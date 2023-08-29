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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 552-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
11:27

Аэродромы Подмосковья стали передавать силовикам планы полетов на фоне массовых сообщений о беспилотниках, а пилоты летают «по елкам» из-за работы глушилок GPS.

С какими ограничениями сталкивается малая авиация из-за дронов — читайте в материале РБК.

11:17

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыли. «Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.

10:53

В Омской области задержали агента украинских спецслужб, сообщила ТАСС представитель регионального управления ФСБ Ирина Руснак.

По ее словам, задержанный — приверженец «неонацистской идеологии». Кураторы ставили ему задачи «по повреждению и уничтожению объектов критической инфраструктуры и разведке в окружении военных частей Минобороны России».

Мужчина признал вину. Против него завели дело о госизмене, также задержанному вменяется участие в деятельности террористической организации и диверсия.

10:51

Посольство США не получало от властей России повесток о вызове на допрос двух сотрудников, сообщили РБК в дипмиссии.

Двух сотрудников посольства хотят допросить по делу бывшего работника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова. Его задержали по обвинению в «сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством».

10:39

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся 4 сентября в Сочи, сообщил Habertürk. По данным Hürriyet, они могут обсудить новую формулу зерновой сделки, которую готовит Анкара.
 

10:19

ФСБ сообщила о задержании жителя Калужской области, который собирался выехать на Украину и участвовать в боях в составе нацбатальона «Азов» (признан в России террористическим и запрещен).

По информации спецслужбы, мужчина также готовил теракт в регионе по заданию «представителей украинского военизированного формирования», с которыми установил связь. В тайнике у задержанного нашли компоненты и составные части самодельного взрывного устройства.

Против мужчины возбудили дело по статьям о приготовлении к госизмене в форме перехода на сторону противника, о приготовлении к совершению теракта, участии в деятельности террористической организации и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

10:17

Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Майкла Наки (признан иноагентом) и основателя Conflict Intelligence Team (признана Генпрокуратурой нежелательной в России) Руслана Левиева (настоящая фамилия — Карпук; признан иноагентом) к 11 годам по делу о распространении фейков о российской армии.

10:07

Главное за ночь:

  • В Белгородской области сбили два украинских беспилотника. Первая попытка атаки была около 21:00, вторая — в районе 23:00 мск. Дроны были уничтожены средствами ПВО, сообщило Минобороны. Утром еще два беспилотника самолетного типа сбили над Тульской областью.
  • Российские военные имеют некоторые успехи под Купянском, признал глава Минобороны Украины Алексей Резников. Москва сообщает о продвижении на этом направлении с начала августа. По словам Резникова, для украинских сил ситуация на этом направлении «сложная, но контролируемая». Министр назвал действия российских войск «логичным ходом», чтобы ВСУ перебросили свои силы с южных и восточных направлений.
  • Страны — партнеры Украины поддерживают удары Киева по Крыму, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. В свою очередь замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что если это действительно так, «то это прямое юридически значимое доказательство соучастия Запада в войне против России». Это даст Москве возможность действовать в рамках jus ad bellum (право войны) «против всех и каждого в странах НАТО», написал он.
Вчера 20:17

Российские военные заметили над юго-западной частью акватории Черного моря беспилотники ВВС США MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk, которые вели воздушную разведку в районе Крыма. Дроны летели в направлении государственной границы, сообщило Минобороны.

Чтобы пресечь возможное нарушение границы и противодействовать ведению радиотехнической разведки, в воздух были подняты два российских истребителя. После этого дроны изменили маршрут и покинули районы ведение воздушной разведки, говорится в сообщении ведомства.

Вчера 19:39

Под обстрел со стороны Украины попало село Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, никто не пострадал. Осколками снарядов посекло фасады и выбило окна в трех частных домовладениях, один снаряд попал в сарай и повредил крышу.

Вчера 19:09

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев предупредил, что в районе Камышовой и Стрелецкой бухт и мыса Херсонес вечером пройдут тренировки противоподводно-диверсионного обеспечения. «В городе все спокойно», — написал он в Telegram.

Вчера 17:54

Bild опубликовал содержание беседы Олафа Шольца и Эмманюэля Макрона, в которой они обсуждали переговоры канцлера с Владимиром Путиным. Точная датировка разговора отсутствует, но в беседе Шольц упомянул звонок президенту России 4 марта 2022 года.

По словам канцлера, Путин рассказывал ему по телефону «о демилитаризации и денацификации», а также просил признать Крым частью России и независимость ДНР и ЛНР.

Шольц также сказал, что спросил Путина о возможности встречи в четырехстороннем формате. Тот, по словам немецкого канцлера, в ответ выразил готовность встретиться втроем, без Владимира Зеленского, а также без какого-либо прекращения огня.

«Что-то удручает меня больше, чем переговоры: он [Путин] совсем не жалуется на санкции. Я не знаю, было ли так в разговоре с тобой. Но он вообще не упомянул о санкциях», — сказал Шольц. Макрон подтвердил, что в разговоре с ним российский президент также не говорил об этом.

Путин ранее говорил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, а санкции называл бездумными.

Вчера 17:34

Вчера 17:08

Польша, Латвия, Литва, которые граничат с Белоруссией, а также Эстония потребовали вывода из страны бойцов ЧВК «Вагнер». Главы МВД этих стран выпустили совместное заявление.

Польский министр Мариуш Каминский отметил, что в Белоруссии сосредоточены несколько тысяч «вагнеровцев», это «в высшей степени опасная, представляющая вполне реальную угрозу безопасности» для всего региона группа.

Варшава ожидает «возможных инцидентов, в том числе вооруженного характера с участием членов этой группы». Власти пообещали «молниеносную» реакцию, один из вариантов которой — полное закрытие пограничных пунктов.

Вчера 16:39

Прокуратура запросила 13 лет лишения свободы для журналиста Майкла Наки и расследователя Руслана Левиева (Карпука, оба признаны Минюстом иноагентами) по делу о фейках об армии.

Они находятся за пределами России. Дело завели весной 2022 года.

Вчера 16:02

Реджеп Тайип Эрдоган может приехать в Россию на встречу с Владимиром Путиным 8 сентября для обсуждения зерновой сделки, сообщили источники Bloomberg.

Вчера 15:24

В Крыму завели уголовное дело против жителя Бахчисарая, помочившегося на символы Z и V.

Дело возбудили по статье о вандализме (ч. 2 ст. 214 УК, лишение свободы на срок до трех лет). Мужчину задержали после публикации видео в телеграм-канале. Он признал вину.

МВД Крыма также опубликовало видео c его извинениями.

Video

Вчера 14:44

В законодательной базе Госдумы зарегистрированы поправки в закон «О гражданстве». Они предполагают, что граждане иностранных государств, которые приобрели гражданство России, будут лишаться его при уклонении от мобилизации или при нарушении сроков постановки на воинский учет.

Вчера 14:24

В Москве в ближайшее время пройдут переговоры главы российского МИДа Сергея Лаврова с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Фидан 25 августа посещал Киев.
 

Вчера 14:00

Украина получит от США гарантии безопасности по израильской модели, заявил Владимир Зеленский.

«У нас определенно будет именно такая модель, израильская, та, где есть и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы, и так далее», — сказал президент. Израиль не входит в НАТО, поэтому участники блока не обязаны оказывать ему помощь в случае нападения, как предписывает ст. 5 Вашингтонского договора. Однако страна десятилетиями была основным партнером США на Ближнем Востоке и крупнейшим получателем американской военной (и не только) помощи.

Владимир Путин называл нейтральный статус Украины принципиальным для России.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация