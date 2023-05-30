Сергей Собянин сообщил об атаке дронов в Москве, несколько зданий получили незначительные повреждения. «Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал», — написал мэр.

Источники ТАСС и «РИА Новости» говорили, что дроны могли попасть в жилую многоэтажку на улице Профсоюзная. Там нарушено остекление, пожара не было.

ТАСС также сообщал о возможном попадании дрона в дом на Ленинском проспекте, SHOT писал, что он упал около многоэтажки. Также в ГУ МЧС говорили, что ЧП произошло в жилом доме на улице Атласова в Новой Москве, там были выбиты стекла.