Блэкаут в Ивано-Франковске может длиться и несколько недель, предупредил жителей мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он призвал готовиться к худшему сценарию.

«Что касается водоснабжения, в случае отключения электроэнергии вода в многоквартирных домах сможет подаваться только до 2-3-го этажей. Поэтому в городе откроют пожарные гидранты и воду можно будет набирать», — добавил он.