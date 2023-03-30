Армения приняла участие в саммите «За демократию» в США, однако отказалась согласовать пункт в итоговой декларации мероприятия, посвященный Украине.

«Саммит за демократию» проходит в США с 28 по 30 марта, в нем участвуют 120 лидеров государств. Страны-участницы саммита осудили «гуманитарные последствия» российской спецоперации на Украине.

«Мы требуем, чтобы Россия немедленно, полностью и без условий вывела все свои силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ, и призываем к прекращению боевых действий», — говорится в тексте итоговой декларации саммита. Также она призывает к привлечению ответственности за нарушения международного права.

Однако документ поддержали не все участники – из 120 стран его подписали 73. Армения оказалась в числе тех, кто воздержался от принятия пункта документа об Украине. Так же поступили Индия и Мексика.