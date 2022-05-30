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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 95-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:56
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из тяжелой артиллерии Червоногвардейский район города Макеевка. Об этом сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Выпущено четыре снаряда калибра 122 мм», — говорится в сообщении.
07:55

Вооруженные силы Луганской народной республики (ЛНР) совместно с российскими войсками заняли плацдарм в Северодонецке, сообщил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко. 

«Отбили противника перед Северодонецком, непосредственно заняли плацдарм на территории города, откуда продолжают развивать успех», — сказал он. 

Вчера 23:35

Министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью французскому каналу TF1. Вот, что он сказал:

О спецоперации. «Мы не гонимся за внешними эффектами и не рассматриваем те или иные предпринимаемые нами действия на международной арене, как направленные на то, чтобы получить одобрение или достичь успеха <...>. Делаем то, что вынуждены делать».

«Наша военная операция была неизбежна. Мы долго пытались достучаться до Запада».

«К огромному сожалению, в том, что касается разжигания украинского национализма, неонацизма, Франция играет одну из инициативных ролей. Нам печально это видеть».

«Требуем только того, что было уже объявлено Президентом России В.В.Путиным с самого начала специальной военной операции, а именно — чтобы киевский режим перестал убивать мирных граждан в Донбассе».

«Да, гибнут люди. Но операция занимает такое время, прежде всего, потому что российские военные, участвующие в операции, имеют приказ категорически избегать нападений и ударов по гражданской инфраструктуре. Атакам подлежат только военные объекты, скопление техники и живой силы».

О самоопределении территорий Украины. «По остальным территориям, где живут люди, которые не хотят разрывать связи с Россией, решать будет население этих областей. Не думаю, что они будут счастливы вернуться во власть неонацистского режима, доказавшего свою полную русофобскую сущность. Решать должны сами люди».

О ДНР и ЛНР «Речь идет не об аннексии».

О санкциях. «Едва ли эти санкции будут сняты. По крайней мере, США не публично, но в контактах со своими союзниками, говорят, что, когда все это закончится, санкции все равно останутся. Речь идет не об Украине, которая выступает инструментом, «разменной монетой», а о сдерживании развития России».

«После этих всех событий, которые показали истинное намерение Запад по отношению к России, мы будем разговаривать несколько с иных позиций, и на веру обещания принимать уже не получится».

О Путине. «Президент Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления. Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания».

Вчера 21:41

Рамзан Кадыров считает, что для спасения Украины президенту Владимиру Зеленскому надо «протереть глаза, замыленные западной пропагандой, и покончить с нацизмом в своей стране».

Глава Чечни также предупредил, что как только «мы закончим в Донецке и Луганске», то сможем «передвигаться в сторону любого государства».

Вчера 21:19

Владимир Зеленский заявил, что уволил начальника Управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина за провалы в первые дни российской спецоперации. Он рассказал, что «приехал [в Харьковскую область], разобрался и уволил главу СБУ в области» за то, что тот «не работал на защиту города с первых дней», а «думал только о себе лично». Мотивы чиновника должны выяснить правоохранительные органы, указал Зеленский.

Вчера 20:12
Правительства Евросоюза в преддверии саммита стран ЕС не смогли достичь соглашения по нефтяному эмбарго в отношении России. Об этом Reuters сообщил чиновник ЕС. По его словам, обсуждения продолжатся завтра.
Вчера 19:32

Единство Евросоюза в отношении санкций против России «начинает рушиться» в преддверии саммита, на котором будут обсуждаться нефтяные эмбарго и планы по сокращению зависимости от российской энергетики. Об этом заявил глава минэкономики Германии Роберт Хабек.

Хабек призвал Германию выступить на саммите «в один голос», а не воздерживаться при голосовании из-за разногласий внутри правящей коалиции страны. К аналогичному единству он призвал и другие государства ЕС.

Вчера 18:37

Митрополит Киевский Онуфрий, глава Украинской православной церкви (УПЦ), на литургии в Киево-Печерской лавре помянул патриарха Московского и всея Руси Кирилла, но вслед за патриархами Антиохийском и Иерусалимском, и не не использовал принятую ранее формулировку «великого господина и отца нашего». Как отмечает «Православие и мир», такой способ поминания патриарха Кирилла принят для предстоятелей автокефальных церквей.

Вчера 17:51

В России никто из первых лиц никогда не говорил о желании захватить или оккупировать Киев, это стало бы проблемой из-за большой территории и населения города. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью Би-би-си. «Я не верю в то, что захватить или оккупировать Киев возможно. Это большой город», — сказал он.

29 марта Рамзан Кадыров сказал: «Я заявляю, что надо завершить начатое, не останавливаться. Надо зайти в Киев и забрать его. Если бы нас оставили возле Киева, то я больше чем уверен, что мы зашли бы в Киев и навели бы порядок».

Вчера 17:32

Польша в рамках военной помощи передала Украине 18 самоходных артиллерийских установок AHS Krab и обучила 100 солдат работе с этими гаубицами. Об этом со ссылкой на правительственные источники сообщает Польское радио. По данным издания, в настоящий момент у украинцев есть не менее 24 западных самоходных гаубиц.

AHS Krab — самоходная артиллерийская гаубица, находится на вооружении польской армии с 2008 года. Гусеничное шасси производится по южнокорейской лицензии, а пушка калибра 155 мм является модификацией британского орудия. Максимальная дальность стрельбы Krab — 40 км, скорострельность — шесть выстрелов в минуту.

Вчера 16:32

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Харьковскую область, где посетил передовые позиции военнослужащих. Он пообщался с военными, вручил им госнаграды и подарки. Президент Украины сообщил также, что в Харькове и области в результате боевых действий разрушены более 2,2 тыс. домов. «Все восстановим, отстроим, наполним жизнью», — пообещал он.

Минобороны России заявляло, что наносит удары только по военным объектам, а гражданской инфраструктуре и мирным жителям ничего не угрожает.

Вчера 15:32

Президент Турции Эрдоган сделал несколько заявлений:

  • Анонсировал телефонные разговоры «с Россией и с Украиной» в понедельник
  • Сказал, что его не устроили итоги переговоров с представителями делегаций Швеции и Финляндии о перспективах вступления этих стран в НАТО
  • Пообещал полностью истребить террористические формирования на севере Сирии и Ирака (таковыми в Турции считают курдские отряды), в своем стремлении страна «не остановится» не перед чем
Вчера 13:38

Рассуждая в интервью «Би-би-си» о том, может ли Россия применить тактическое ядерное оружие на Украине, посол Андрей Келин, исключив такую вероятность, заявил, что Россия решит ситуацию на Украине «посредством операции, проводимой ограниченными конвенциональными средствами».

«Возможно, вы заметили, что мы не наращиваем число наших войск там. Нам представляется, что их достаточно, чтобы разобраться с ситуацией», — сказал он.

Вчера 13:20

Кремль сообщил о телефонном разговоре Владимира Путина с президентом Сербии Александром Вучичем. Они «условились», что Россия будет бесперебойно поставлять газ в Сербию.

Президенты обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества, обсудили ситуацию на Украине и в Косово, независимость которого обе страны не признают.

Вчера 12:51

Назначенный в апреле замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что вопрос присоединения региона к России будет зависеть от хода боевых действий на Украине и решение об этом, вероятно, примут «к следующему году». Стремоусов допустил, что процесс может включать в себя референдум. При этом в начале мая он говорил, что «никаких референдумов» не будет, обвиняя украинскую сторону в том, что она «вбрасывает фейки» о намерении Москвы запустить голосование о создании Херсонской народной республики.

«Мы объявим позже, когда планируется какое-то голосование или плебисцит, но это будет не сегодня и не завтра, потому что наша первая задача — навести порядок в Херсонской области», — сказал Стремоусов. На вопрос о сроках возможного вхождения региона в состав России он заявил, что «к осени этого не произойдет».

Вчера 12:30

Россия может воспользоваться вопросом о функционировании единственного оставшегося в Сирии гуманитарного коридора на контрольно-пропускном пункте «Баб Аль-Хава» на границе с Турцией в качестве разменной монеты в противостоянии с Западом, пишет The New York Times со ссылкой на иностранных дипломатов. Закрытие этого коридора заставит тысячи сирийцев бежать из страны, что лишь усугубит кризис с беженцами в Европе и на Ближнем Востоке, указывает издание. В Совете Безопасности ООН в июле должно состояться очередное голосование по вопросу о функционировании коридора через «Баб Аль-Хава».

По словам трех иностранных дипломатов, Россия послала «расплывчатые сигналы» о том, что может попытаться использовать голосование в СБ ООН, чтобы добиться уступок в «противостоянии вокруг Украины», в том числе по санкциям. Собеседники газеты не стали вдаваться в подробности.

Вчера 11:57

Сводка Минобороны России:

  • ВКС уничтожили арсенал ВСУ на складе одного из предприятий в Кривом Роге Днепропетровской области.
  • Ракетами воздушного базирования уничтожены украинские пусковая установка ракетного комплекса «Оса» в ДНР, РЛС в Харьковской области, склады в ДНР, ЛНР и Харьковской области.
  • Авиация нанесла удары по двум пунктам управления и 53 районам с живой силой и техников ВСУ. Потери украинской стороны в Москве оценили в 300 человек и 50 единиц техники.
  • Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Днепропетровской области. В ней же, а также в Харьковской области и в ДНР уничтожены четыре беспилотника. В Харьковской области также перехватили украинский «Смерч».

Video

Вчера 10:13

Минобороны России показало видео уничтожения опорного пункта и бронированной техники ВСУ вертолетами Ка-52. Летчики армейской авиации нанесли удар ракетами с дистанции пяти километров по укрепленным пунктам подразделений ВСУ, сообщили в ведомстве. На записи видно, как «Аллигаторы» бьют по двум украинским танкам, также демонстрируется стрельба неуправляемыми ракетами с кабрирования для увеличения дальности их применения.

Video


 
Вчера 10:11

Ограничение полетов в 11 российских аэропортов опять продлено, теперь до 6 июня. Это воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Вчера 09:48
Боевых действий на Украине можно было избежать, если бы президент страны Владимир Зеленский пообещал отказаться от стремления в НАТО или предоставить особый статус республикам Донбасса, заявил бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью The Economist.

«[Можно было избежать эскалации конфликта], если бы Зеленского можно было заставить пообещать, что его страна не вступит в НАТО, или заставить предоставить высокую степень автономии двум анклавам на востоке. Я понимаю, что это было бы трудно сделать — возможно, американский лидер смог бы это сделать. Но, конечно, [Зеленский] отказался бы», — считает Абэ.
Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
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