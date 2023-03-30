Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 400-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Армения приняла участие в саммите «За демократию» в США, однако отказалась согласовать пункт в итоговой декларации мероприятия, посвященный Украине.
«Саммит за демократию» проходит в США с 28 по 30 марта, в нем участвуют 120 лидеров государств. Страны-участницы саммита осудили «гуманитарные последствия» российской спецоперации на Украине.
«Мы требуем, чтобы Россия немедленно, полностью и без условий вывела все свои силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ, и призываем к прекращению боевых действий», — говорится в тексте итоговой декларации саммита. Также она призывает к привлечению ответственности за нарушения международного права.
Однако документ поддержали не все участники – из 120 стран его подписали 73. Армения оказалась в числе тех, кто воздержался от принятия пункта документа об Украине. Так же поступили Индия и Мексика.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова пообещала выяснить, почему медики, уехавшие работать в прифронтовую зону по договору с Минобороны потеряли в зарплате. Об этом она заявила в интервью «РИА Новости».
«Буквально недавно я получила очень важное обращение, что медицинские работники, которые заключили соглашение с министерством обороны и уехали работать в прифронтовую зону, потеряли в зарплате. Я в этом буду сегодня разбираться вместе с Минобороны, с правительством», — сообщила омбудсмен.
6 марта вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила в своем телеграм-канале, что «поступает информация» о невыплате медработникам из ДНР положенных дополнительных средств. Она уточнила, что этот вопрос обсуждается с Минздравом и Минобороны, соответствующее обращение было направлено в прокуратуру.
Российские военные добились «частичного успеха» при штурмовых действиях в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ за 29 марта.
«[ВС России] продолжают штурмовые действия города Бахмут, имеют частичный успех», — сообщил украинский Генштаб.
Прямая бюджетная помощь правительству Украины составляет только 20% от всего финансирования в размере $113 млрд, выделенного США для поддержки Киева, заявил председатель комитета Палаты представителей Конгресса по иностранным делам Майкл Маккол. Около 60% из общей суммы в $113 млрд, выделенной на поддержку Украины, идут на финансирование американских военных, персонала и модернизацию арсенала США, заявил он.
Мир находится «в разгаре драматических потрясений», заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Стенограмма его обращения к участникам организованного США «саммита за демократию» опубликована на сайте международной организации. «Технологии меняют жизнь, какой мы ее знаем; тектонические плиты геополитики сдвигаются, и с глобальными угрозами не может справиться какое-либо одно государство или одна организация самостоятельно», — сказал Гутерриш.
По его словам, именно демократические страны могут создать возможности для кардинальных перемен, «не прибегая к кровопролитию и насилию», они способны к самосовершенствованию.
Глава Минобороны Резников опроверг информацию о передаче Украине французских истребителей Mirage 2000.
«Сегодня у ВСУ есть истребитель МиГ-29, который может «видеть» радаром на 60 км, поражать воздушные цели на 30 км. Враг на Су-35 «видит» более чем на 200 км, может поражать воздушные цели на расстоянии более 140 км. У Mirage 2000 такие же показатели, как у МиГ-29. Мы с удовольствием будем иметь любые авиаплатформы, но основной боевой самолет должен быть более современным», — отметил Резников (цитата по «Униан»).
Генсек ООН Антониу Гутерриш готов встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым во время поездки последнего в Нью-Йорк в апреле. Об этом сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.
«Если он [Лавров] приедет в Нью-Йорк и будет запрос на встречу, конечно, генеральный секретарь встретится с ним», — сказал Дюжаррик. По его словам, Гутерриш будет «говорить со всеми, с кем ему нужно говорить, чтобы делать свою работу».
Комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки изучает возможность рассылки повесток в военкоматы через мессенджеры. Об этом заявил член комитета Федор Вениславский, слова которого приводит NV.ua.
«Мы рассматриваем <…> вопросы усовершенствования законодательных оснований, чтобы территориальные центры комплектования и социальной поддержки могли менее конфликтно вручать повестки. Рассматриваем возможность [отправлять повестки в мессенджеры] <…> устранить бюрократические процедуры и заставить военнообязанных встать на учет, как этого требует Конституция», — сказал Вениславский.
По словам депутата, из-за боевых действий многие призывного возраста мужчины переехали в другие украинские города, и их сложно мобилизовать, так как они находятся не по месту регистрации и не встали на учет по новому месту жительства.
С российского экспортного рынка намерен уйти один из крупнейших западных зерновых трейдеров — Viterra, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По их данным, Viterra собирается объявить о своем решении в ближайшее время. Пока компания отгружает зерно и изучает, как поступить со своими российскими активами.
Ранее стало известно, что с июля экспорт приостановит другой крупный мировой поставщик зерна — Cargill.
Кадры местных жителей с места падения беспилотника в Симферопольском районе.
Танки Leopard, часть которых Украина уже получила от своих западных партнеров, могут быть использованы в ходе контрнаступления в апреле-мае, сообщил украинский министр обороны Алексей Резников.
«Вы увидите их в контратаке по решению нашего Генштаба. Она уже планируется по нескольким направлениям. Это зависит от того, какой [будет] самый подходящий момент, как они решат. <...> Думаю, мы сможем увидеть их в апреле-мае», — сказал министр. Сроки начала контрнаступления зависят от погоды: земля весной влажная, по ней пройдут только гусеничные машины, пояснил Резников.
Денис Пушилин ранее заявил, что Запад подталкивает Украину к началу контрнаступления, чтобы оправдать вливание средств в вооружения для нее. Кремль отмечал, что поставки танков и другой новой техники «не способны изменить ситуацию на месте», но доставят «больше бед государству Украина».
ВСУ тратят от 4 до 7 тыс. снарядов в день, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью эстонскому порталу ERR.
При этом он выразил уверенность, что расход боеприпасов у российской стороны значительно выше.
Резников отметил, что запасы снарядов у Украины меньше, чем у России, и потому приходится применять их более экономно. Но при этом ВСУ, по его словам, используют более точные пушки натовского калибра 155 мм, что значительно сокращает расход.
«Это не война между маленькой советской армией и большей советской армией. Это две разные армии», — сказал министр обороны Украины.
В Симферопольском районе сбит БПЛА, он упал в поле, жертв и разрушений нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Секретарь украинского СНБО Алексей Данилов заявил в Twitter, что на вооружении у ВСУ есть тысячи дронов, в том числе ударные беспилотники, способные преодолевать 3 тыс. км.
Свой пост чиновник сопроводил фотографией самолета Матиаса Руста с Красной площади.
«Украинский рой имени Матиаса Руста» — десятки моделей, тысячи дронов. Ударные БПЛА на вооружении ВСУ дальностью полета более 3000 км», — написал Данилов.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Черемошное Белгородского района.
«По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение электроснабжения в нескольких населенных пунктах региона», — написал он в телеграм-канале.
Владимир Путин назначил главу правительства ДНР Виталия Хоценко врио губернатора Омской области (вместо Александра Буркова).
Хоценко возглавлял правительство ДНР с 8 июня 2022 года. До этого он занимал пост главы департамента промышленной политики Минпромторга России, является выпускником «школы губернаторов».