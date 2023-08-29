Bild опубликовал содержание беседы Олафа Шольца и Эмманюэля Макрона, в которой они обсуждали переговоры канцлера с Владимиром Путиным. Точная датировка разговора отсутствует, но в беседе Шольц упомянул звонок президенту России 4 марта 2022 года.

По словам канцлера, Путин рассказывал ему по телефону «о демилитаризации и денацификации», а также просил признать Крым частью России и независимость ДНР и ЛНР.

Шольц также сказал, что спросил Путина о возможности встречи в четырехстороннем формате. Тот, по словам немецкого канцлера, в ответ выразил готовность встретиться втроем, без Владимира Зеленского, а также без какого-либо прекращения огня.

«Что-то удручает меня больше, чем переговоры: он [Путин] совсем не жалуется на санкции. Я не знаю, было ли так в разговоре с тобой. Но он вообще не упомянул о санкциях», — сказал Шольц. Макрон подтвердил, что в разговоре с ним российский президент также не говорил об этом.

Путин ранее говорил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, а санкции называл бездумными.