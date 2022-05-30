Министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью французскому каналу TF1. Вот, что он сказал:

О спецоперации. «Мы не гонимся за внешними эффектами и не рассматриваем те или иные предпринимаемые нами действия на международной арене, как направленные на то, чтобы получить одобрение или достичь успеха <...>. Делаем то, что вынуждены делать».

«Наша военная операция была неизбежна. Мы долго пытались достучаться до Запада».

«К огромному сожалению, в том, что касается разжигания украинского национализма, неонацизма, Франция играет одну из инициативных ролей. Нам печально это видеть».

«Требуем только того, что было уже объявлено Президентом России В.В.Путиным с самого начала специальной военной операции, а именно — чтобы киевский режим перестал убивать мирных граждан в Донбассе».

«Да, гибнут люди. Но операция занимает такое время, прежде всего, потому что российские военные, участвующие в операции, имеют приказ категорически избегать нападений и ударов по гражданской инфраструктуре. Атакам подлежат только военные объекты, скопление техники и живой силы».

О самоопределении территорий Украины. «По остальным территориям, где живут люди, которые не хотят разрывать связи с Россией, решать будет население этих областей. Не думаю, что они будут счастливы вернуться во власть неонацистского режима, доказавшего свою полную русофобскую сущность. Решать должны сами люди».

О ДНР и ЛНР «Речь идет не об аннексии».

О санкциях. «Едва ли эти санкции будут сняты. По крайней мере, США не публично, но в контактах со своими союзниками, говорят, что, когда все это закончится, санкции все равно останутся. Речь идет не об Украине, которая выступает инструментом, «разменной монетой», а о сдерживании развития России».

«После этих всех событий, которые показали истинное намерение Запад по отношению к России, мы будем разговаривать несколько с иных позиций, и на веру обещания принимать уже не получится».

О Путине. «Президент Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления. Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания».