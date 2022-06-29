Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 125-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Как минимум 18 регионов России взяли под свое шефство какие-либо районы или населенные пункты в ЛНР и ДНР. Объем инвестиций России только в ДНР в ближайшие два года оценивается в 2 трлн руб., говорил премьер республики Виталий Хоценко.
РБК опросил власти регионов о правовых основаниях шефской помощи, источниках ее финансирования и предполагаемом объеме.
Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что по итогам переговоров Турция согласилась на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Соответствующий меморандум был подписан во вторник вечером в Мадриде.
Министр иностранных дел ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия и Нидерланды дополнительно отправят еще шесть гаубиц на Украину. Помимо этого в Берлине выразили готовность предоставить 15 тысяч военнослужащих в связи с планами НАТО увеличить численность сил быстрого реагирования.
В посольстве России в Болгарии агентству ТАСС уточнили, что среди 70 высылаемых из страны дипломатов есть советник-посланник Филипп Воскресенский, генеральные консулы в Варне и Русе Владимир Климанов и Андрей Громов, а также директор Российского культурно-информационного центра Юрий Макушин.
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил «РИА Новостям» о задержании Игоря Колыхаева, который был мэром Херсона до занятия города российскими военными. «Задержан экс-мэр Колыхаев, человек, который является мэром — героем для нацистской среды. Человек, который открыто глумился, призывал игнорировать процессы, это человек, который многому навредил по процессу денацификации», — сообщил Стремоусов.
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков объявил о высылке из страны 70 российских дипломатов. В Софии такое решение объяснили якобы тем, что сотрудники диппредставительства занимались «шпионажем». В МИД России пообещали ответить на действия болгарского правительства.
США ввели новые российские санкции. Под ограничения попали 70 организаций. В их числе «Ростех», ПАО «КамАЗ», «Ильюшин», ПАО «Туполев», Объединенная авиастроительная корпорация.
Помимо этого, под санкции попали Тина Канделаки с мужем, а также бывший министр обороны Анатолий Сердюков с женой.
Финский производитель автомобильных шин Nokian Tyres принял решение «о контролируемом выходе с российского рынка». В компании пообещали, что происходить это будет с учетом интересов местных сотрудников и законодательства.
Глава МИД Сергей Лавров назвал намерение НАТО усилить группировку на восточном фланге альянса «продолжением неприемлемой линии» на приближение к границам России. «Это продолжение той самой неприемлемой, нарушающей все прежние договоренности и обещания линии НАТО на освоение территорий бывшего Советского Союза, линии на приближение альянса, его военной инфраструктуры вплотную к российским границам», — сказал министр на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД прикаспийских государств в Ашхабаде.
Ранее в НАТО заявляли о планах усилить «восточную группировку» и принять новую стратегию обеспечения безопасности на открывающемся 28 июня в Мадриде саммите организации.
Британская компания Diageo, владеющая брендами напитков Smirnoff, Guinness и Captain Morgan, намерена постепенно сокращать коммерческую деятельность в России. Как сообщили РБК в компании, ожидается, что этот процесс займет шесть месяцев, в течение которых в Diageo сфокусируются «на поддержке сотрудников, в том числе предоставлении им расширенного пакета компенсационных выплат при полном соблюдении российского законодательства».
О прекращении экспорта и продажи готовой продукции в России компания объявила в марте.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбург считает, что последствия санкций против России, которые ощущают страны мира, — это «та цена, которую стоит заплатить ради свободы». Выступая на форуме альянса в Брюсселе, глава альянса обвинил Россию в том, что она использует энергетику как «оружие принуждения».
Сергей Лавров заявил, что его не интересует, будет ли Владимир Зеленский присутствовать на саммите G 20 в Индонезии. «Сейчас без Зеленского нигде не обходится. Они такие навязчивые, назойливые. Ну, видимо, в промежутках между получениями команд из Вашингтона у него остается свободное время, поэтому он в любой формат рад вписаться и что-нибудь произнести со слезами на глазах. Но нас это мало будет интересовать, ходит ли он там где-то сбоку на саммите на Бали или не ходит», - цитирует Лаврова агентство ТАСС.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что прошлой ночью несколько колонн украинских военных попытались покинуть Лисичанск, сообщает ТАСС, «ВКС или артиллерия по ним отработали, и часть из них была уничтожена на марше», - сказал он. При этом он признал, что части украинских военных все таки удается покинуть город.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе поездки в Туркмению назвал «контрпродуктивными и вредными» поставки Западом оружия Киеву. «Чем больше будут накачивать Украину оружием, тем дольше продлится этот конфликт», - сказал он.