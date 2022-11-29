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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 279-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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07:54

Блэкаут в Ивано-Франковске может длиться и несколько недель, предупредил жителей мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он призвал готовиться к худшему сценарию.

«Что касается водоснабжения, в случае отключения электроэнергии вода в многоквартирных домах сможет подаваться только до 2-3-го этажей. Поэтому в городе откроют пожарные гидранты и воду можно будет набирать», — добавил он.

07:39

Страны НАТО должны в срочном порядке увеличить производство вооружений, а также нарастить инвестиции в оборонную промышленность, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью европейскому изданию Politico.

«Пока мы сражаемся в сегодняшних битвах, мы должны подумать о том, как будем сражаться в битвах завтрашних», — сказал Кулеба в преддверии встречи глав МИД стран НАТО, которые соберутся во вторник на двухдневное заседание в Бухаресте, чтобы обсудить усиление поддержки Украины.

07:36

Главы МИД Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии обязались поддержать Украину в восстановлении ее энергетической инфраструктуры.

«Мы обязуемся оказывать дальнейшую гуманитарную помощь и поддерживать усилия Украины по подготовке к зиме, в частности, по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины», — говорится в тексте совместного заявления, принятом главами МИД семи европейских стран и Украины по итогам встречи в Киеве.

07:32

Великобритания считает, что страны НАТО должны продолжать оказывать военную помощь Украине.

«Мы едины в долгосрочной цели по поддержке Украины и дальнейшему усилению НАТО как оборонительного альянса», — сказал глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.

07:25

США не принуждают Украину к переговорам с Россией и приветствуют заявления Владимира Зеленского о готовности к «справедливому миру», сказал журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

«США всегда очень и очень ясно давали понять, что мы не оказываем никакого давления на украинцев, чтобы вовлечь их в переговоры. Мы очень приветствуем заявления, которые делал президент Зеленский о своей открытости справедливому миру», — заявил он на брифинге в преддверии визита в США президента Франции Эммануэля Макрона.

Чиновник дал понять, что украинская проблематика будет в центре повестки переговоров Макрона с американским руководством.

07:14

Некоторые государства прямо отказались от сотрудничества с Украиной по вооружениям в нужном объеме, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в интервью Politico.

«Мы также должны признать один факт: в мире есть страны, которые имеют то, что нужно Украине, но не собираются продавать это в достаточном количестве по политическим причинам», — рассказал министр.

По его словам, у дипломатов есть риск попасть в зависимость от «капризов третьих стран», имеющих нужное вооружение на складах, тратя месяцы на их убеждение — но этого допустить нельзя.

Вчера 21:59

«Главная» новогодняя елка Украины не будет украшена праздничной иллюминацией для уменьшения нагрузки на энергосистему страны, сообщила обслуживающая город энергетическая компания Yasno. «Сегодня была поставлена точка в спорах по главной елке страны. Не знаем как вы, но мы рады, что она будет, и что принято решение об отсутствии иллюминации на ней. Это означает, что удастся уменьшить дополнительную нагрузку на сеть, а значит, и снизить необходимость отключений электроэнергии», — говорится в сообщении компании.

Вчера 21:41

В ООН сообщили о планирующемся выходе из порта в Нидерландах судна с грузом российских удобрений. «Мы ожидаем, что это произойдет примерно в следующие 48 часов. Как только это произойдет, мы сообщим», — сказал на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Вчера 21:22

В Одессе 29 ноября не будет работать городской общественный электротранспорт, сообщается в телеграм-канале городской администрации. «В целях сбережения электрической энергии завтра общественный электротранспорт Одессы не будет работать», — говорится в сообщении.

Вчера 20:58

Вашингтон не давит на Киев в вопросе о проведении переговоров с Москвой и не ставит сроков, во время телефонного брифинга постпред США при НАТО Джулиан Смит, передает «Укринформ».

По словам дипломата, Владимир Зеленский должен сам определять, когда и при каких условиях он будет готов к диалогу с Россией.

Вчера 20:40

В рядах Вооруженных сил Украины насчитывается 59 786 женщин, сообщил министр обороны Алексей Резников, которого цитирует «Униан». По его словам, 41 тыс. женщин занимают в ВСУ военные должности, а 18 тыс. — гражданские. Около 5 тыс. находятся на передовой.

За время боевых действий погибла 101 женщина-военнослужащая, еще 50 числятся пропавшими без вести, сказал Резников.

Вчера 20:31
И Швеции, и Финляндии еще нужно предпринять серию мер для выполнения подписанного с Анкарой меморандума по борьбе с терроризмом, который является условием для одобрения Турцией их членства в НАТО, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Вчера 20:01

Украина начала отопительный сезон — запущено 99,7% котельных, сообщает УНН со ссылкой на «Нафтогаз».

Как заверяют в компании, отоплением обеспечено 99,6% жилых домов, 97,9% садов, 98,9% школ и 99,9% учреждений здравоохранения.

Вчера 19:19

«Энергетическая компания Украины» (на 100% принадлежит государству) начала тестирование импорта электроэнергии из Европы, рассказал в интервью «Укринформ» глава компании Виталий Бутенко.

«Мы действительно начали тестирование импорта электроэнергии из Европы. <...> Мы также планируем сделать еще один тест из Румынии (потому что предыдущие были из Словакии), для того чтобы убедиться, что технически на сегодняшний день импорт возможен», — сказал он.
 

Вчера 18:59

Мария Захарова оценила слова папы римского Франциска о чеченцах и бурятах, сочтя их уже не просто «русофобией», а «извращением».

«Это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня. Вспомните, в девяностые годы — начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины», — отметила Захарова.

Ранее Франциск в интервью иезуитскому журналу America Magazin назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине».

Вчера 18:25
Центр города Ровно обесточен, передает УНН.
Вчера 18:22

Ценовой потолок для российской нефти, который сейчас обсуждают европейские страны, может оказаться бессмысленным. Большинство стран ЕС предлагают ограничить продажу нефти из России по цене выше $65–70 за баррель. Но российская Urals в последнее время и так торгуется ниже этого уровня — 27 ноября она стоила $51,96 за баррель.

Польша и страны Балтии настаивают на том, что «потолок» нужно опустить еще ниже — до $30 за баррель.

Вчера 18:04
Специальные модели бронежилетов и шлемов для женщин уже проходят испытания на Украине, сообщил во время Украинского женского конгресса министр обороны Алексей Резников.

«Как только будет отчет, что «да, оно работает, и нам удобно и легко», мы приказом утверждаем этот стандарт и с этого момента будем заказывать уже официально эти системы защиты», — сказал Резников (цитата по «Укринформу»).

Вчера 17:45
Вчера 17:18
Более 700 украинских спецназовцев, обученных форсировать Днепр, находятся на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».
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