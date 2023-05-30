Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 461-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Падение беспилотника в Новой Москве
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила о том, что начато расследование после атак беспилотников в Москве. По ее словам, в нескольких зданиях есть «незначительные повреждения».
Минобороны России сообщило о том, что «киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве». В военном ведомстве заявили, что всего в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. «Все беспилотники противника поражены. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье».
Два источника РБК, близкие к МВД, сообщили, что утром были сбиты более десяти беспилотников в Одинцовском, Истринском и Красногорском районах Подмосковья. Еще два аппарата посадили на территории Новой Москвы. Дроны и их обломки направили на экспертизу, там исследуют конструктивные особенности устройств, отметил один из собеседников. Пока известно, что часть беспилотников была оборудована зарядами небольшой мощности, они были «кустарно доработаны», — сказал источник.
В Подмосковье работает ПВО, сбиты несколько беспилотников, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
«Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие», — написал он в телеграм-канале. Baza и «112» сообщали о звуках взрывов в районе Одинцово.
Сергей Собянин сообщил об атаке дронов в Москве, несколько зданий получили незначительные повреждения. «Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал», — написал мэр.
Источники ТАСС и «РИА Новости» говорили, что дроны могли попасть в жилую многоэтажку на улице Профсоюзная. Там нарушено остекление, пожара не было.
ТАСС также сообщал о возможном попадании дрона в дом на Ленинском проспекте, SHOT писал, что он упал около многоэтажки. Также в ГУ МЧС говорили, что ЧП произошло в жилом доме на улице Атласова в Новой Москве, там были выбиты стекла.
Киев утвердил сроки начала контрнаступления Вооруженных сил Украины, сообщил президент страны Владимир Зеленский.
Вопрос передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS все еще рассматривается, заявил журналистам президент США Джо Байден.
В Мелитополе Запорожской области раздался звук взрыва, сообщил в телеграм-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Около 21:18 (время совпадает с мск. — РБК) в городе был слышен звук взрыва», — написал он.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что «не испытывает оптимизма» по поводу ситуации на Украине, которая может сложиться летом.
«Я не испытываю оптимизма по поводу того, что произойдет в Украине этим летом. Я вижу концентрацию войск с обеих сторон, я вижу явное намерение России выиграть войну, [Россия] не пойдет на переговоры, если она не выиграет войну», — считает Боррель.
С начала этого года Киев неоднократно говорил о планах начать контрнаступление. 27 мая глава Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов сказал, что оно может начаться «завтра или через неделю».
Польша ввела с 1 июня запрет на въезд с белорусской территории грузовых автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии и России.
Речь идет как о грузовых автомобилях, так и о тракторах, прицепах, в том числе полуприцепах.
Объявленный в розыск в России сенатор США Линдси Грэм заявил, что реакция Москвы на его слова вызывает у него радость. Грэм пообещал поддерживать свободу Украины до тех пор, «пока последний российский солдат не будет изгнан с украинской территории».
Резкую реакцию в Москве вызвала видеозапись, опубликованная пресс-службой президента Украины, о встрече Грэма с Зеленским. На кадрах Зеленский благодарит американскую сторону за военную поддержку и помощь. Затем на видео показан Грэм, произносящий «русские умирают». После этого ракурс на видео меняется и сенатор говорит: «Мы еще никогда не тратили деньги так удачно».
Reuters сообщило, что эта запись была опубликована в сокращенном виде, между словами о «смертях русских» и «удачной трате» американских денег есть монтажная склейка. Согласно полной версии, которую агентству предоставила украинская сторона, фраза о деньгах касалась в целом поддержки США, которую получает Украина.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить против сенатора уголовное дело, МВД объявило его в розыск.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику разведки на запорожском направлении и теперь направляют диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) вместо разведки боем. Об этом ТАСС заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«У ВСУ на смену разведке боем на запорожском направлении пришла тактика использования ДРГ. <...> Имитируют движение в сторону Васильевки — наибольшее количество ДРГ в этом направлении идет, есть и на других участках, но здесь они активнее», — сказал он.
США и Евросоюз оказывают давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот смягчил условия мирного плана, сделав его «более приемлемым для стран глобального Юга», пишет La Repubblica.
В качестве политической гарантии Украине могут предоставить возможность начать переговоры о вступлении в ЕС.
По информации издания, страны «Большой семерки» тайно работают над гарантиями безопасности, которые предложат Украине в случае урегулирования конфликта.
При этом в G7 в целом поддерживают идею провести саммит, посвященный урегулированию по предложенной Зеленским «формуле мира».
Владимир Путин подписал указ о создании президиума коллегии Военно-промышленной комиссии. Этот орган должен будет принимать оперативные решения, связанные с деятельностью комиссии.
Коллегия Военно-промышленной комиссии является постоянно действующим органом при правительстве. Она создается для «решения текущих вопросов деятельности комиссии». Председатель коллегии — глава Минпромторга Денис Мантуров.
В состав комиссии президент включил также своих полномочных представителей в федеральных округах.
Житель села Графовка в Шебекинском городском округе погиб при обстреле, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
«Мужчина занимался домашним хозяйством, когда во двор жилого дома прилетел снаряд, от полученных травм он скончался на месте. Его супругу с острой реакцией на стресс и маму с гипертоническим кризом бригады медиков доставляют в медучреждения», — написал Гладков в телеграм-канале.
В результате обстрела Графовки в 10 частных жилых домах взрывной волной выбиты окна, посечены фасады и заборы, также повреждены хозпостройки. Также задета линия электропередачи.
«Также ВСУ обстреливали Шебекино, Муром и Новую Таволжанку. В данных населенных пунктах повреждена линия электропередачи», — добавил губернатор.
Минюст России внес Greenpeace в перечень нежелательных неправительственных организаций.
Генпрокуратура решила признать Greenpeace нежелательной 18 мая 2023 года. Ведомство тогда указало, что фонд финансировал деятельность организаций-иноагентов в России и занимается антироссийской пропагандой.
«По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность международной неправительственной некоммерческой организации Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) («Гринпис Интернешнл», «Фонд Гринпис Совет», «Гринпис») <...> представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — заявили в Генпрокуратуре.
По мнению ведомства, после начала военных действий на Украине активисты призывали к «дальнейшей экономической изоляции» страны и ужесточению санкций. Кроме того, усилия Greenpeace были направлены на дестабилизацию обстановки в стране и попытку смены власти, уверяла Генпрокуратура.
Начальник пресс-центра российской группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил об уничтожении станции контрбатарейной борьбы ANT/PQ 37 в районе Новоуспеновского и минометного расчета в районе Водяного. Также нанесены удары по опорным пунктам ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки и Новоданиловка.
Госдума запланировала на 1 июня денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Ранее такое поручение нижней палате дал Владимир Путин.