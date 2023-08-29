Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 552-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Аэродромы Подмосковья стали передавать силовикам планы полетов на фоне массовых сообщений о беспилотниках, а пилоты летают «по елкам» из-за работы глушилок GPS.
С какими ограничениями сталкивается малая авиация из-за дронов — читайте в материале РБК.
Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыли. «Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
В Омской области задержали агента украинских спецслужб, сообщила ТАСС представитель регионального управления ФСБ Ирина Руснак.
По ее словам, задержанный — приверженец «неонацистской идеологии». Кураторы ставили ему задачи «по повреждению и уничтожению объектов критической инфраструктуры и разведке в окружении военных частей Минобороны России».
Мужчина признал вину. Против него завели дело о госизмене, также задержанному вменяется участие в деятельности террористической организации и диверсия.
Посольство США не получало от властей России повесток о вызове на допрос двух сотрудников, сообщили РБК в дипмиссии.
Двух сотрудников посольства хотят допросить по делу бывшего работника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова. Его задержали по обвинению в «сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством».
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся 4 сентября в Сочи, сообщил Habertürk. По данным Hürriyet, они могут обсудить новую формулу зерновой сделки, которую готовит Анкара.
ФСБ сообщила о задержании жителя Калужской области, который собирался выехать на Украину и участвовать в боях в составе нацбатальона «Азов» (признан в России террористическим и запрещен).
По информации спецслужбы, мужчина также готовил теракт в регионе по заданию «представителей украинского военизированного формирования», с которыми установил связь. В тайнике у задержанного нашли компоненты и составные части самодельного взрывного устройства.
Против мужчины возбудили дело по статьям о приготовлении к госизмене в форме перехода на сторону противника, о приготовлении к совершению теракта, участии в деятельности террористической организации и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.
Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Майкла Наки (признан иноагентом) и основателя Conflict Intelligence Team (признана Генпрокуратурой нежелательной в России) Руслана Левиева (настоящая фамилия — Карпук; признан иноагентом) к 11 годам по делу о распространении фейков о российской армии.
Главное за ночь:
- В Белгородской области сбили два украинских беспилотника. Первая попытка атаки была около 21:00, вторая — в районе 23:00 мск. Дроны были уничтожены средствами ПВО, сообщило Минобороны. Утром еще два беспилотника самолетного типа сбили над Тульской областью.
- Российские военные имеют некоторые успехи под Купянском, признал глава Минобороны Украины Алексей Резников. Москва сообщает о продвижении на этом направлении с начала августа. По словам Резникова, для украинских сил ситуация на этом направлении «сложная, но контролируемая». Министр назвал действия российских войск «логичным ходом», чтобы ВСУ перебросили свои силы с южных и восточных направлений.
- Страны — партнеры Украины поддерживают удары Киева по Крыму, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. В свою очередь замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что если это действительно так, «то это прямое юридически значимое доказательство соучастия Запада в войне против России». Это даст Москве возможность действовать в рамках jus ad bellum (право войны) «против всех и каждого в странах НАТО», написал он.
Российские военные заметили над юго-западной частью акватории Черного моря беспилотники ВВС США MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk, которые вели воздушную разведку в районе Крыма. Дроны летели в направлении государственной границы, сообщило Минобороны.
Чтобы пресечь возможное нарушение границы и противодействовать ведению радиотехнической разведки, в воздух были подняты два российских истребителя. После этого дроны изменили маршрут и покинули районы ведение воздушной разведки, говорится в сообщении ведомства.
Под обстрел со стороны Украины попало село Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, никто не пострадал. Осколками снарядов посекло фасады и выбило окна в трех частных домовладениях, один снаряд попал в сарай и повредил крышу.
Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев предупредил, что в районе Камышовой и Стрелецкой бухт и мыса Херсонес вечером пройдут тренировки противоподводно-диверсионного обеспечения. «В городе все спокойно», — написал он в Telegram.
Bild опубликовал содержание беседы Олафа Шольца и Эмманюэля Макрона, в которой они обсуждали переговоры канцлера с Владимиром Путиным. Точная датировка разговора отсутствует, но в беседе Шольц упомянул звонок президенту России 4 марта 2022 года.
По словам канцлера, Путин рассказывал ему по телефону «о демилитаризации и денацификации», а также просил признать Крым частью России и независимость ДНР и ЛНР.
Шольц также сказал, что спросил Путина о возможности встречи в четырехстороннем формате. Тот, по словам немецкого канцлера, в ответ выразил готовность встретиться втроем, без Владимира Зеленского, а также без какого-либо прекращения огня.
«Что-то удручает меня больше, чем переговоры: он [Путин] совсем не жалуется на санкции. Я не знаю, было ли так в разговоре с тобой. Но он вообще не упомянул о санкциях», — сказал Шольц. Макрон подтвердил, что в разговоре с ним российский президент также не говорил об этом.
Путин ранее говорил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, а санкции называл бездумными.
Польша, Латвия, Литва, которые граничат с Белоруссией, а также Эстония потребовали вывода из страны бойцов ЧВК «Вагнер». Главы МВД этих стран выпустили совместное заявление.
Польский министр Мариуш Каминский отметил, что в Белоруссии сосредоточены несколько тысяч «вагнеровцев», это «в высшей степени опасная, представляющая вполне реальную угрозу безопасности» для всего региона группа.
Варшава ожидает «возможных инцидентов, в том числе вооруженного характера с участием членов этой группы». Власти пообещали «молниеносную» реакцию, один из вариантов которой — полное закрытие пограничных пунктов.
Прокуратура запросила 13 лет лишения свободы для журналиста Майкла Наки и расследователя Руслана Левиева (Карпука, оба признаны Минюстом иноагентами) по делу о фейках об армии.
Они находятся за пределами России. Дело завели весной 2022 года.
Реджеп Тайип Эрдоган может приехать в Россию на встречу с Владимиром Путиным 8 сентября для обсуждения зерновой сделки, сообщили источники Bloomberg.
В Крыму завели уголовное дело против жителя Бахчисарая, помочившегося на символы Z и V.
Дело возбудили по статье о вандализме (ч. 2 ст. 214 УК, лишение свободы на срок до трех лет). Мужчину задержали после публикации видео в телеграм-канале. Он признал вину.
МВД Крыма также опубликовало видео c его извинениями.
В законодательной базе Госдумы зарегистрированы поправки в закон «О гражданстве». Они предполагают, что граждане иностранных государств, которые приобрели гражданство России, будут лишаться его при уклонении от мобилизации или при нарушении сроков постановки на воинский учет.
В Москве в ближайшее время пройдут переговоры главы российского МИДа Сергея Лаврова с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
Фидан 25 августа посещал Киев.
Украина получит от США гарантии безопасности по израильской модели, заявил Владимир Зеленский.
«У нас определенно будет именно такая модель, израильская, та, где есть и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы, и так далее», — сказал президент. Израиль не входит в НАТО, поэтому участники блока не обязаны оказывать ему помощь в случае нападения, как предписывает ст. 5 Вашингтонского договора. Однако страна десятилетиями была основным партнером США на Ближнем Востоке и крупнейшим получателем американской военной (и не только) помощи.
Владимир Путин называл нейтральный статус Украины принципиальным для России.