказала она.
В резолюции МАГАТЭ содержится призыв к России вывести военных и оружие с территории Запорожской АЭС. Москва настаивает, что никакого тяжелого вооружения на станции нет, а военные охраняют ее.
Вячеслав Гладков сообщил об атаке села Новостроевка Вторая Грайворонского городского округа при помощи дрона ВСУ. «С него было сброшено взрывное устройство на стоящие возле жилого дома автомобили. Пострадавших нет. Взрывной волной посечены две машины».
Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посоветовал властям Украины быть осторожнее с «амбициозными планами» вступить в Евросоюз в ближайшие два года, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на выступление премьера в эфире государственного радио. «Я не чувствую непреодолимого желания, чтобы венгерский парламент проголосовал за членство Украины в Европейском союзе в течение двух лет. Поэтому я бы был осторожен с этими амбициозными планами», — сказал Орбан.
В еще одном российском регионе — Тюменской области — запретили использовать беспилотники. Постановление о введении запрета подписал глава региона Александр Моор.
Запрет не коснется дронов, используемых для работы в сфере сельского хозяйства, объектов водоснабжения и водоотведения, ТЭК области и для обследования состояния нефтегазопроводов.
Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекино и Новой Таволжанке из 162 тыс. квадратных метров кровли в обоих населенных пунктах отремонтировано более 138 тысяч квадратных метров. Из 25,5 тысяч квадратных метров оконных блоков заменено более 23,5 тысяч. По его словам, быстрым темпам восстановления мешают продолжающиеся обстрелы.
Норвегия стала еще одной страной, которая запретит въезд на свою территорию автомобилям с российскими номерами. Запрет вступит в силу 3 октября.
В военном ведомстве сообщили о следующих изменениях на различных направлениях за последнюю неделю:
- на Донецком направлении ВСУ предпринимали попытки наступательных действий в районах Артемовска, Авдеевки и Марьинки. После неудачных штурмов и значительных потерь в районах Клещеевки и Андреевки с других направлений в этот район были переброшены подразделения 33-й, 67-й и 110-й механизированных бригад;
- на Запорожском направлении ВСУ выводят в тыловой район от Работино 47-ю механизированную бригаду;
- на Южно-Донецком направлении в районе Марфополя уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ;
- на Краснолиманском направлении три украинские бригады «предпринимали безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районе Торского и Серебрянского лесничества;
- на Херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на предотвращении высадки диверсионно-разведывательных групп на острова и левый берег Днепра.
Минобороны сообщило, что в ночь на 29 сентября на аэродроме Кульбакино в Николаевской области уничтожены два поставленных из Польши истребителя Миг-29, модернизированных для применения западного ракетного вооружения.
Владимир Путин разрешил гражданам Украины въезжать в Россию без виз по внутренним паспортам, в том числе истекшим.
Владимир Путин в ходе встречи с участниками боя в районе Урожайного почтил минутой молчания память погибших осужденных в зоне специальной военной операции. По словам президента, эти люди искупили свою вину, и государство сделает все, чтобы помочь их близким.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района. «Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи - временно без света остаются жители села Тишанка и хутора Шаховка».
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что после сброса взрывных устройств с БПЛА в Беловском районе без электричества остались 5 тысяч человек. «На данный момент около половины потребителей подключено к резервному источнику электроснабжения. Без света еще более 2 тысяч человек. Восстановительные работы планируют закончить до вечера. Буду держать всех в курсе ситуации».