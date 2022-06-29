Глава МИД Сергей Лавров назвал намерение НАТО усилить группировку на восточном фланге альянса «продолжением неприемлемой линии» на приближение к границам России. «Это продолжение той самой неприемлемой, нарушающей все прежние договоренности и обещания линии НАТО на освоение территорий бывшего Советского Союза, линии на приближение альянса, его военной инфраструктуры вплотную к российским границам», — сказал министр на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД прикаспийских государств в Ашхабаде.

Ранее в НАТО заявляли о планах усилить «восточную группировку» и принять новую стратегию обеспечения безопасности на открывающемся 28 июня в Мадриде саммите организации.