Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 279-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Блэкаут в Ивано-Франковске может длиться и несколько недель, предупредил жителей мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он призвал готовиться к худшему сценарию.
«Что касается водоснабжения, в случае отключения электроэнергии вода в многоквартирных домах сможет подаваться только до 2-3-го этажей. Поэтому в городе откроют пожарные гидранты и воду можно будет набирать», — добавил он.
Страны НАТО должны в срочном порядке увеличить производство вооружений, а также нарастить инвестиции в оборонную промышленность, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью европейскому изданию Politico.
«Пока мы сражаемся в сегодняшних битвах, мы должны подумать о том, как будем сражаться в битвах завтрашних», — сказал Кулеба в преддверии встречи глав МИД стран НАТО, которые соберутся во вторник на двухдневное заседание в Бухаресте, чтобы обсудить усиление поддержки Украины.
Главы МИД Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии обязались поддержать Украину в восстановлении ее энергетической инфраструктуры.
«Мы обязуемся оказывать дальнейшую гуманитарную помощь и поддерживать усилия Украины по подготовке к зиме, в частности, по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины», — говорится в тексте совместного заявления, принятом главами МИД семи европейских стран и Украины по итогам встречи в Киеве.
Великобритания считает, что страны НАТО должны продолжать оказывать военную помощь Украине.
«Мы едины в долгосрочной цели по поддержке Украины и дальнейшему усилению НАТО как оборонительного альянса», — сказал глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.
США не принуждают Украину к переговорам с Россией и приветствуют заявления Владимира Зеленского о готовности к «справедливому миру», сказал журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
«США всегда очень и очень ясно давали понять, что мы не оказываем никакого давления на украинцев, чтобы вовлечь их в переговоры. Мы очень приветствуем заявления, которые делал президент Зеленский о своей открытости справедливому миру», — заявил он на брифинге в преддверии визита в США президента Франции Эммануэля Макрона.
Чиновник дал понять, что украинская проблематика будет в центре повестки переговоров Макрона с американским руководством.
Некоторые государства прямо отказались от сотрудничества с Украиной по вооружениям в нужном объеме, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в интервью Politico.
«Мы также должны признать один факт: в мире есть страны, которые имеют то, что нужно Украине, но не собираются продавать это в достаточном количестве по политическим причинам», — рассказал министр.
По его словам, у дипломатов есть риск попасть в зависимость от «капризов третьих стран», имеющих нужное вооружение на складах, тратя месяцы на их убеждение — но этого допустить нельзя.
«Главная» новогодняя елка Украины не будет украшена праздничной иллюминацией для уменьшения нагрузки на энергосистему страны, сообщила обслуживающая город энергетическая компания Yasno. «Сегодня была поставлена точка в спорах по главной елке страны. Не знаем как вы, но мы рады, что она будет, и что принято решение об отсутствии иллюминации на ней. Это означает, что удастся уменьшить дополнительную нагрузку на сеть, а значит, и снизить необходимость отключений электроэнергии», — говорится в сообщении компании.
В ООН сообщили о планирующемся выходе из порта в Нидерландах судна с грузом российских удобрений. «Мы ожидаем, что это произойдет примерно в следующие 48 часов. Как только это произойдет, мы сообщим», — сказал на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
В Одессе 29 ноября не будет работать городской общественный электротранспорт, сообщается в телеграм-канале городской администрации. «В целях сбережения электрической энергии завтра общественный электротранспорт Одессы не будет работать», — говорится в сообщении.
Вашингтон не давит на Киев в вопросе о проведении переговоров с Москвой и не ставит сроков, во время телефонного брифинга постпред США при НАТО Джулиан Смит, передает «Укринформ».
По словам дипломата, Владимир Зеленский должен сам определять, когда и при каких условиях он будет готов к диалогу с Россией.
В рядах Вооруженных сил Украины насчитывается 59 786 женщин, сообщил министр обороны Алексей Резников, которого цитирует «Униан». По его словам, 41 тыс. женщин занимают в ВСУ военные должности, а 18 тыс. — гражданские. Около 5 тыс. находятся на передовой.
За время боевых действий погибла 101 женщина-военнослужащая, еще 50 числятся пропавшими без вести, сказал Резников.
Украина начала отопительный сезон — запущено 99,7% котельных, сообщает УНН со ссылкой на «Нафтогаз».
Как заверяют в компании, отоплением обеспечено 99,6% жилых домов, 97,9% садов, 98,9% школ и 99,9% учреждений здравоохранения.
«Энергетическая компания Украины» (на 100% принадлежит государству) начала тестирование импорта электроэнергии из Европы, рассказал в интервью «Укринформ» глава компании Виталий Бутенко.
«Мы действительно начали тестирование импорта электроэнергии из Европы. <...> Мы также планируем сделать еще один тест из Румынии (потому что предыдущие были из Словакии), для того чтобы убедиться, что технически на сегодняшний день импорт возможен», — сказал он.
Мария Захарова оценила слова папы римского Франциска о чеченцах и бурятах, сочтя их уже не просто «русофобией», а «извращением».
«Это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня. Вспомните, в девяностые годы — начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины», — отметила Захарова.
Ранее Франциск в интервью иезуитскому журналу America Magazin назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине».
Ценовой потолок для российской нефти, который сейчас обсуждают европейские страны, может оказаться бессмысленным. Большинство стран ЕС предлагают ограничить продажу нефти из России по цене выше $65–70 за баррель. Но российская Urals в последнее время и так торгуется ниже этого уровня — 27 ноября она стоила $51,96 за баррель.
Польша и страны Балтии настаивают на том, что «потолок» нужно опустить еще ниже — до $30 за баррель.
«Как только будет отчет, что «да, оно работает, и нам удобно и легко», мы приказом утверждаем этот стандарт и с этого момента будем заказывать уже официально эти системы защиты», — сказал Резников (цитата по «Укринформу»).